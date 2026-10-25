דוח חדש: היקף הסנקציות וההגבלות על ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1דוח חדש: 94 סנקציות והגבלות נגד ישראל עדיין בתוקף

ברחבי העולם תועדו 139 סנקציות, הגבלות וצעדים דיפלומטיים הנוגעים לישראל, ב-64 מדינות וגופים בינלאומיים, כך עולה מנתונים חדשים של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), שפורסמו בעיתון The Algemeiner האמריקאי, שמתמקד בקהילה היהודית. לפי הדיווח, 94 מהצעדים שאינם קשורים לאקדמיה עדיין בתוקף, ובהם הגבלות על מכירת נשק, איסורי סחר וסנקציות נגד אישים וארגונים.

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חלק ניכר מהצעדים מקודמים באירופה. בריטניה הודיעה לאחרונה על הגבלות חדשות הנוגעות להתנחלויות ביהודה ושומרון, ובהן איסור על יבוא מוצרים מהן וסנקציות נגד גורמים המעורבים בהרחבתן. צרפת וקנדה הודיעו כי יצטרפו לצעדים דומים, ובמדינות נוספות נבחנות הגבלות על הסחר עם ישראל. במקביל, באיחוד האירופי נשקלת האפשרות לצמצם את שיתוף הפעולה הכלכלי והמדיני עם ישראל.

מנכ"ל המכון למדיניות העם היהודי, ד"ר שוקי פרידמן, מזהיר כי ההשלכות עלולות להיות רחבות יותר מהפגיעה הישירה של הסנקציות. לדבריו, החשש מהגבלות נוספות עלול להרתיע משקיעים זרים ולפגוע בקשרים מסחריים ובשיתופי פעולה טכנולוגיים, גם בתקופה שבה הכלכלה הישראלית ממשיכה לצמוח.

מה עשויות להיות ההשלכות על הכלכלה הישראלית? על כך בכתבה המלאה.

מאת איילין וילצ'ס ארגואיו, מתוך The Algemeiner. לקריאת הכתבה המלאה.

2בעקבות המתקפות על מכה ומדינה: הקריאה הסעודית נגד החות'ים

העיתון הסעודי Arab News פרסם מאמר מערכת חריף נגד החות'ים בתימן, בעקבות מתקפות הטילים והכטב"מים לעבר מכה ומדינה, הערים הקדושות ביותר לאסלאם. במאמר נטען כי החות'ים, המכנים את עצמם "תומכי האל", פוגעים באזרחים מוסלמים ובאתרים בעלי חשיבות דתית עצומה.

המאמר מתייחס גם למתקפות על נמל התעופה הבינלאומי בריאד מוקדם יותר החודש. לפי הנתונים שהציג העיתון, במהלך חמישה ימי מתקפות נהרגו 18 בני אדם ונפצעו יותר מ־333. לצד תיאור הפגיעה בנוסעים ובמשפחותיהם, העיתון מזכיר את פעילות החות'ים בתימן ואת התקפותיהם על ספינות מסחריות בים האדום.

על רקע האירועים, העיתון קורא לקהילה הבינלאומית להכיר בחות'ים כארגון טרור. ארה"ב כבר העניקה לארגון הגדרה זו, ובמאמר מצוינות גם קריאות מצד אנשי דת בכירים בסעודיה ומדינות המפרץ לנקוט צעדים דומים.

מדוע המתקפות מעוררות כעת קריאה חריפה במיוחד נגד החות'ים? על כך במאמר המלא.

מאמר מערכת, מתוך Arab News. לקריאת הכתבה המלאה.

3 האינטרנט באיראן מתייקר ב־40%, אבל הגלישה רק נעשית איטית יותר

תושבים באיראן מתלוננים על עלייה חדה במחירי האינטרנט, בזמן שהחיבור לרשת נותר איטי, לא יציב ומוגבל על ידי השלטונות. כך פורסם באתר איראן אינטרנשיונל, המזוהה עם האופוזיציה האיראנית הגולה. זאת בעקבות החלטת שתי מפעילות הסלולר הגדולות במדינה להעלות את מחירי חבילות הגלישה בשיעור של עד 40% ביום שישי האחרון.

לפי הדיווח, משתמשים ברחבי איראן מתקשים לשלוח הודעות, תמונות וסרטונים, ולעיתים אף להתחבר לשירותי אינטרנט מקומיים. חלקם טוענים כי חבילות הגלישה שרכשו נגמרות במהירות בלתי מוסברת, למרות השימוש המועט.

המחאה מגיעה על רקע הגבלות נרחבות על הגישה לאינטרנט באיראן. רשתות חברתיות כמו אינסטגרם, טלגרם ויוטיוב חסומות במדינה, ומשתמשים רבים נאלצים להיעזר בתוכנות לעקיפת הצנזורה. לפי דוח של ארגון Freedom House, איראן קיבלה השנה ציון של תשע נקודות בלבד מתוך 100 במדד חופש האינטרנט.

כיצד משפיעות ההתייקרות והצנזורה על חיי היומיום של האיראנים? על כך בכתבה המלאה.

מאת בהאראן אזאדי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.