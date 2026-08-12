חברת שטראוס הצליחה להכפיל את הרווח הנקי שלה ברבעון השני של 2026, חרף קיטון במכירות הקפה בעולם ובארץ. החברה סיכמה את הרבעון השני, לפי הדוחות הניהוליים שלה הכוללים את חלקם המלא של שותפיה ברחבי העולם, עם מחזור הכנסות של 2.9 מיליארד שקל, שחיקה של 6.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ירדו על רקע השפעות שערי המטבע, אולם בעיקר בשל ירידה במכירות הקפה בחו"ל ובארץ.

מניית שטראוס זינקה הבוקר (ד') לאחר פרסום התוצאות והשלימה עלייה של 30% בתוך שנה. שווי השוק של החברה עומד כיום על 13.5 מיליארד שקל.

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עם זאת, שטראוס שיפרה דרמטית את שיעור הרווח הגולמי שלה ברבעון, שזינק מ-28.3% ברבעון השני אשתקד ל-34.4% ברבעון שחלף. הרווח התפעולי של החברה עלה ב-42% והסתכם ב-363 מיליון שקל, זאת הודות גם להכנסה חד-פעמית מחברות הביטוח על שיפוי שניתן לשטראוס בהסדר פשרה בתביעת נגזרת. סכום ההכנסה עמד על 27 מיליון שקל, והיא צמצמה באופן חריג את הוצאות ההנהלה והכלליות.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (לפי הדוחות הניהוליים) זינק ברבעון ב-117% ל-195 מיליון שקל - כלומר יותר מאשר הכפיל את עצמו.

ירידה בהכנסות עסקי הקפה בחו"ל

לשטראוס יש פעילות קפה עניפה בחו"ל, שמקורה בעסקים בברזיל. הכנסות עסקי הקפה הבינלאומיים של החברה ירדו ב-13% ל-1.33 מיליארד שקל, בין היתר בשל התחזקות השקל מול מטבעות הפעילות ובשל הורדת מחירי המכירה בברזיל בעקבות הירידה במחירי הקפה הירוק. במטבע מקומי, הירידה בפעילות הייתה מתונה יותר והסתכמה ב-3.9%.

מחירי הקפה בעולם נמצאים בנסיגה, לאחר תקופה ארוכה של התייקרויות. כך, המחיר הממוצע של קפה מסוג ערביקה ורובוסטה ירדו בממוצע במחצית הראשונה של השנה ב-19% ו-27% בהתאמה. בסיכומו של דבר, בפעילות הקפה הבינלאומי של שטראוס הרווח התפעולי זינק ב-44% ברבעון השני ל-148 מיליון שקל.

הדינמיקה הזו בולטת במיוחד בברזיל. המכירות ירדו ברבעון ב-8.2% במטבע מקומי, אך הרווח הגולמי עלה ב-27.5%, ושיעור הרווחיות הגולמית זינק מ-19.8% ל-27.5%. הרווח התפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות עלה ב-34.5%. במקביל, התחזקות השקל מול הריאל לבדה גרעה כ-85 מיליון שקל מהמכירות המדווחות של הפעילות ברבעון.

בפעילות בישראל, המכירות ירדו ברבעון ב-1.5% ל-1.3 מיליארד שקל - ירידה שהושפעה ממכירת פעילות רשת קפה עלית וכן מהפסקת הפצת מוצרים מצוננים מסוימים. בנטרול מכירת רשת קפה עלית, המכירות בישראל נותרו ברבעון ללא שינוי.

מנגד, הרווח התפעולי בפעילות ישראל עלה ב-46% ל-198 מיליון שקל, ושיעורו מהמכירות קפץ מ-10.3% ל-15.2%. הזינוק הושפע גם מהסדר הפשרה כאמור, אך גם ממהלכי התייעלות בחברה וכן הטבות בגין שערי מטבע.

צמיחה בפעילות המים

בתוך הפעילות המקומית של שטראוס, התמונה מעורבת. מגזר הבריאות ואיכות החיים שמר למעשה על רמת המכירות, עם ירידה קלה ל-804 מיליון שקל, והרווח התפעולי עלה ב-4.3%. בחטיפים ובממתקים צמחו המכירות ב-1.8% בלבד, אך הרווח התפעולי זינק ממיליון שקל ל-52 מיליון שקל, בין היתר בשל השיפוי הביטוחי ובשל בסיס השוואה חלש.

בקפה ישראל נרשמה ירידה של 11.1% במכירות בעקבות מכירת קפה עלית. גם בנטרול המכירה נרשמה ירידה של 3.1%, אך הרווח התפעולי דווקא עלה ב-35%, בין היתר בזכות התחזקות השקל, מהלכי התייעלות ושיפור בתמהיל המוצרים.

פעילות המים המשיכה לצמוח: המכירות עלו ב-7.1% ל-233 מיליון שקל, בעיקר בזכות גידול במספר הלקוחות בישראל ותמהיל המוצרים, והרווח התפעולי עלה ב-4.9% ל-28 מיליון שקל.

בסין, לעומת זאת, חברת האייר שטראוס מים הציגה גידול של 2.6% במכירות במונחי יואן, אך ירידה של 14.3% ברווח הנקי, על רקע השקעות בפיתוח מוצרים, שיווק ושיפור ערוצי המכירה.

דיבידנד של 180 מיליון שקל

גם התזרים מצביע על שיפור. בדוחות החשבונאיים ייצרה שטראוס ברבעון 146 מיליון שקל מפעילות שוטפת, לעומת 20 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל. יחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA ירד ל-1.6, לעומת 2.2 שנה קודם, בעיקר הודות לשיפור ברווחיות.

לאחר הדוח אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד נוספת של 180 מיליון שקל, שתצטרף לדיבידנד של 250 מיליון שקל שאושר במרץ.

ברקע ממשיכה שטראוס להכין את מנוע הצמיחה הבא שלה בברזיל. במרץ התקשר המיזם המשותף Três Corações בעסקה לרכישת Yoki, חברת מזון בעלת פעילות במזון יבש, חטיפים, תיבול ופתרונות בישול, תמורת 800 מיליון ריאל ברזילאי.

השלמת העסקה, הכפופה בין היתר לאישור רשות התחרות בברזיל, צפויה לפי החברה עד סוף 2026. עבור שטראוס מדובר במהלך שנועד להרחיב את הפלטפורמה שבנתה בברזיל מעבר לקפה ולהכניס אליה קטגוריות מזון נוספות.