הממשלה הבריטית הכריזה השבוע על שינוי מדיניות התגוננות אזרחית והמליצה למשקי הבית להחזיק מצרכים, מזומן, תרופות וציוד הכרחי ל"שלושה ימים לפחות" למקרי חירום.

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הצעד הבריטי דומה לאלה שהוכרזו על-ידי ממשלות כמו פינלנד ושבדיה, שבהן המצב הביטחוני בשנים האחרונות הורע בשל האיום הרוסי. שר ההגנה הבריטי ווס סטריטינג הודיע על ההמלצה, ונימק אותה בשורה של אסונות היכולים להתרחש, ביניהם מתקפת סייבר, אסונות טבעיים, התקפות ממדינות עוינות ועוד. "האיום לביטחון הלאומי שלנו מעולם לא היה כה חמור", אמר השר.

ההנחיות הללו מסמלות את סיומה של תקופת הביטחון האירופית שאחרי נפילת מסך הברזל, בעוד ממשלות ברחבי אירופה הגדילו משמעותית את תקציבי הביטחון שלהן, השיקו מחדש תוכניות גיוס חובה ומכינות את הציבור לאפשרות של עימות.

המכירות זינקו

כלי התקשורת בבריטניה התמקדו בהמלצות לקנות דגים משומרים, טרנזיסטורים ועוד. המכירות של מכשירי רדיו ניידים זינקו בבריטניה בימים שלאחר ההודעה, לפי ה"אינדפנדנט" הבריטי. גם מכירות הפנסים קפצו.

הקמפיין הבריטי מכונה בשם "Be Ready". הוא מתוכנן לרוץ במשך השלוש שנים הקרובות כדי להעלות את המודעות במדינה. הוא אינו נובע מאזהרות מיידיות לעימות עם רוסיה או איראן. הממשלה השיקה אתר חדש שבו הנחיות לגבי הציוד הנדרש ודרכי התנהגות.

כחלק מההכנות אמר שר ההגנה הבריטי כי על הממלכה המאוחדת "להיות מוכנה למלחמה בתוך 1,000 ימים". טווח זמן זה של שלוש שנים מצוין על-ידי נאט"ו כאפשרי להתחלה של מתקפה רוסית נגד המדינות הבלטיות או יעדים אחרים באירופה. משרדי הביטחון במדינות אירופה הציבו את סוף העשור כ"תאריך יעד" להצגת צבאות גדולים יותר, מצוידים היטב ומוכנים ללחימה, וכך גם לגבי העורף.