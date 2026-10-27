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גלובלי ושוקי עולם אחרי ההפסד בבחירות: דיווחים שבולסונארו נמלט לארה"ב
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ברזיל

אחרי ההפסד בבחירות: דיווחים שבולסונארו נמלט לארה"ב

המשטרה הפדרלית מנסה לאתר את הסנאטור ואיש הימין שהפסיד בבחירות לנשיאות ללואיז אינסיו לולה דה סילבה • לאחר שלא מסר את דרכונו בהתאם להוראת בית המשפט העליון, הרשויות ביטלו אותו • בארגנטינה טוענים כי אין תיעוד לכניסתו למדינה, ואנשיו מסרבים לחשוף היכן הוא נמצא או אומרים שאינם יודעים

אסף רוזנצוייג, N12 20:12
פלאביו בולסונארו / צילום: ap, Silvia Izquierdo
פלאביו בולסונארו / צילום: ap, Silvia Izquierdo

ברזיל ביטלה היום (שלישי) את דרכונו של הסנאטור ואיש הימין פלאביו בולסונארו, לאחר שלא ציית להוראת בית המשפט למסור אותו לרשויות. המשטרה מנסה לאתר אותו במסגרת חקירה בחשד להלבנת הון, שבה הוא מכחיש כל עבירה. בברזיל וברויטרס מדווחים כי הוא נמצא על מטוס בדרך לארה"ב.

לפי הדיווח בעיתון הברזילאי מטרופולס, היעלמותו של פלאביו העלתה חשש כי יפעל בדומה לאביו, נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו. האב עבר לארצות הברית לאחר שסירב להכיר בהפסדו ללואיז אינסיו לולה דה סילבה בבחירות ב-2022, ובהמשך חזר לברזיל ונידון ל-27 שנות מאסר בגין תכנון הפיכה.

היעלמותו של בולסונארו מגיעה לאחר שהפסיד ביום ראשון בבחירות לנשיאות לנשיא המכהן מהשמאל לולה דה סילבה. הסנאטור מהימין טען כי יש לבטל את תוצאות הבחירות בשל אי-סדרים בהצבעה, אך מפלגתו הודיעה כי היא מכירה בניצחון של לולה.

הבדיקות בארגנטינה והחיפושים אחריו

ממשלת ארגנטינה מסרה כי לא נמצא תיעוד לכניסתו של בולסונארו למדינה, בעקבות דיווחים על מטוס פרטי בנמל התעופה איגואסו, סמוך לגבול עם ברזיל. בבדיקת המטוס ואנשי הצוות לא נמצאה תוכנית טיסה שבה מופיעה משפחת בולסונארו.

גם מקורביו של הסנאטור לא סיפקו מידע על מיקומו. משפיען הימין פאולו פיגיירדו, המשמש דובר לא רשמי של המשפחה, סירב להשיב לשאלות בנושא. מקור אחר סיפר לרויטרס כי ניסה להשיגו בטלפון, אך לא קיבל מענה.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12