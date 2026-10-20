בדרך לתקיפה נוספת באיראן? התרחיש שמפחיד את מדינות המפרץ

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1התרחיש שמפחיד את מדינות המפרץ

ההסלמה המילולית החריפה מצדם של דונלד טראמפ ובנימין נתניהו מעוררת שוב חששות מפני עימות צבאי נרחב במזרח התיכון - אך ניתוח שמתפרסם ביומון גולף ניוז, המתפרסם באיחוד-האמירוית, מעריך כי מדובר בעיקר ברטוריקה שנועדה להפעיל לחץ כבד על טהרן.

● המדינה באירופה שרוצה לרכוש מערכת לייזר מרפאל

● יותר מ-100 מיליון דולר: העסקה שנרקמת בין רפאל ומספנות ישראל לקפריסין

אף שטראמפ פיזר הצהרות על כוונה "לסיים את העבודה" ונתניהו איים לפעול עצמאית להפלת המשטר האיראני, הכותב, עורך בכיר בעיתון, מדגיש כי עצם קיומן של תוכניות מגירה צבאיות בוושינגטון אינו מעיד על פקודת תקיפה קרובה.

לפי הניתוח, וושינגטון מעדיפה כעת למצות את מסלול הלחץ הדיפלומטי - כשטראמפ עצמו כבר הבהיר כי לא יפתח במערכה צבאית לפני בחירות האמצע בארה"ב בתחילת נובמבר. בנוסף, האפשרות שישראל תצא למבצע עצמאי נגד מתקני הגרעין המבוצרים נראית מורכבת במיוחד: תקיפה כזו דורשת יכולות מבצעיות וחימוש שקיימים בעיקר בידי הצבא האמריקאי, ועלולה לגרור את ארה"ב למערכה אזורית בניגוד לרצונה.

עם זאת, בכתבה מדווח כי במפרץ מעריכים כי הסכנה המרכזית כעת אינה החלטה מודעת של אחד הצדדים לפתוח במלחמה, אלא דינמיקה מסוכנת של "טעות בחישוב".

האם הלחץ האמריקאי-ישראלי יוביל למשא ומתן או לתאונה אזורית מסוכנת? על כך בכתבה המלאה.

מאת סטיבן נ.ר, מתוך גולף ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

2הביקורת המפתיעה של הנשיא איראן לשעבר מעוררת זעם בשלטון

ביקורת חריפה שמתח נשיא איראן לשעבר, מוחמד ח'אתמי, על המחיר הכלכלי והמדיני הכבד שמשלמים אזרחי איראן עקב מעורבות המשטר בעניינים פלסטיניים, הציתה סערה פוליטית נרחבת בטהרן - כך מדווחת רשת התקשורת איראן אינטרנשיונל, המזוהה עם האופוזיציה האיראנית הגולה.

ח'אתמי, שמנהיג כיום את חזית הרפורמיסטים, טען במפגש סגור כי יש להבחין בין תמיכה מוסרית בפלסטינים לבין התערבות בפועל בעניינים או קבלת החלטות בשמם. דבריו הציפו מחדש את הוויכוח הנוקב בציבור האיראני לגבי השאלה מי מוסמך לקבוע את היקף הסיוע, ומהו המחיר שעל האזרחים לשאת.

מנגד, עיתוני השלטון ושופרי משמרות המהפכה מיהרו לתקוף את הנשיא לשעבר והגדירו את עמדתו כפגיעה בביטחון הלאומי. בנוסף, תומכי משטר ברשתות החברתיות האשימו את ח'אתמי בעיוות המציאות לטובת אינטרסים זרים בזמן מלחמה.

מנגד, באופוזיציה האיראנית הגולה מתייחסים בספקנות רבה למניעיו של ח'אתמי וראו בדבריו ניסיון נואש להציל את שלטון אנשי הדת באמצעות רטוריקה מתונה. מבקרי המשטר מבית ומחוץ הדגישו כי גם הרפורמיסטים, המנסים להציג עצמם כפרטנרים לגיטימיים למערב, אינם מוכנים לוותר על השלטון.

האם הרפורמיסטים בטהרן מסוגלים לשנות את מדיניות החוץ האיראנית, או שמדובר במיצג שווא? על כך בכתבה המלאה.

מאת מרים סינאי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

3קיפאון ב"שיחות פלורידה": לבנון מסרבת לתאום צבאי ישיר עם צה"ל

לבנון דוחה הצעות אמריקאיות לתיאום צבאי ישיר בין צבאה לבין צה"ל, לקראת חידוש השיחות במדינת פלורידה - כך מדווח העיתון הנשיונל, היוצא לאור באיחוד האמירויות. השיחות, המתקיימות בטמפה, נועדו להסדיר את נסיגת כוחות צה"ל בדרום לבנון בתמורה לפריקת חיזבאללה מנשקו. עם זאת, גורמים לבנוניים הבהירו כי ביירות מתנגדת נחרצות לקשר ישיר ללא תיווך צד שלישי, ומצפים להתקדמות מוגבלת בלבד על רקע הבחירות הקרובות בישראל.

במרכז המשא ומתן עומד מנגנון פיקוח מתוכנן ל"אזורי פיילוט" בדרום המדינה, שבהם אמור חיזבאללה להתפרק מנשקו, צה"ל ייסוג, וצבא לבנון יקבל את האחריות הביטחונית. אולם התהליך תקוע מזה חודשים, ללא הסכמה על מנגנון אימות מצד כל הגורמים. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי אינו סומך על ממשלת לבנון שתפרק את חזבאללה, והדגיש כי ישראל תישאר באזור הביטחון כל עוד הארגון מחזיק בנשקו.

האם מנגנון הפיקוח האמריקאי יצליח להביא לנסיגה ישראלית, או שהמבוי הסתום יימשך? על כך בכתבה המלאה.

מאת נאדה הומסי ונאדה אל־טאהר, מתוך הנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.