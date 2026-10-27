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פולימרקט

מה קורה בפולימרקט? איזנקוט מוביל, אך המומנטום שלו נחלש

לאחר חודשים שבהם הוביל יו"ר ישר! בפער ניכר, שוק ההימורים הבינלאומי פולימרקט מציג צמצום פערים: נתניהו מתחזק ל-30%, אך איזנקוט מוביל עם כ-50% • על רקע זה, הערכות כי המו"מ הקואליציוני והיעדר הכרעה בין הגושים הם שיכריעו את הזהות של ראש הממשלה הבא

תומר שמאי 27.10.2026
פלטפורמת פולימרקט / צילום: Shutterstock
פלטפורמת פולימרקט / צילום: Shutterstock

המומנטום של יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט נחלש לפי פלטפורמת ההימורים פולימרקט, אך על פי המהמרים הוא עדיין המועמד המוביל לראשות הממשלה. ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו התחזק, וכעת כ־30% מהמשתתפים בשוק ההימורים מעריכים כי הוא ימשיך בתפקידו. עם זאת, לאיזנקוט יש סיכוי של 50%.

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עד לאחרונה נראה היה שהשוק סגור. איזנקוט הוביל עם הסתברות של כ־60%-70%, ואחריו נתניהו עם 20%-30%, וכן נפתלי בנט ואביגדור ליברמן. היקף המסחר בשוק עמד על כ־57 מיליון דולר. בהסבר שצירפה פולימרקט לשוק נכתב כי היתרון של איזנקוט נבע מכך שמפלגתו, ישר!, הובילה באופן עקבי ברוב הסקרים, וכן ממעמדו כרמטכ"ל לשעבר המציג אחריות ביטחונית. הליכוד, לפי אותו הסבר, פיגר על רקע חיכוכים בקואליציה וביקורת על כשלים ביטחוניים.

אבל כבר באותו הסבר נכתב שאף אחד מהגושים לא צפוי להגיע ל־61 מנדטים - כפי שאכן קרה לפי המדגמים השונים של ערוצי החדשות, ושהמשא ומתן הקואליציוני הוא שיכריע. זו הסיבה לכך שהמחירים לא היו יציבים. בנוסף, צוין כי בנט ומנהיגי מפלגות קטנות עשויים להיכלל בעסקאות, ובכך להשפיע על התוצאה.

גם היקפי המסחר הצביעו על עניין בנתניהו (סביב השאלה אם הוא ימשיך או לא בתפקיד): בשוק שלו נסחרו כ־13.8 מיליון דולר, הגבוה ביותר, לעומת כ־4.1 מיליון באיזנקוט וכ־4.4 מיליון בבנט.