הפלייבוי שירש את צבא שכירי החרב הידוע לשמצה בעולם

קמפלה, אוגנדה. פאבל פריגוז'ין עדיין היה בשלבי הלימוד בעסק שכירי החרב המשפחתי כאשר מטוסו הפרטי של אביו התפוצץ בגובה של כ־8,500 מטר מעל רוסיה.

מותו המתוקשר של יבגני פריגוז'ין, לאחר הקרע הפומבי בינו לבין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, הותיר את בנו פאבל בראש ארגון שכירי החרב הידוע לשמצה בעולם. בגיל 25 הוא ירש את קבוצת וגנר, אימפריה של לוחמים שכירים, מבריחי זהב, סוחרי אופיואידים, מבשלות בירה ומזקקות וודקה.

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מי שבעבר נחשב לפלייבוי מפונק, התגלה כבעל כישרון טבעי לניהול העסק.

פאבל פריגוז'ין (28), הצליח לא רק לשמר את פעילות קבוצת וגנר במעוזה באפריקה, הרפובליקה המרכז אפריקאית, אלא אף הרחיב אותה. כך עולה מדבריהם של מקורבים לשעבר לקבוצה, גורמי ממשל, אנשי עסקים וחוקרים בעיר הבירה בנגי.

העסקים של משפחת פריגוז'ין, הכוללים פעילות חוקית ופלילית כאחד, מניבים הכנסות של יותר מ־400 מיליון דולר בשנה. כך מעריך מכון המחקר "היוזמה העולמית למאבק בפשיעה מאורגנת חוצת גבולות" ( GI-TOC ), שמושבו בז'נבה.

לפי המכון, מהבסיס בבנגי פאבל פריגוז'ין ו־500 שכירי חרב הנתונים לפיקודו השתלטו על מכרות זהב. הם מספקים אבטחה אישית לנשיא, פוסטן ארקאנז' טואדרה, ונלחמים בארגוני מורדים, מה שהפך את פריגוז'ין ואנשיו לחיוניים עבורו.

לדברי חוקרים וגורמי צבא באזור, פריגוז'ין השתלט על עסקי סחר הנשק של אביו ומוכר אמצעי לחימה לארגוני מורדים בסודאן ובלוב. פריגוז'ין וקבוצת וגנר לא השיבו לבקשת תגובה.

קבוצת וגנר גם מייצרת ומשווקת וודקה בשם Wa Wa Wa שפירושו "אש ואש", ובירה בשם Africa Ti L ’ Or , שפירושו "אפריקה היא זהב". נוסף על כך, הקבוצה שולטת בחלק ניכר מהשוק המקומי של טרמדול, משכך כאבים אופיואידי הניתן במרשם רופא.

"וגנר הפכו מיחידת כוחות מיוחדים חזקה לרשת שהשלטונות התנערו ממנה, ונראה כי הם הולכים ומדרדרים לפשיעה מאורגנת", אמרה לו אוסבורן, חוקרת בארגון אימפקט, עמותה שמושבה בשווייץ ועוקבת אחר פעילות וגנר באפריקה. "אני מניחה שפאבל קיבל אישור להמשיך בפעילות, כלומר הוא הגיע להסכם עם הקרמלין או שהבטיח שלא יהווה איום".

מהיאכטה לשדה הקרב

הצלחתו של פריגוז'ין הגשימה את שאיפותיו של אביו, שהקדיש שנים להכנת בנו לתפקיד. פריגוז'ין פרסם בצעירותו ברשתות החברתיות תמונות שלו במטוסים פרטיים ובעירום על סיפון יאכטת הפאר המשפחתית - כך לפי הקרן למאבק בשחיתות, עמותה המזוהה עם איש האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני, שמת בכלא ברוסיה.

לפי חוקרים, כשמלאו לפריגוז'ין 20, אביו הפקיד בידיו את ניהול וילות היוקרה ובנייני המגורים שבבעלות חברת האחזקות המשפחתית. יבגני פריגוז'ין ראה את פאבל, שלו שתי אחיות, כיורש המיועד לניהול עסקי המשפחה - ששווים מיליארדי דולרים. כך עולה מממצאי All Eyes on Wagner , קבוצת תחקירים ללא מטרות רווח שמקבלת מימון מ־ OpenFacto , ארגון צרפתי הפועל לקידום שקיפות מידע.

לוחמי קבוצת וגנר לשעבר צועדים עם דגל לזכרו של יבגני פריגוז'ין, במסגרת אירועי יום הניצחון ה-81 על גרמניה הנאצית / צילום: ap, stf

יבגני פריגוז'ין פעל לעצב את תדמיתו הציבורית של בנו כך שתתאים יותר למי שעתיד לעמוד בראש ארגון שכירי חרב. תמונות שפורסמו ברשתות החברתיות הציגו את פאבל פריגוז'ין כפטריוט רוסי: לוחם במלחמת האזרחים בסוריה, שם הוענק לו עיטור הצלב השחור של וגנר על אומץ לב, ומשרת כקצין מודיעין וכמפעיל כטב"מים באוקראינה.

"הבן שלי כבר משתתף במבצע הצבאי המיוחד", יבגני פריגוז'ין התרברב ברשת כחצי שנה לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2022.

הוא קבע בצוואתו כי בנו פאבל יהיה יורשו העיקרי, לפי ארגון All Eyes on Wagner , שפרסם את הצוואה על סמך מסמך שהוגש לבית המשפט. לאחר מות אביו, פאבל קיבל לידיו את הנהגת קבוצת וגנר.

פאבל פריגוז'ין נוסע כיום בקביעות מביתו בסנט פטרסבורג לבנגי, שם הוא שוהה במלון היוקרה לדג'ר פלאזה, המשמש בפועל כמפקדה של קבוצת וגנר במהלך ביקוריו. לוחמים רעולי פנים החמושים ברובי קלצ'ניקוב מאבטחים את מתחם המלון ואפילו בכירי ממשל ודיפלומטים נדרשים לעבור בדיקות ביטחוניות לפני שהם מורשים להיפגש עם פריגוז'ין, כך מספרים חוקרים וגורמים רשמיים ברפובליקה המרכז אפריקאית.

בהסכמת הממשלה, פריגוז'ין הרחיב את פעילות כריית הזהב במכרה הגדול במדינה, שאביו השתלט עליו בעבר. לפי הערכות היוזמה העולמית, היקף הפעילות במכרה מגיע כיום ל־250 מיליון דולר בשנה.

"בכל הנוגע לפעילות ברפובליקה המרכז אפריקאית, פאבל הלך בעקבות אביו ללא קושי", אמרה נטליה דוקאן, חוקרת בכירה ביוזמה העולמית.

גורמים רשמיים ברפובליקה המרכז אפריקאית לא השיבו לבקשת תגובה.

כשהמוזיקה נגמרת

יבגני פריגוז'ין, שכונה "השף של פוטין" בזכות שירותי ההסעדה שסיפק לאירועים בקרמלין, ניצל את קשריו עם בכירים כדי לקדם את שאיפותיו הגדולות עבור קבוצת וגנר, ארגון שכירי החרב הבינלאומי שנקרא על שמו של המלחין הגרמני בן המאה ה־19 ריכרד וגנר. לוחמי הארגון מכנים את עצמם "מוזיקאים".

הוא שלח לוחמים להגן על החונטה הצבאית במאלי שבמערב אפריקה תמורת 10 מיליון דולר בחודש, לפי המרכז האפריקאי למחקרים אסטרטגיים, הממומן בידי הפנטגון. אנשיו אבטחו בארות נפט באזורים בלוב שבשליטת המורדים. הוא גם סיפק טילי קרקע אוויר לכוחות התמיכה המהירה בסודאן בתמורה למטילי זהב.

בשיא פעילותו יבגני פריגוז'ין פיקד על לא פחות מ־5,000 לוחמים בשש מדינות באפריקה. הרפובליקה המרכז אפריקאית, ששטחה דומה לזה של טקסס, הייתה בין המיזמים המוצלחים ביותר שלו: קבוצת וגנר מכרה מחצבים ממכרות שהשתלטה עליהם, וחלקה את ההכנסות עם הממשלה.

בתמורה, שכירי החרב של וגנר מפקדים על יחידות צבא הנלחמות בארגוני מורדים שמנסים להפיל את ממשלתו של טואדרה באמצעות מתקפות נגד חיילים ואזרחים.

קבוצת וגנר גם מילאה תפקיד משמעותי בפלישה לאוקראינה וגייסה אסירים ללחימה בחזית, לאחר שמספר החיילים בצבא רוסיה הידלדל.

בשנת 2023 יבגני פריגוז'ין עשה את הטעות וקרא תיגר על פוטין ועל בכירי הצבא הרוסי בשל האסטרטגיה שלהם במלחמה נגד אוקראינה.

שכירי החרב שלו נכנסו לעיר הרוסית רוסטוב על הדון, מוקד אסטרטגי במלחמה, ואיימו לצעוד לעבר מוסקבה במה שהתברר כמרד קצר מועד. פריגוז'ין כינה את בכירי הצבא של פוטין "ליצנים קשישים" בסרטון שבו הופיע כשמאחוריו רעולי פנים חמושים. "האנשים שלנו מתים כי אתם מתייחסים אליהם כמו לבשר", אמר. "אין תחמושת, אין תוכניות".

פריגוז'ין עצר את הצעדה במהירות והסכים להסדר שהבטיח את שלומו ואת שלומם של לוחמיו. חודשיים לאחר מכן מטוסו של יבגני פריגוז'ין התרסק, והוא נהרג יחד עם מפקדו הצבאי הבכיר ושמונה בני אדם נוספים.

לאחר מותו הקרמלין השתלט על עסקיה של וגנר ברוסיה והקים את "הגיס האפריקאי" כדי להעביר את פעילות הארגון לאחריות משרד ההגנה הרוסי. בניגוד לווגנר, שפעלה כחברה צבאית פרטית למחצה בשירות האינטרסים הגיאופוליטיים של הקרמלין, הגיס האפריקאי כפוף ישירות לבכירי מערכת הביטחון ולמודיעין הצבאי של רוסיה.

מכרה הזהב באפריקה

פאבל פריגוז'ין פעל במהירות כדי להרחיק את פעילות וגנר ברפובליקה המרכז אפריקאית מהישג ידו של פוטין. הוא טס לבנגי כדי להיפגש עם דמיטרי סיטי, נציגה המקומי של וגנר ואיש אמונו לשעבר של יבגני פריגוז'ין, ועם דניס סופרונוב, המפקד הצבאי המקומי של הארגון, לדברי חוקרים וגורמי ביטחון. פריגוז'ין גם קיים פגישות עם בכירי ממשל בבתי מלון, במסעדות ובמשרדים.

הנשיא טואדרה העביר מסר דיפלומטי למוסקבה וביקש מהקרמלין שלא להחליף את לוחמי וגנר בארצו בחיילים מהצבא הרוסי, לדברי דיפלומטים וחוקרים. טואדרה סייע לפריגוז'ין לבסס את מעמדו באמצעות שילוב שכירי החרב של וגנר במשטרה המקומית, בצבא וביחידות המודיעין.

"בנגי נאבקה יותר מכל בירה אחרת כדי לשמר את ההסדר של הגנה על השלטון בתמורה למחצבים, בדיוק משום שהוא פעל היטב כל כך", אמרה יוסטינה גודזובסקה, מנכ"לית סנטרי, קבוצת תחקירים שמושבה בוושינגטון.

לפי גורמי ממשל ומקורבים לשעבר לווגנר, פריגוז'ין כינס באפריל בכירים בארגון ובממשלה במלון שבו שהה בבנגי, כדי לתכנן כיצד להבטיח את המשך זרימת הזהב לשווקים בחו"ל. גורמי ממשל סיפרו כי שר המכרות, רופין בנאם בלטונגו, ובכירי וגנר דנו בדרכים לחמוק מפיקוח בינלאומי באמצעות עקיפת שוקי הזהב באיחוד האמירויות.

בלטונגו ומשרד המכרות של הרפובליקה המרכז אפריקאית לא השיבו לבקשת תגובה.

לאחר שעות של דיונים הסכים בלטונגו, בעל ברית קרוב של וגנר, לסייע לפריגוז'ין להעביר זהב לשווקים בינלאומיים באמצעות הנפקת מסמכים המציגים אותו כרכוש ממשלתי, לדברי הגורמים.

משלוחי הזהב הללו נשלחו לבלארוס בשלושת החודשים האחרונים, בעלת ברית קרובה של הקרמלין, לפי גורמים רשמיים וחוקרים מקומיים.

התרחבות לעסקי הסמים

סיטי, המשמש כיום כסגנו של פריגוז'ין, מפעיל תחנות רדיו במימון וגנר המשדרות תעמולה אנטי מערבית שנועדה לחזק את מעמדו של טואדרה. הנשיא זכה בכהונה שלישית בבחירות שנערכו בדצמבר, ולדברי משקיפים בינלאומיים הן לא היו חופשיות או הוגנות. מבקריו מכנים אותו "הנשיא וגנר" בשל השפעתו לכאורה של הארגון.

ברחובות בנגי מוצבים שלטי חוצות במימון וגנר המציגים את רוסיה כשותפה המועדפת על מדינות אפריקה, לדברי תושבים וחוקרים מקומיים. השלטים הם חלק ממסע הסברה שנועד לשמור על יחסיו הטובים של הארגון עם פוטין. בתחנות הרדיו שמממנת וגנר, פרשנים משבחים את השפעתה של רוסיה ותוקפים את מדינות המערב.

תחת הנהגתו של פריגוז'ין וגנר הרחיבה את שורותיה באמצעות גיוס מורדים מהרפובליקה המרכז אפריקאית שנפלו בשבי, החליפו צד ומוכרים בכינוי "הרוסים השחורים".

וגנר הוסיפה לתחומי פעילותה גם סחר בסמים. תושבי בנגי שיתפו תמונות וסרטונים שבהם נראים לוחמי וגנר רעולי פנים, מלווים בשוטרים מקומיים, עוצרים אנשים שלפי החשד מכרו סמים מחוץ לרשת הסחר של הארגון.

באחד מימי הקיץ הגיעו לוחמי וגנר רעולי פנים, לבושים במדי המשטרה המקומית, לרחוב בבנגי הידוע בסחר באופיואידים, ובהם טרמדול. הם נכנסו לחנותו של מהמט אבדרמן, שבעבר ניהל את רשת הפצת הסמים שלהם אך מאז החל לפעול באופן עצמאי, לפי עדויות ראייה.

אבדרמן נמלט דרך הדלת האחורית ושני גברים רדפו אחריו. הוא רץ מרחק קצר, מעד ונפל. הלוחמים הכו אותו, ולדברי קרובי משפחתו איש לא ראה אותו מאז. "אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת", אמר אחד מקרוביו.

לפי פעילים מקומיים, מיליציות התומכות בממשלה ומזוהות עם וגנר אחראיות להוצאות להורג ללא משפט, לחטיפות ולתקיפות מכוונות של כורים

הפועלים ללא היתר ופולשים לשטחי כריית הזהב שבזיכיון וגנר.

באפריל, בזמן שפריגוז'ין שהה במלון בבנגי, לוחמי וגנר ערכו מעקב אווירי במסוקים רוסיים אחר פעילות כריית זהב בלתי מוסדרת סמוך לגבול עם דרום סודאן. לדברי חוקרים מקומיים, פריגוז'ין לוטש את עיניו למאגרי זהב חדשים.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal . לינק לכתבה המקורית באנגלית.