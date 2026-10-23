פימי תשתלט על מיטרוניקס לפי שווי של 200 מיליון שקל בלבד

יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מיטרוניקס מעדכנת בשישי בבוקר כי קיבלה מקרן פימי בניהול ישי דוידי הצעה לא מחייבת להשקעה של 200 מיליון שקל במזומן, לפי שווי של 200 מיליון שקל לפני הכסף, כך דיווחה החברה הבוקר לבורסה.

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ההשקעה תתבצע בהקצאת מניות במחיר של 1.821 שקל למניה, ותקנה לפימי 50% מהון החברה מיד עם השלמתה. מניית מיטרוניקס מזנקת ב-20% בבורסה לשווי שוק של מעל ל-300 מיליון שקל. לאחר שעד פתיחת המסחר איבדה המניה 40% מתחילת השנה, ובשנתיים האחרונות איבדה את רוב שוויה.

לצד ההשקעה הראשונית כוללת ההצעה שתי אופציות להזרמת עד 150 מיליון שקל נוספים במחירים גבוהים יותר: הראשונה, להשקעה של 50 מיליון שקל עד סוף 2027 לפי שווי של 250 מיליון שקל, והשנייה, להשקעה של 100 מיליון שקל לפי שווי של 300 מיליון שקל עד סוף שנת 2028.

בעל השליטה, קיבוץ יזרעאל, המחזיק כיום בכ-56% ממניות מיטרוניקס, ידולל לכ-28%. לפי ההצעה, פימי והקיבוץ צפויים לחתום על הסכם שליטה. השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות, לחתימה על הסכם מחייב ולאישורים נוספים, ומיטרוניקס העניקה לפימי בלעדיות למשך 60 יום.

המגעים בין הצדדים נחשפו ב-17 באוגוסט, ואז הוערך כי פימי תרכוש את השליטה לפי שווי של כ-300 מיליון שקל. בתחילת אוקטובר האריך דירקטוריון מיטרוניקס את תקופת הבלעדיות שניתנה לקרן.

מקריסה ברווחים להפסד ענק: הרקע לעסקה

הנפילה בשוויה של מיטרוניקס התעצמה על רקע ירידה חדה בעסקיה. בשנת 2023 ההכנסות עוד הגיעו לכ־1.9 מיליארד שקל, אבל הרווח הנקי כבר נפל ב־32% ל־143 מיליון שקל. ב־2024 עמדו המכירות על 1.6 מיליארד שקל והחברה עברה להציג הפסד של 35 מיליון שקל. ב־2025 המשיכו ההכנסות לרדת (1.4 מיליארד שקל) ומיטרוניקס הציגה הפסד ענק של 228 מיליון שקל, בעיקר בשל מחיקות מלאי ונכסים גדולות. ההתדרדרות הלכה והתעצמה לנוכח תחרות גוברת בענף שלה.

מיטרוניקס, שמשווקת את רובוטים לניקוי בריכות הוקמה ב-1983 בקיבוץ יזרעאל והונפקה בבורסה ב-2004. ב-2020 הייתה לחברה הקיבוצית הראשונה שנכנסה למדד ת"א-35, וב-2021 נסחרה לפי שווי של כ-9 מיליארד שקל. ב-2012 דחו חברי הקיבוץ הצעה של יצרנית ציוד הבריכות האמריקאית הייוורד לרכישת החברה לפי שווי של 345 מיליון שקל.