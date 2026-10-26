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גלובלי ושוקי עולם מ"מדינה באסיה-פסיפיק": אלביט זכתה בחוזים של כ-200 מיליון דולר
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אלביט מערכות

מ"מדינה באסיה-פסיפיק": אלביט זכתה בחוזים בהיקף של כ-200 מיליון דולר

אלביט תספק למדינה זו מערכות תצפית ומודיעין למסוקים, מערכות אימון אווירי ותצוגות עיליות מתקדמות • זאת לאחר שחתמה בשבוע שעבר על חוזה עם אזרבייג'ן בהיקף של 235 מיליון דולר

דין שמואל אלמס 09:43
מל''ט מסוג הרמס 900 / צילום: אלביט מערכות
מל''ט מסוג הרמס 900 / צילום: אלביט מערכות

אלביט הודיעה היום (ב') כי זכתה בחוזים בהיקף מצטבר של כ-200 מיליון דולר ממדינה באסיה-פסיפיק עבור פתרונות איסוף מודיעין, תצפית, הרכשת מטרות (ISTAR) ואימון אווירי. החוזים יבוצעו על פני תקופה של עד חמש שנים.

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במסגרת החוזים, תספק אלביט מערכות מטע"די (מטען יעודי) ספקטרו 12 לאיסוף מודיעין ותצפית (ISR) מולטי-ספקטרליים והרכשת מטרות, שיותקנו על גבי מסוקים. מטע"די ספקטרו 12 הם התוספת החדשה ביותר למשפחת ספקטרו, הכוללת מטע"דים אוויריים למשימות ISR והרכשת מטרות של אלביט מערכות.

ספקטרו 12 הוא מטע"די קומפקטי המשלב חיישנים מולטי-ספקטרליים ברזולוציה גבוהה, טכנולוגיות מתקדמות להרכשת מטרות, כולל מציין לייזר, וכן עיבוד תמונה מבוסס בינה מלאכותית, המאפשרים גילוי, זיהוי, עקיבה ופעולה בטווחים ארוכים, גם בסביבות מבצעיות מורכבות ובתנאי מזג אוויר קשים שפותח במיוחד פלטפורמות בעלות מגבלות מחמירות של גודל, משקל והספק.

החוזים כוללים גם שירותי תמיכה ושדרוג מתמשכים למערכות אימון חיות המותקנות על כלי טיס ומשמשות באימוני Live Virtual Constructive ובתרחישי אימון קרב וירטואליים. המערכות תומכות באימוני אוויר-אוויר ואוויר-קרקע מציאותיים, כולל סימולציות קרב בזמן אמת, הערכת פגיעות ותחקור משימות, ובכך תורמות לשיפור מוכנות הטייסים ואפקטיביות האימונים. נוסף על כך, במסגרת החוזים תספק אלביט מערכות תצוגה עילית (HUD) מתקדמות, הכוללות טכנולוגיות תצוגה ברזולוציה גבוהה, יכולות וידאו מתקדמות וצריכת הספק נמוכה, עבור מגוון פלטפורמות אוויריות הפועלות ביום ובלילה.

רקטות אקסטרא-MR לאזרבייג'ן

החוזה הנאה של אלביט מתווסף להסכם מהשבוע שעבר, שבו הודיעה על מכירה של אקסטרא-MR ללקוח "אירופי" תמורת 235 מיליון דולר. לאחר מכן נחשף בגלובס כי מדובר באזרבייג'ן. במסגרת החוזה עם ממשל אלייב, אלביט תספק לבאקו את הגרסה לטווח בינוני של מערכת הרקטות הסופר סוניות אקסטרא של החברה. החוזה כולל גם אספקת משגרי PULS, פלטפורמות נוספות בתחום הארטילריה הרקטית ותמיכה לוגיסטית משולבת.

אקסטרא MR היא רקטה מונחית מדויקת המיועדת לתרחישים מבצעיים בטווח בינוני, ומאפשרת פגיעה מדויקת במטרות אויב בטווחים של עד 80 ק"מ. המערכת מותאמת באופן מלא למערכת ה-PULS של אלביט מערכות ולארכיטקטורות C4I קיימות, ומספקת יכולת גמישה וחסכונית למגוון נרחב של פרופילי משימה.