קרן הריט למגורים אזורים Living רוכשת מחברת צבי צרפתי ובניו 80 דירות בפרויקט AZOR ברחוב קפלן ביישוב אזור, תמורת כ־198 מיליון שקל. לפי דיווח החברה, שווי הדירות ההוגן מוערך בכ־231 מיליון שקל, כך שהרכישה משקפת הנחה של כ־15%.

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העסקה כוללת 17 דירות בנות שלושה חדרים ו־63 דירות בנות ארבעה חדרים בפרויקט שכולל שני מגדלים בני 22 קומות ובהם 280 יחידות דיור, כאשר בהמשך צפוי להיבנות מגדל שלישי. 60 מהדירות כבר מושכרות, והכנסות השכירות השנתיות הצפויות מהן ומהדירות הנוספות עומדות על כ־7.1 מיליון שקל, המשקפות תשואת שכירות של כ־3.6% על התמורה. העסקה צפויה להניב לאזורים Living רווח של כ־33 מיליון שקל, ועבור צבי צרפתי ובניו, העסקה צפויה להניב רווח לפני מס של כ־47.2 מיליון שקל, המסתכם בכ־590 אלף שקל בממוצע לדירה.

מימין- משה צרפתי מנכ״ל צבי צרפתי ובניו משמאל ערן ענבים מנכ״ל אזורים ליווינג / צילום: נתלי גרין

העסקה מצטרפת למגמה שמתחזקת בתקופה האחרונה בשוק הנדל"ן, בה חברות בנייה למגורים מוכרות מקבצי דירות לקרנות ריט המתמחות בדיור להשכרה. על רקע ההאטה במכירת דירות חדשות והצטברות המלאי, עסקאות כאלה מאפשרות ליזמים למכור עשרות דירות בבת אחת, במקום להמתין לרוכשים פרטיים, ולהזרים כסף לקופת החברה. המהלך עשוי להיות משמעותי במיוחד עבור צבי צרפתי, שמכרה 198 דירות מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר, אך ברבעון השלישי מכרה שלוש דירות בלבד, בשווי כולל של 8.9 מיליון שקל.

עסקאות דומות שבוצעו בשנה האחרונה התקיימו במאי 2026 אז אבו פמילי רכשה 50 דירות בשכונת רוממה בירושלים תמורת 156 מיליון שקל, ורנט איט רכשה 52 דירות בפרויקט אאורה סיטי בחדרה תמורת 108.5 מיליון שקל. גם אזורים Living רכשה השנה 50 דירות באשדוד תמורת 107.5 מיליון שקל ו־26 דירות בפרויקט נופי ארנונה בירושלים תמורת 76.5 מיליון שקל.