למרות המלחמה: זוגלובק הקימה מפעל בשלומי ב-120 מיליון שקל

יצרנית המזון זוגלובק השלימה את הקמתו של מפעל נקניקיות חדש ביישוב שלומי, בהשקעה של כ-120 מיליון שקל. המפעל, המשתרע על פני כ-2,000 מ"ר וממוקם מאות מטרים בלבד מגבול לבנון, נבנה במשך כשנתיים וחצי, כשהמלחמה בצפון הובילה לעיכובים משמעותיים בהקמתו. מדובר באחת ההשקעות התעשייתיות הגדולות שבוצעו באזור בשנים האחרונות, והיא נועדה להגדיל את כושר הייצור של החברה ולהרחיב את פעילותה בקטגוריית הנקניקיות.

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המפעל החדש מבוסס על קווי ייצור אוטומטיים, המאפשרים לבצע את תהליך הייצור והבקרה ללא מגע יד אדם. לדברי זוגלובק, מדובר בטכנולוגיה מתקדמת שקיימים כיום כ-40 קווי ייצור דומים לה בעולם. האוטומציה אמורה לאפשר לחברה להגדיל בהדרגה את היקפי הייצור, לשמור על אחידות המוצרים ולהרחיב את מגוון הנקניקיות שהיא משווקת, בדגש על מוצרי פרמיום, שהביקוש שלהם בשוק הישראלי הולך וגדל בשנים האחרונות.

הקמת המפעל התבצעה בתנאים חריגים בשל קרבתו לגבול הצפון. לדברי החברה, המלחמה עיכבה את הפרויקט בכשנה וחצי, בעיקר בשל הקושי בהגעת טכנאים ומהנדסים מחו"ל, שנדרשו להתקין ולהפעיל את המכונות המיוחדות. אזהרות והגבלות נסיעה של מדינות שונות, ובהן ארה"ב, הקשו על הגעתם של אנשי המקצוע לאזור.

אוהבים נקניקיות

ההשקעה מגיעה בתקופה שבה שוק הנקניקים והנקניקיות בישראל זוכה להתעניינות מחודשת, הן ברשתות המזון והן בענף המסעדנות. לפי נתוני סטורנקסט, מכירות הנקניקיות המצוננות ברשתות השיווק הסתכמו בכ-193 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2026, קצב שנתי של כ-257 מיליון שקל. הנתונים אינם כוללים מכירות במסעדות, בדוכנים ובחנויות נוחות.

זוגלובק היא השחקנית הגדולה בקטגוריית הנקניקיות המצוננות בשוק הקמעונאי, עם נתח כספי של כ-42%, לעומת כ-27% של טירת צבי וכ-13.5% של יחיעם - על פי סטורנקסט. בשנים האחרונות מתרחבת הקטגוריה גם למוצרים יקרים יותר, כשהיצרניות מנסות להגדיל את ההוצאה של הלקוחות באמצעות נקניקיות בסגנונות שונים ובמיצוב של מוצרי בוטיק.

גם זוגלובק פועלת בכיוון זה. לאחרונה הודיעה החברה על שיתוף פעולה עם השף מושיק רוט, שבמסגרתו פותחו נקניקיות בוטיק עבור מסעדת הנקניקיות החדשה Frankco בתל אביב. המפעל החדש צפוי לתמוך בהרחבת הפעילות בתחום, לצד המשך הייצור של מוצרי החברה הקיימים.

"ההחלטה להשלים השקעה של 120 מיליון שקל בשלומי, מאות מטרים מהגבול ובתקופה המורכבת שעברה על הצפון, מבטאת את המחויבות ארוכת הטווח שלנו לאזור ולעובדים שלנו", מסר ציון בלס, יו"ר זוגלובק. לדבריו, "העובדים, הספקים והשותפים המשיכו לקדם את הפרויקט גם בתנאים לא פשוטים".

השלמת המפעל מצטרפת לשינויים שעוברת זוגלובק מאז כניסתה של קרן ההשקעות AP Partners לחברה באוגוסט 2025. הקרן רכשה את השליטה בחברה לפי שווי של כ-450 מיליון שקל, ובשנה האחרונה החלה זוגלובק להרחיב את פעילותה גם מחוץ לישראל.

באוגוסט האחרון הודיעה החברה על רכישת 70% ממפעל Plant & Bean בתאילנד, המתמחה בייצור תחליפי בשר ומוצרים מהצומח. במקביל מונה בלס, לשעבר מנכ"ל שטראוס ישראל ושטראוס קפה העולמית, ליו"ר פעיל, ואלי זוגלובק עבר לתפקיד נשיא הפעילות הבינלאומית. ההשקעה בשלומי היא חלק מהרחבת תשתיות הייצור של החברה בישראל, לצד ניסיונה לפתח פעילות בשווקים נוספים.