זוגלובק מתרחבת בחו"ל: רוכשת 70% ממפעל תחליפי בשר בתאילנד

שנה לאחר כניסתה של קרן ההשקעות AP Partners לזוגלובק, חברת המזון הישראלית מבצעת צעד ראשון מחוץ לישראל. הקבוצה הודיעה הבוקר (ג') כי חתמה על עסקה לרכישת 70% ממפעל Plant & Bean בתאילנד, המייצר תחליפי בשר ומוצרים מהצומח. סכום העסקה לא נמסר.

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המפעל, ששטחו כ-3,000 מ"ר, מייצר מוצרים שפיתח בעצמו לצד מוצרים במותג פרטי ובהתאמה ללקוחות חיצוניים. לפי זוגלובק, בין לקוחותיו חברות מזון גדולות באירופה ובארה"ב, ובהן אחת החברות הגדולות בתחום המזון מהצומח. החברה לא מסרה את שמות הלקוחות.

30% הנותרים ב-Plant & Bean מוחזקים בידי Innobic, זרוע מדעי החיים של PTT, תאגיד האנרגיה התאילנדי שבשליטת המדינה. Innobic פועלת בין היתר בתחומי המזון, התרופות ותוספי התזונה.

בזוגלובק מתכננים להשתמש במפעל כפלטפורמת ייצור הן עבור השוק הישראלי והן עבור לקוחות בחו"ל. במסגרת ההשקעה צפויה החברה להכפיל את שטח המפעל ולהוסיף קווי ייצור, במטרה להגדיל את פעילותה בתחום המוצרים הצמחוניים. חלק מהייצור ישווק תחת מותגים של לקוחות חיצוניים במודל תווית לבנה.

שינוי בהנהלת הקבוצה

לצד העסקה מבצעת זוגלובק שינוי בהנהלת הקבוצה. אלי זוגלובק ימונה לנשיא הפעילות הבינלאומית ויעבור לתאילנד כדי להוביל את הפעילות החדשה. לזוגלובק יש ניסיון קודם בתחום תחליפי הבשר, לאחר שבשנות ה-90 הקים בארה"ב חברה בתחום, שנרכשה על-ידי נסטלה.

אלי זוגלובק / צילום: יח''צ

במקביל, ציון בלס ימונה ליו"ר פעיל של קבוצת זוגלובק במקומו של אלי זוגלובק. בלס כיהן בעבר כמנכ"ל שטראוס ישראל וכמנכ"ל שטראוס קפה, והוא מצטרף לקבוצה כחלק מהרחבת הפעילות שלה מחוץ לישראל.

ציון בלס / צילום: יח''צ

"החיבור לתשתית הייצור בתאילנד, לצד שותף תאילנדי כמו Innobic באמצעות PTT, מעניק לנו פלטפורמה לפעילות בשווקים מחוץ לישראל", מסר אלי זוגלובק.

העסקה מגיעה כאמור לאחר שבאוגוסט 2025 הצטרפה AP Partners לזוגלובק כבעלת מניות מרכזית. זוגלובק, שהוקמה לפני 89 שנה ופועלת מהגליל המערבי, מתמקדת כיום בעיקר בשוק הישראלי ומייצרת בין היתר מוצרי בשר, נקניקים ונקניקיות לצד מוצרים מהצומח.

זוגלובק יוצגה בעסקה בידי עורכי הדין גרי קופולוביץ ואנה איסקוב ממשרד ליפא.