הבינה המלאכותית כבר נושכת: בנק ברקליס יקצץ 5,000 משרות

בנק ברקליס (Barclays) יקצץ 5,000 משרות, כ־5% מכוח העבודה שלו, במסגרת מאמצים להפחית עלויות ולשפר את היעילות באמצעות השקעות בבינה מלאכותית (AI). הבנק הבריטי מסר כי כבר ביטל כ־1,000 מהמשרות, ואת יתר הקיצוצים ישלים עד סוף השנה.

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מרבית הקיצוצים צפויים להתבצע בבריטניה, שוק הבית של הבנק, והם יתמקדו בעיקר בתפקידים תפעוליים ובתפקידי מטה. עם זאת, ברקליס ציין כי הקיצוצים ישפיעו על כוח האדם שלו ברחבי העולם.

מנכ"ל קבוצת ברקליס, סי.אס. ונקאטקרישנן, אמר כי הקיצוצים נשענים על השקעות טכנולוגיות שהבנק ביצע לאורך שנים שאותן הוא ממשיך לבצע. לדבריו, "לבינה מלאכותית יש תפקיד חשוב, וייתכן שבעתיד יהיה לה תפקיד חשוב עוד יותר".

עם זאת, הוא הדגיש כי הבינה המלאכותית אינה עומדת בפני עצמה, וכי כדי להפיק ממנה תועלת יש צורך תחילה בהקמת התשתיות המתאימות. "לעיתים קרובות אמרתי שהיא הציפוי שעל העוגה, היא לא העוגה עצמה", אמר.

להחליף הון אנושי בעל ערך נמוך

המגמה משקפת שינוי רחב יותר בענף השירותים הפיננסיים, שבו חברות מעריכות כי תהליכי עבודה המבוססים על בינה מלאכותית יפחיתו את הצורך במעורבות אנושית בתפקידים רבים, לרבות בפעילות המשרדית ובפיתוח. באביב האחרון אמר מנכ"ל בנק סטנדרד צ'רטרד כי יש צורך להחליף "הון אנושי בעל ערך נמוך יותר", בעת שחשף תוכניות לקיצוץ אלפי משרות.

דובר ברקליס מסר כי הבנק מתאים את עצמו לעתיד ובונה את כוח העבודה ואת מערך המיומנויות הנדרשים ליישום האסטרטגיה שלו ולמענה על צורכי לקוחותיו המשתנים. לדבריו, הבנק מחויב לסייע לעובדיו לפתח את כישוריהם ולבנות קריירה מתגמלת, לצד התאמת פעילותו לצורכי הלקוחות.

הודעת הקיצוצים פורסמה במקביל לדיווח על תוצאות הרבעון השלישי. ברקליס רשם רווח של 2.3 מיליארד ליש"ט, עלייה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אך נמוך מתחזיות האנליסטים. פעילות המסחר באג"ח הציגה ביצועים חלשים מהצפוי, בעוד פעילות המסחר במניות הציגה ביצועים חזקים. מניית הבנק ירדה ביותר מ־2.5%.

ראס מולד, מנהל השקעות בחברת AJ Bell, ציין כי הקיצוצים הוכרזו לאחר שהבנק לא עמד בציפיות ברבעון השלישי, וכי תוכנית משמעותית לרכישה עצמית של מניות לא הצליחה להפיג לחלוטין את אכזבת המשקיעים.

לדבריו, לברקליס חשיפה משמעותית לבנקאות השקעות, המבדילה אותו מבנקים בריטיים אחרים, ובהם לוידס ונטווסט.

נוסף על כך, בעלי המניות מתמודדים עם שני גורמי סיכון: העלאת מס צפויה על המגזר הפיננסי בתקציב הסתיו של ממשלת בריטניה, וחקירה מדווחת בנוגע לאפשרות של הצגה מטעה של סיכונים בתיק האשראי הפרטי של הבנק. בעוד שסוגיית המס צפויה להתבהר בטווח הקרוב, החקירה עשויה להמשיך להעיב על המניה לאורך זמן, על רקע בדיקת הרשות לפיקוח זהיר של בנק אנגליה.