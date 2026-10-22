אחרי שלושה חודשי ירידה, הפיגורים במשכנתאות שוב מטפסים

הפיגורים בתשלומי המשכנתאות שבו לעלות בחודש ספטמבר, לאחר שלושה חודשים שבהם נרשמה ירידה בהיקפם. כך עולה מנתוני בנק ישראל.

היקפי המשכנתאות שניטלו בספטמבר היו אמנם נמוכים משמעותית מאלה שנלקחו בחודשים שעברו, והסתכמו ב-8.66 מיליארד שקל, אך בהתחשב בחגי תשרי שצמצמו במידה ניכרת את הפעילות הפיננסית ואת ימי העבודה, שוק המשכנתאות הראה ביצועים גבוהים מאוד.

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הפיגורים בתשלומי המשכנתאות שבו לעלות כאמור לאחר שבחודשים יוני-אוגוסט נרשמו ירידות משמעותיות בהיקפם. באוגוסט הסתכם היקף הפיגורים ב-4.1 מיליארד שקל, הרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2025. אנו הערכנו, כי הירידה נבעה מעבודה מאומצת של הבנקים להגיע להסדרים עם לקוחות שהתקשו לעמוד בהחזרים. ואולם, בספטמבר חלה ככל הנראה ירידה בהיקף הטיפול של הבנקאים בלקוחות המצויים במצוקה, והיקף הפיגורים עלה ל-4.23 מיליארד שקל.

מבחינת מגזרי רוכשים, מי שעובד עם המשכנתאות הגבוהות ביותר הם המשקיעים, שבספטמבר המשכנתאות שלקחו הגיעו לממוצע של 1.26 מיליון שקל. אחריהם מגיעים רוכשי הדירות בשוק החופשי שאינם משקיעים, שלקחו משכנתא ממוצעת של 1.07 מיליון שקל. מי שלקחו את המשכנתאות הנמוכות ביותר היו רוכשי דירות מוזלות במסגרת "דירה בהנחה" שלקחו משכנתא ממוצעת של 741 אלף שקל.

להערכתנו, היקף המשכנתאות בחודש אוקטובר צפוי להיות גבוה במיוחד, בשל הצטברות הטיפול בבקשות למשכנתאות שנותרו מהחודש הקודם.