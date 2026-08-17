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שוק ההון והשקעות תמורת 475 מיליון שקל: אושרה לשטראוס רכישת חברת המזון Yoki
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שטראוס

תמורת 475 מיליון שקל: אושרה לשטראוס רכישת חברת המזון Yoki

רשות התחרות הברזילאית אישרה לשטראוס את רכישת חברת המזון מידי ג'נרל מילס • מדובר באחת מחברות המזון הבולטות בברזיל, כאשר מכירותיה השנתיות נאמדו בעת ההכרזה על העסקה במרץ בכ-1.2 מיליארד שקל

נבו שפיר 20:09
מנכ''ל שטראוס, שי באב''ד / צילום: איל יצהר
מנכ''ל שטראוס, שי באב''ד / צילום: איל יצהר

כחמישה חודשים לאחר ששטראוס דיווחה על עסקת הענק להרחבת פעילותה בברזיל מעבר לשוק הקפה, החברה עוברת משוכה משמעותית בדרך להשלמתה. על פי דיווח של החברה לבורסה, רשות התחרות הברזילאית אישרה את רכישת חברת המזון Yoki מידי ג'נרל מילס . האישור צפוי להפוך לסופי ב-2 בספטמבר, ככל שלא יוגשו התנגדויות עד אז.

במרץ דיווחה שטראוס כי 3corações, המיזם המשותף שלה בברזיל, בו היא מחזיקה ב-50%, חתמה על הסכם לרכישת Yoki תמורת כ-800 מיליון ריאל ברזילאי, שהם כ-475 מיליון שקל. העסקה נועדה להרחיב את פעילות החברה המשותפת מעבר לתחום הקפה ולבסס אותה כשחקנית משמעותית גם בשוק המזון היבש בברזיל.

Yoki, שנרכשת מג’נרל מילס, היא מחברות המזון הבולטות בברזיל ומחזיקה בין היתר במותגים Yoki ו-Kitano. מכירותיה השנתיות נאמדו בעת ההכרזה על העסקה בכ-2 מיליארד ריאל, כ-1.2 מיליארד שקל, והיא פועלת בקטגוריות כמו מזון יבש, חטיפים, מוצרי בישול ותיבול.

בעת ההכרזה, ציינה שטראוס כי השלמת העסקה צפויה עד סוף 2026 וכפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאים מתלים נוספים.

מבחינת שטראוס, העסקה היא נדבך מרכזי באסטרטגיה להרחיב את פעילותה בברזיל מעבר לשוק הקפה. חשוב לציין כי ברבעון השני ירדו הכנסות הקפה הבינלאומי של שטראוס ב-13% ל-1.33 מיליארד שקל, אף שהרווח התפעולי במגזר זינק ב-44% ל-148 מיליון שקל. הקבוצה כולה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 2.9 מיליארד שקל, ירידה של 6.7%, אך עם זינוק של 117% ברווח הנקי ל-195 מיליון שקל.