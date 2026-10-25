החל מפברואר: ההנחות בביטוחי החיים למשך עשור לפחות

החל מחודש פברואר הקרוב תסתיים הפרקטיקה של חברות הביטוח לתת הנחה זמנית בביטוחי החיים, בניסיון לפתות את הציבור להצטרף אליהם במחיר נמוך, שאחר כך יקפוץ.

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רשות שוק ההון הוציאה הוראות סופיות שאוסרות לתת הנחות ללקוחות בביטוחי חיים (ביטוח למקרי מוות) לתקופה של שנים ספורות, שלאחריהן ההנחה מתבטלת והמחיר עולה. יצוין כי המחיר עולה בכל מקרה עם העלייה בגיל של המבוטח.

אך לפי החוזר החדש, הנחה שניתנת למבוטח תמשיך לחול במשך 10 שנים ולא ניתן יהיה לבטל אותה באמצע. מדובר בשינוי מסוים ביחס לתוכנית המקורית של הרשות, שקבעה כי אם חברת ביטוח תתן הנחה זו תהיה הנחה קבועה לכל חיי הביטוח.

כך, על פי ההחלטה המעודכנת, אם חברת ביטוח צירפה לקוח ונתנה לו לאורך השנים הראשונות הנחה של 20% או אפילו 60%, אחוז ההנחה הזה יימשך לאורך 10 שנים לפחות. חברות הביטוח יוכלו לתת את ההנחות למשך יותר שנים אך לא פחות מכך.

ברשות מסבירים כי אם ההנחות לא ישתנו במשך עשור לפחות "יוכלו המבוטחים להשוות בין הצעות שונות ביתר קלות, ולבחור בהצעה התחרותית יותר, תוך שהם נהנים מוודאות כי המחיר התחרותי שהשיגו יישמר לפרקי זמן ארוכים יותר". בנוסף, הרשות מחייבת את חברות הביטוח לעדכן את המבוטח חודש מראש על סוף תקופת ההנחה, או הקטנה, בהודעת SMS ובמייל, לציין מתי תסתיים ההנחה, וגם לכתוב בכמה תתייקר העלות, מה היה שיעור ההנחה לפני ואחרי ומה התשלום הקודם והחדש.

עוד מבהירים ברשות שוק ההון כי הכללים יהיו רלוונטים גם לכיסויים נוספים כמו כיסוי לנכות מתאונה. בנוסף, אם לקוח ירצה לשנות פוליסה, למשל בגלל משכנתא, הרשות דורשת מהחברות לוודא שאין כפל תשלום במעבר בין הפוליסות.

המלכודת: מה קורה כשהמצב הבריאותי משתנה?

לפי הרשות, צורת הצירוף הנוכחית של המבוטחים לביטוחי החיים, עם ההנחה הזמנית "מייצרת אצל המבוטחים תחושה של אטרקטיביות בעת ההצטרפות אולם בשל כך שאינה מתמשכת, המבוטח נדרש לעירנות ולקיום משא ומתן מחודש על המחיר. בעיה זו הופכת חריפה עוד יותר עבור מי שמצבו הבריאותי השתנה באופן המקשה על מעבר בין חברות ביטוח תוך שימור תנאים. במצב זה, עם סיום ההנחה הראשונית, המבוטח עשוי להישאר עם ביטוח במחיר גבוה ולא תחרותי".

"ההוראות החדשות משקפות את מדיניות הרשות לעיצוב רגולציה המושתתת על ראייה ציבורית, ששמה את הצרכן במרכז ומעבירה את הכוח לידיו" אמר עמית גל, הממונה על שוק ההון. "אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על שוק תחרותי, אולם עלינו לוודא כי התחרות נשארת הוגנת ושקופה ומשרתת בראש ובראשונה את המבוטחים, ומעניקה להם ודאות וביטחון לאורך זמן".