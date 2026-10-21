אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1מלזיה אוסרת על עובדי ציבור להשתמש בווייז בשל "קשרים לישראל"

מלזיה, המדינה המוסלמית שמפגינה עוינות הולכת וגוברת כלפי ישראל, הודיעה כי היא אוסרת החל מהיום על עובדי ציבור להשתמש ביישומון ווייז, השייך לחברת גוגל, בשל "קשרים חשודים לישראל"; כך מדווחת היום (ד') סוכנות הידיעות רויטרס.

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האפליקציה היא פרי פיתוח ישראלי ונמכרה לענקית הטכנולוגיה האמריקאית לפני יותר מעשור. ראש הממשלה המלזי אנוואר איבראהים, שנקט שורת צעדים נגד ישראל כולל איסור עגינה על ספינות הקשורות לחברות ישראליות ועוד, המליץ בפוסט בפייסבוק לעובדי הציבור המלזים להשתמש החל מעתה ביישומון ניווט מקומי בשם TuJu. ההחלטה התקבלה בישיבה של קבינט הסייבר של הממשלה, והיא תקפה באופן מיידי.

מה עומד מאחורי החשש המלזי מהאפליקציה הישראלית? קראו בכתבה המלאה.

מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

2בריטניה נחלצת לעזרת סעודיה: תשלח מטוסים ל"מטרות הגנה" בלבד

אחרי שבתחילה הסתפקה בשליחת מטוסי תדלוק בלבד, החליטה ממשלת בריטניה השבוע להגביר את המעורבות שלה ולשלוח מטוסי קרב "למטרות הגנה" על הממלכה הסעודית; כך מדווח הבוקר הוושינגטון פוסט.

ההודעה הרשמית פורסמה ביום שלישי, ושר ההגנה ווס סטריטינג אמר לתקשורת כי מטוסי חיל האוויר המלכותי יבצעו "פעולות הגנה אווירית מעל ערב הסעודית, תוך סיוע בהגנה על ערים סעודיות, אוכלוסיות אזרחיות ותשתיות לאומיות קריטיות".

החות'ים מתימן תוקפים מטרות סעודיות בתכיפות הולכת וגוברת, והצליחו לפגוע באמצעות טילים וכטבמ"ים בשדה התעופה של ריאד כמו גם בבסיסים סעודיים. עשרות בני אדם נהרגו בתקיפות. השר הבריטי הבהיר כי בריטניה לא תהיה מעורבת בתקיפת מטרות חות'יות. גם צרפת הודיעה בעבר על שליחת סיוע צבאי לסעודיה, ויוון כבר מפעילה סוללות יירוט במדינה, במסגרת הסכם בין המדינות. ארה"ב, ציין העיתון האמריקאי, נמנעת מלהושיט עזרה דומה בשלב זה.

מדוע החליטה בריטניה להגביר את מעורבותה הצבאית בסעודיה? קראו בכתבה המלאה.

מאת ג'יל לולס, מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

3מאבק באנטישמיות בבריטניה: מורים לא יורשו לענוד סיכות פלסטין

מורים במערכת החינוך הבריטית שיענדו סיכת עם דגל פלסטין או כל סימן המזוהה עם המאבק הפלסטיני נגד ישראל עשויים להיות מושעים, כחלק מרפורמה כוללת בבריטניה נגד אנטישמיות בבתי ספר; כך מדווח הבוקר הטלגרף הבריטי.

הרפורמה נשענת על בדיקה שקיים סיר דייווייד בל לבקשת הממשלה בנוגע לעומק בעיית האנטישמיות כיום בבתי ספר. שלושה מתוך חמישה תלמידים יהודים בבריטניה דיווחו, לפי הבדיקה, כי סבלו הצקות רק בשל היותם יהודים, נכתב בדיווח. הדוח כולל 27 המלצות, ביניהן לחזק את האיסור על "הצגת עמדות פוליטיות מפלגות" בכיתה, ופירושן כך שסמל בצבעי דגל פלסטין, כולל אבטיח, ייאסר לפי שיקול בתי הספר. בעוד ההמלצות אינן כוללות איסור גורף על סמלים אלה, העיתון העריך כי המשמעות היא שכמה בתי ספר יאסרו זאת.

עד כמה חמורה האנטישמיות בבתי הספר בבריטניה? קראו בכתבה המלאה.

מאת אלברט טאייט, מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.