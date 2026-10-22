"שיעור הבועה" של וורן באפט חוזר לרדוף את וול סטריט

לאחר חודשים של עליות מסחררות, המדדים המובילים בוול סטריט החלו לשדר באחרונה חוסר יציבות, כאשר סקטור הטכנולוגיה, ובראשו חברות הבינה המלאכותית, נמצא תחת זכוכית מגדלת. העלייה בתשואות האג"ח והתייקרות עלויות המימון מעלות שאלות קשות לגבי היקף ההוצאות של ענקיות הטכנולוגיה על תשתיות AI וחוות שרתים. עבור משקיעים ותיקים, התנודתיות הזו מהדהדת אזהרה היסטורית אחת, שנכתבה לפני חצי יובל בדיוק.

● החברה שמציגה: 20 מיליארד דולר כדי להשאיר את המייסד בקליפורניה

● ענקיות ה-AI מסתערות על השוק הישראלי. היעד: בנקים, קופות חולים ומשרדי ממשלה

בשנת 1999, בשיאה של בועת הדוט-קום וכאשר מדד ה-S&P 500 השלים זינוק של 200% בתוך ארבע שנים, פרסם וורן באפט חיבור מכונן במגזין "פורצ'ן". באפט הזהיר אז את המשקיעים מפני הסכנה שבהשקעה עיוורת בתעשיות מהפכניות. הוא השתמש בתעשיית התעופה כדוגמה: למרות שהמטוסים שינו את פני האנושות מקצה לקצה, 129 חברות תעופה פשטו רגל בשני העשורים שקדמו למאמר.

"המפתח להשקעה אינו טמון בהערכה עד כמה תעשייה מסוימת תשפיע על החברה או כמה היא תצמח", כתב אז באפט. "אלא בזיהוי היתרון התחרותי של חברה ספציפית, ומעל לכל - בעמידותו של אותו יתרון לאורך זמן. המוצרים והשירותים שמוקפים ביתרונות ברי קיימא, הם אלה שמייצרים את התגמול האמיתי למשקיעים". זמן קצר לאחר מכן, בועת הדוט-קום התפוצצה, ומאות חברות טכנולוגיה נמחקו כליל למרות שהאינטרנט אכן שינה את העולם. כיום, מעריכים בוול סטריט, תרחיש דומה עלול להתרחש בסקטור ה-AI: הטכנולוגיה תשנה את העולם, אך חברות רבות שנסקו על גלי ההייפ והתמחור המופרז - עלולות להתרסק.

סממן מעניין למגמה זו התרחש רק לאחרונה, כאשר במשך 12 ימי מסחר מניית ברקשייר האת'וויי של באפט זינקה ב-7%, בעוד קרן הסל של סקטור השבבים (SOXX ) צללה ב-15%. פער כה דרמטי לטובת חברת האחזקות המסורתית של באפט מול סקטור השבבים, נראה בפעם האחרונה באוקטובר 2001 - בדיוק בזמן התפוצצות בועת האינטרנט.

"אי אפשר פשוט לקנות ולהחזיק ל-12 חודשים"

בעוד שבאפט קורא למשקיעים להתבצר בחברות איכותיות לטווח ארוך, יש מי שסבור שהטירוף סביב מניות ה-AI דורש מהמשקיעים גישה הפוכה לחלוטין בטווח הקצר: טקטיקה אגרסיבית ומהירה. מקס קטנר, האסטרטג הראשי לנכסים מרובים בבנק HSBC, מזהיר כי המשקיעים הפרטיים שרודפים אחרי הראלי של הבינה המלאכותית פשוט אינם מבינים את החוקים החדשים של השוק.

"האתגר הגדול כרגע הוא שאתה מגבש תפיסת השקעה פונדמנטלית לחצי שנה קדימה, ובפועל הכל מתממש בתוך שבוע אחד", אמר קטנר בראיון ל-MarketWatch. "השוק מונע היום כל כך הרבה משיקולים טכניים, ממיצוב של פוזיציות ומדברים שפשוט מנותקים לחלוטין מנתוני המאקרו או הכלכלה הבסיסית".

קטנר מסביר כי סקטור השבבים הפך למחזורי ותנודתי ברמות קיצוניות. כך למשל, בתוך שלושה חודשים בלבד השנה, מניות השבבים באסיה צללו ב-40%, התאוששו בראלי בזק של 25%, ושוב חזרו למגמת ירידה.

המסר שלו למשקיעי ה-AI הוא חד וברור, וסותר לחלוטין את גישת ה"קנה והחזק": "חובה עליכם לממש רווחים ולהפעיל פקודות עצירת הפסד (Stop Loss) הדוקות במיוחד. אתם חייבים להיות הרבה יותר ממושמעים בניהול הסיכונים שלכם, מאשר פשוט להגיד לעצמכם 'זה סיפור כלכלי נהדר, אני פשוט אקנה ואחזיק ל-12 חודשים וארכב על התנודתיות'. אי אפשר לעשות את זה, כי התנודתיות הזו יכולה להתורגם בקלות להפסד מהיר של 15% עד 20%".

קטנר ציין כי קצב המסחר בשווקים השתנה דרמטית מאז מגפת הקורונה, בין היתר בשל שימוש גובר במינופים בקרב סוחרים, מה שמעצים את התנודות בשני הכיוונים. לכן, ב-HSBC מעדיפים כעת להיחשף לשוק באמצעות מדד S&P 500 במשקל שווה (Equal-Weight), המקטין את ההשפעה של ענקיות הטכנולוגיה על התיק, עד אשר תתבהר התמונה סביב הדוחות הכספיים ושאלת הרווחיות של השקעות ה-AI לקראת שנת 2027.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.