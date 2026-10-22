רני צים בדרך להחזיר לעצמו את השליטה בחברת מרכזי הקניות

קבוצת חג'ג' מצמצמת את החזקותיה בחברת רני צים מרכזי קניות: חג'ג' תמכור לרני צים 7.5% ממניות החברה תמורת 75 מיליון שקל, בעסקה המשקפת לחברה שווי של מיליארד שקל - גבוה בכ־37% משווי השוק שלה, העומד על כ־730 מיליון שקל. בנוסף, צים קיבל אופציה לרכישת 7.5% נוספים במהלך השנה הקרובה, כך שאם יממש אותה יוכל להגדיל את החזקותיו בכ־15% בסך הכול ויהפוך לבעל השליטה הבלעדי בחברה.

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נכון לערב ההודעה, חג'ג' החזיקה בכ־29.66% ממניות רני צים, בשווי שוק של כ־224 מיליון שקל, לעומת החזקה של כ־28.76% בידי צים. לאחר השלמת העסקה ירדו החזקות חג'ג' לכ־22.16%, ואילו חלקו של צים יעלה לכ־36%. אם תמומש גם האופציה, צפוי צים להחזיק בכ־44% מהמניות, וחג'ג' תיוותר עם כ־15%. בהתאם להסכם בין הצדדים, ירידה של החזקות חג'ג' מתחת לרף של 15% תביא לסיום הסכם השליטה המשותפת.

חג'ג' נכנסה לפי שווי של 520 מיליון שקל

העסקה הנוכחית מגיעה כשנתיים לאחר שבדצמבר 2024 נכנסה קבוצת חג'ג', שבשליטת האחים עידו וצחי חג'ג', לשותפות עם צים. אז סוכם כי הקבוצה תרכוש כ־25% ממניות חברת המרכזים המסחריים לפי שווי של 520 מיליון שקל. במסגרת העסקה הוקצו לה מניות תמורת כ־104 מיליון שקל, ובמקביל רכשה מניות נוספות מידי צים ומחברת בית הזהב.

בפברואר 2025 שווי החזקות חג'ג' הגיע לכ־235 מיליון שקל, והרווח שלה על הנייר הסתכם בכ־50 מיליון שקל. כעת היא מממשת חלק מההשקעה כאשר התמורה בעסקה הנוכחית עומדת על 75 מיליון שקל, אולם 26 מיליון שקל יועברו לפירעון חלק מחוב, כך שהתזרים הפנוי הצפוי לחברה יעמוד על כ־49 מיליון שקל לפני מס. כך, בחג'ג' ציינו כי "החברה אינה צופה כי להשלמת העסקה יהיו השלכות מהותיות על תוצאותיה. לצד זאת, העסקה צפויה להניב לחברה תזרים פנוי של כ-49 מיליון שקל, לאחר תשלום החוב היחסי בגין רכישת חלק ממניות צים מרכזי קניות ולפני מס".

צים חוזר להגדיל את החזקותיו

מבחינת צים, העסקה מסמנת שינוי כיוון: לאחר שבשנים האחרונות מכר מניות כדי לצמצם את חובותיו, הוא מגדיל כעת את חלקו בחברה. בפברואר 2025 מכר צים כ־8.8% ממניות החברה להפניקס ולשסטוביץ' תמורת כ־65 מיליון שקל, ובסך הכול מימש מניות ביותר מ־100 מיליון שקל, במהלך שנועד להקטין את התחייבויותיו הפרטיות.

גם החברה עצמה פעלה לצמצום המינוף באמצעות מימוש נכסים, ובהם מכירת חברת הייזום מגידו לאאורה תמורת 280 מיליון שקל ומכירת מחצית מהזכויות במרכז הקניות במעלות תמורת 121 מיליון שקל.

כעת צים מבקש להגדיל את החזקותיו וליהנות מהמשך התפתחות החברה, וציין כי "רני צים מרכזי קניות היא מפעל חיים עבורי, ואני מאמין מאוד בחברה, בייחודיות שלה ובפוטנציאל העסקי המשמעותי הטמון בה. החברה נמצאת בתנופת עשייה ופיתוח, ומדי שנה נוספים עוד ועוד מרכזי קניות פעילים לפורטפוליו הנכסים המניבים שלנו, כשלצד זאת ביצענו בשנה האחרונה מהלך משמעותי של הורדת מינוף וחיזוק הגמישות הפיננסית. העסקה נעשתה על פי ההון העצמי של החברה ואני מאמין כי עם המשך התפתחותה בתחום הקניונים, אנרגיה וחוות שרתים יוצף בה ערך רב. אני משוכנע כי המשך מימוש התוכנית העסקית והרחבת פעילותה יתרמו להשבחת נכסיה ולהצפת ערך משמעותית בשנים הבאות".