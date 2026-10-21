המשרוקית של גלובס שאלה את המפלגות מה עמדתן לגבי שורה של סוגיות כלכליות בוערות במגוון תחומים: יוקר מחיה, תקציב, שווקים, נדל"ן ותחבורה. פנינו לכל המפלגות שעוברות בסקרים את אחוז החסימה. לא ענו לנו: הליכוד, ש"ס , יהדות התורה ורע"ם.

הפעם במוקד: איך מורידים את יוקר המחיה? חלק ראשון בסדרה.

● מבחירות לבחירות: הבטחות הנדל"ן שלא יורדות מהפרק

● האם הרגלי השינה בחיפה משפיעים על הבחירות?

ביחד

יו"ר: נפתלי בנט

שינוי תמריצים ופירוק ריכוזיות

"הצעד הראשון: שילוב החברה החרדית בחינוך, בשירות ובתעסוקה. החינוך הממלכתי יהיה היחיד המתוקצב, וכל הילדים ילמדו לימודי ליבה. חוק השירות יחול על כולם, והטבות יינתנו למשרתים ולמי שממצים כושר השתכרות; קצבת האברך תבוטל. שינוי התמריצים וסדרי העדיפויות יעודד יציאה לעבודה, ירחיב את בסיס המס, יגדיל את התוצר ויחלק מחדש את הנטל בין הציבור העובד והמשרת לאחרים.

הצעד השני: פירוק מוקדי ריכוזיות ומונופולים בייצור, ביבוא, בהפצה ובקמעונאות. נקדם שינויים מבניים, שקיפות בשרשרת הערך, כניסת שחקנים חדשים והסרת רגולציה החוסמת תחרות. נטפל גם במונופולים אזוריים, כדי להוזיל מחירים ולשפר את כוח הקנייה של משקי הבית בישראל באופן ניכר ולאורך זמן".

המילואימניקים והכלכלית

יו"ר: יועז הנדל

פתיחה ליבוא והפחתת מסים

"פתיחה ליבוא משולבת עם הגבלת מונופולים: מצד אחד הורדת מכסים, מכסות יבוא וביטול התקינה הישראלית העודפת - ומצד שני לאזן זאת באיסור על מונופולים בייצור להיות גם יבואנים, ובנוסף הגבלה בחוק של היכולת של יבואן בלעדי לחסום יבוא מקביל, ובמקרים מתאימים למנוע בעלות צולבת שמחזקת את כוחו בשוק.

צעד נוסף הוא הפחתת מסים (יחד עם ביטול פטורים ממס): נוריד את מס ההכנסה, מס חברות, מע"מ ומס היסף. בנוסף, אנו בעד ביטול מכסת הפטור ממע"מ ליבוא אישי. זה יגרום ליבואנים גדולים בארץ להוריד מחירים באופן יחסית מיידי. זה ייעשה כצעד זמני עד שהמחירים ירדו משמעותית כפועל יוצא מהצעדים האחרים שננקוט".

ישראל ביתנו

יו"ר: אביגדור ליברמן

הסרת חסמי יבוא ושכירות ארוכת טווח

"פתיחת השוק לתחרות והסרת חסמים רגולטוריים, לצד תמיכה ישירה ועידוד ייצור ישראלי. רק תחרות אמיתית והוגנת תאפשר הורדת מחיר לצרכן. השקעה בבנייה לשכירות ארוכת טווח שיכולה להפוך למקדמה עבור הדיירים לרכישת הדירה. אלה הפרויקטים היחידים שיאפשרו לזוג צעיר בלי הון עצמי להגיע לדירה".

הציונות הדתית

יו"ר: בצלאל סמוטריץ'

רפורמה ברמ"י וחינוך חינם עד גיל 3

"צעד אחד הוא רפורמת עומק ברשות מקרקעי ישראל שתאפשר הסרת חסמים ושיווק מיידי של מאות אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש, באופן שיגדיל את ההיצע דרמטית ויוריד את מחירי הדיור. צעד שני הוא חינוך חינם מגיל אפס עד שלוש בהתאם לתוכנית החומש שכבר גובשה על ידי השר סמוטריץ' בתחילת הקדנציה ונדחתה על רקע המלחמה. זהו צעד שיוזיל דרמטית את עלות גידול הילדים בישראל ויאפשר להורים יציאה לעבודה והגדלת הפריון".

ישר!

יו"ר: גדי איזנקוט

הגדלת היצע הדיור ופתיחת שוק המזון ליבוא

"דיור - הגדלת היצע הדירות באזורי הביקוש. ישר! תמדוד את הממשלה לפי דירות שאוכלסו בפועל, ולא לפי תוכניות על הנייר. הכלים: לוחות זמנים מחייבים ורישוי דיגיטלי, תמריצים וקנסות לקבלנים , תוספת עובדים לענף הבנייה, התחדשות עירונית וציפוף סביב תחנות תחבורה ציבורית, והפעלת כלים כלכליים על קרקעות מאושרות שאינן נבנות.

מזון וצריכה - פתיחת היבוא ושרשרת האספקה כולה עד הצרכן. ישר! תרחיב את רפורמת 'מה שטוב לאירופה טוב לישראל' לכלל הענפים ותבטל תקנים ישראליים ייחודיים. נפתח את תשתיות ההפצה והאחסון לגישה הוגנת, נקדם את רפורמת הכשרות ונשבור את הריכוזיות בשוק המזון - תוך תמיכה רחבה בחקלאות הישראלית - בהשקעות הון, סבסוד וקידום חדשנות בתחום".

הדמוקרטים

יו"ר: יאיר גולן

פירוק ריכוזיות בסל המזון ושיפור השירותים החברתיים

"ראשית, נפרק את הריכוזיות בסל המזון: נחייב את הספקים והרשתות הגדולים למסור נתונים, ונפעל על בסיסם להפרדת החזקות והפצה , לביטול בלעדיות ביבוא ולהגבלת שליטה אזורית של רשתות. נקים ועדה ציבורית לפירוק הריכוזיות בשוק המזון, שתפקידה יהיה לאתר את המקומות בהם הספקים והקמעונאים הגדולים מגבילים תחרות. נחייב את הספקים והרשתות הגדולים למסור נתונים, ונפעל על בסיסם לפירוק מונופולים , לשחרור מערכי ההפצה משליטת הספקים הגדולים, לביטול בלעדיות ביבוא ולהגבלת שליטה אזורית של רשתות.

נוריד את ההוצאה שמשפחות משלמות על שירותים חיוניים, על ידי שיפור השירותים החברתיים: נרחיב ונוזיל מסגרות לגיל הרך; נשקיע במערכת הבריאות הציבורית כדי שמשקי הבית יוציאו פחות מכיסן על ביטוחים; נשקיע בחינוך ובתחבורה ציבורית מעולה, זולה ואמינה".

עוצמה יהודית

יו"ר: איתמר בן גביר

הורדת המע"מ ו"הגירה מרצון" ביו"ש

"הורדת המע"מ באופן כללי והורדת המע"מ על מוצרי יסוד שיקבעו תרופות ומזון תינוקות. אימוץ של התקן האירופאי במזון וטואלטיקה ומוצרי חשמל: ביטול הבדיקה הכפולה במכון התקנים ובמשרד הבריאות למוצרים שכבר נמכרים באירופה. יבואנים קטנים יוכלו להתפתח והמחירים ירדו.

מתן תמריצים והטבות לבנייה ולמגורים של יזמים קבלנים ותושבים בפריפריה בנגב ובגליל, בעוטף ישראל וברמת הגולן ובכל שטחי איו"ש B, A ו־C ועידוד מגורים בבתים מהם תהיה 'הגירה מרצון', תוך הוזלה משמעותית של מחירי הדירה".

עמך ישראל

יו"ר: עופר וינטר

פתיחה ליבוא והקלת הליכי תכנון ובנייה

"ראשית, השלמת רפורמת היבוא: מאמצים באופן אוטומטי תקינה אירופית ואמריקאית ('מה שטוב לאירופה טוב לישראל') ומבטלים תקנים ישראליים כפולים; מורידים מכסים על מזון ועל מוצרי צריכה שאין להם תחליף מקומי משמעותי; ממירים מכסות ומכסי מגן בחקלאות במנגנון מדורג וצפוי לאורך שנים; ומקצרים את הליכי הנמל והמכס עם "חלון אחד" ותחרות בין נמלים.

שנית, רפורמת תכנון ובנייה: משך קצב קבוע בחוק לאישור היתרים, ושחרור קרקעות מהמדינה בקנה מידה גדול, כדי להוריד את עלות הדיור, ההוצאה הגדולה ביותר של משק הבית".

הרשימה המשותפת

יו"ר: יוסף ג'אברין

פירוק מונופולים והעלאת שכר המינימום

"הצעד המיידי הראשון שיש לנקוט הוא פירוק מונופולים יחד עם פיקוח על המחירים. בנוסף, על המדינה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולתמרץ שינוי בהרגלי הצריכה של הציבור עבורם. אנו תומכים בפיקוח על מחירים ומבקשים להנגיש מוצרים בריאים וסביבתיים עבור כלל משקי הבית. כמו כן יש לשוב ולפקח על שכר דירה, שבעקבות מצוקת הדיור המחריפה והיעדר דיור ציבורי, אף עלה בצורה דרמטית במהלך שנות ממשלת הימין הרבות.

הצעד המיידי השני שיש לנקוט הוא העלאת שכר באמצעות החוק (שכר מינימום) וההסכמים הקיבוציים במגזרים הציבורי והפרטי. יש להצמיד את שכר המינימום בחוק לשיעור של 70% מהשכר הממוצע במשק".