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שוק ההון והשקעות סלקום רשמה את הרבעון הרווחי ביותר שלה מזה 11 שנה
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סלקום

סלקום רשמה את הרבעון הרווחי ביותר שלה מזה 11 שנה

חברת הסלולר רשמה ברבעון השני זינוק של 44% ברווח הנקי ל־92 מיליון שקל ועלייה של 26% ברווח התפעולי • עיקר השיפור נבע מגידול חד במכירות ציוד קצה ומהמשך צמצום החוב, בעוד הכנסות השירותים המשיכו להישחק • מניית סלקום הגיבה בעלייה של כ־5% בפתיחת המסחר

חזי שטרנליכט 10:36
אלי אדדי, מנכ''ל סלקום / צילום: ענבל מרמרי
אלי אדדי, מנכ''ל סלקום / צילום: ענבל מרמרי

חברת הסלולר סלקום, בניהולו של אלי אדדי ובבעלות קרן פורטיסימו של יובל כהן, רשמה זינוק של 44% ברווח הנקי ברבעון השני של 2026 ל-92 מיליון שקל. זהו הרבעון הרווחי ביותר של החברה מזה 11 שנים. במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי ב־164 מיליון שקל, גידול של 32% לעומת 124 מיליון שקל אשתקד. מניית סלקום מזנקת הבוקר (ד') ב־5% בפתיחת המסחר בבורסה.

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סך ההכנסות המדווחות ברבעון עמד על 1.1 מיליארד שקל, עלייה מתונה של 1.7% בלבד. הצמיחה של 5.5% שמדגישה החברה מחושבת בנטרול הכנסות מדמי קישור גומלין (קש"ג), רכיב שירד משמעותית לאחר הפחתת התעריף. ההכנסות משירותים ירדו ל־726 מיליון שקל, לעומת 758 מיליון שקל אשתקד.

המקורות שהביאו לשיפור

עיקר השיפור בשורה התחתונה הגיע משני מקורות. הראשון הוא ממכירת ציוד הקצה. ההכנסות מציוד קצה צמחו ב־17% ל־339 מיליון שקל, והרווח הגולמי מהן קפץ ב־40% ל־63 מיליון שקל - הגבוה מזה שבע שנים. הגידול בלט במיוחד במגזר הנייח, שבו זינקו הכנסות הציוד ב־54% ל־60 מיליון שקל.

השיפור השני נבע מהוצאות המימון, נטו, שירדו ל־17 מיליון שקל לעומת 27 מיליון שקל, על רקע צמצום החוב. נציין כי בשנתיים האחרונות הקטינה סלקום את החוב הפיננסי ברוטו בכמיליארד שקל, חילקה דיבידנדים של כ־400 מיליון שקל, והוצאות המימון נטו שלה הצטמצמו בכ־50%.

הרווח התפעולי עלה ב־26% ל־148 מיליון שקל. תזרים המזומנים הפנוי ברבעון עמד על 136 מיליון שקל, לעומת 103 מיליון שקל אשתקד, ובמחצית הראשונה הסתכם ב־251 מיליון שקל - שיא נוסף בתוצאות, הפעם של עשור.

בפעילות הליבה של סלקום נרשמה צמיחה מתונה יותר: ההכנסות משירותי הסלולר עלו בכ־3% ל־425 מיליון שקל, כשהגידול בהכנסות השוטפות מחבילות הסלולר קוזז בחלקו מירידה בהכנסות שירותי הנדידה בעקבות מבצע "שאגת הארי" והשלכותיו על התעופה מישראל. ההכנסות הממוצעות ללקוח (ARPU) במגזר הנייד עלו ל־38.6 שקל. בשנה החולפת הוסיפה החברה כ־70 אלף מנויי סלולר וכ־22 אלף מנויי סיבים.

"תוצאות חזקות במיוחד"

המנכ"ל אדדי ציין כי מדובר ב"תוצאות חזקות במיוחד, גם ברבעון שבו ניכרות השפעות המצב הביטחוני", והדגיש את עסקת נביוס לאספקת תשתיות תקשורת לחוות שרתים של מגה DC וכן עסקה של סלקום Energy לשילוב מתקני אגירה של נופר אנרג'י.

הדוחות מתפרסמים על רקע כוונה אפשרית של קרן פורטיסימו, בניהולו של יובל כהן, המשמש גם כיו"ר סלקום, למימוש החזקות. הקרן - המובילה קבוצה שרכשה במאי 2024 את השליטה בסלקום מדסק"ש תמורת 936 מיליון שקל ולפי שווי של 2.6 מיליארד שקל - מחזיקה כיום בכ־33% מהמניות, ושכרה את בנק ההשקעות סיטי לאיתור משקיעים זרים.

מניית סלקום עלתה ב־15% בשנה האחרונה, והיא נסחרת בשווי שוק של 5.7 מיליארד שקל.