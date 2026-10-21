בשבוע שעבר רשם מדד קוספי בקוריאה הדרומית את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז המשבר הפיננסי ב־2008, עם צניחה של 14.5%. התנודתיות נמשכה גם השבוע: ביום שלישי נפל המדד ב־3.73%, וביום רביעי זינק ב־3.29%. ברקע עומדים החששות מפני היקף ההשקעות העצום בבינה מלאכותית והשאלה אם אלה יצדיקו את עצמן.

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אלא שבעוד הבורסה מיטלטלת, הכלכלה הריאלית מציגה תמונה שונה. דוח חדש של בנק אוף אמריקה (BofA), שהגיע לידי גלובס, בוחן כיצד פריחת ה-AI משפיעה על קוריאה הדרומית, טאיוואן וסין, ומצביע על פרדוקס: דווקא הכלכלות שנהנות ממנה יותר עלולות להיות גם הפגיעות ביותר אם המגמה תתהפך.

היצוא מזנק, אבל מי באמת מרוויח ?

לפי הדוח, מתחילת השנה זינק היצוא הכולל בקוריאה הדרומית ב־57% לעומת התקופה המקבילה, בטאיוואן ב־44% ובסין ב־20%. אלא שמשקל התעשייה הטכנולוגית שונה בין המדינות: יצוא השבבים ומוצרי המחשוב והתקשורת שקול לכ־67% מהתמ"ג בטאיוואן, לעומת 20% בקוריאה ו־5% בלבד בסין.

גם משקי הבית אינם נהנים מהפריחה באותה מידה. המכירות הקמעונאיות צמחו בקצב שנתי של כמעט 8% בטאיוואן, כ־4% בקוריאה ופחות מ־1% בסין, בממוצע של שלושה חודשים. בטאיוואן, שבה משקי הבית החזיקו ב־2024 כ־28% מנכסיהם הפיננסיים בניירות ערך מקומיים, העליות בבורסה תורמות גם לעושר הפיננסי של הציבור.

ההשפעה מגיעה עד למדיניות המוניטרית. בבנק אוף אמריקה צופים שתי העלאות ריבית נוספות בקוריאה, עד לרמה של 3.5%. בסין, לעומת זאת, חולשת הביקושים ממשיכה להצדיק מדיניות מקלה.

דווקא סין עשויה להיפגע פחות?

כאן מסתתר הפרדוקס. לפי בנק אוף אמריקה, תמהיל היצוא המגוון של סין, עודף כושר הייצור והחשיפה הנמוכה יחסית של משקי הבית למניות טכנולוגיה מצמצמים את פגיעותה הישירה להאטה בענף ה-AI.

בקוריאה ובטאיוואן התמונה הפוכה. פריחת השבבים מתורגמת להשקעות במפעלים, לבונוסים לעובדים ולהכנסות ממסים. אבל אותם מנועי צמיחה עלולים להפוך למקור חולשה במקרה של האטה. הבנק אף מעריך כי הזינוק הצפוי ברווחי סמסונג ו־SK Hynix עשוי להגדיל משמעותית את תקבולי המס בקוריאה בשנים הקרובות.

גם סין אינה חסינה: פגיעה משמעותית ביצוא עלולה להחליש את אחד ממנועי הצמיחה שמפצים כיום על הביקושים המקומיים החלשים.

ובכל זאת, האטה בהשקעות ה-AI אינה התרחיש המרכזי של בנק אוף אמריקה. להערכת כלכלני הבנק, מגבלות כושר הייצור, מחירי השבבים ותוכניות ההשקעה שכבר הוכרזו מעידים כי הפריחה עשויה להימשך.

כך, בשעה שהבורסות מנסות לתמחר את עתיד הבינה המלאכותית, כלכלות אסיה כבר נהנות מפירותיה. השאלה אינה רק מי מרוויחה יותר מהבום הטכנולוגי, אלא גם מי תישאר חשופה יותר אם הוא ייעצר.