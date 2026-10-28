שני היישובים עם 100%, והזינוק בחברה הערבית: פילוח ההצבעות

שיעור ההצבעה הארצי עומד על 77.7% - הנתון הגבוה ביותר מאז 1999, כך מדווחת ועדת הבחירות המרכזית. זה כולל את המעטפות הכפולות, שאינן נספרות ביישובים, ולכן הממוצע בקלפיות היישובים עומד על כ-72%.

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הדרמה הגדולה של הבחירות היא הזינוק בהצבעה ביישובים הערביים, שהצביעו באופן יוצא דופן מעל הממוצע הארצי והגיעו לכ-80% הצבעה. היישובים הבדואיים בנגב כמו רהט וכסיפה (85% כל אחת) ושגב שלום עם 83.5% הציגו תוצאות גבוהות אפילו יותר. סח'נין היא כנראה השיאנית של המגזר הערבי, עם 87%, וגם בכפר קאסם הגיעו ל-86% הצבעה. מדובר על זינוק של כ-25 נקודות אחוז מעל ההצבעה היישובים הערביים ב-2022. ככלל, יישובים מזוהי רע"ם הצביעו מוקדם יותר במהלך היום וישובים מזוהי משותפת הצביעו מאוחר, אך בסופו של דבר שתי המפלגות זכו לעדנה משמעותית בקולות הבוחרים.

בערים הגדולות שיעור ההצבעה היה, כרגיל, נמוך מהממוצע: תל אביב 65%, באר שבע 66%, ירושלים 66% וחיפה 62%. אך כל הערים הגדולות הצביעו ב-5 עד 6נקודות אחוז יותר מאשר בבחירות האחרונות.

בשני יישובים נרשם שיעור הצבעה חריג במיוחד של 100%: פארן ושחרות, שניהם בערבה. כלומר, בשני היישובים לא היו מעטפות כפולות כלל וגם כל אחד ואחת מהתושבים יצאו להצביע. שיעור הצבעה גבוה במיוחד נרשם גם בבת חן (98%), זבדיאל (96%) ובית חירות (93%).

בעוד שבמעוזים החרדיים נרשמו אחוזי הצבעה נמוכים יחסית בתחילת יום הבחירות, הרי שבהמשך הם השיגו את שיעורי ההצבעה בבחירות הקודמות ואף עקפו אותם במעט: במודיעין עילית הצביעו 84%, לעומת 82% בבחירות הקודמות, בבני ברק 78%, נקודת אחוז יותר מאשר בבחירות הקודמות, ובביתר עילית 81%, פחות מנקודת אחוז מתחת לבחירות הקודמות. אך כמובן, המספר האבסולוטי של מצביעים חרדים זינק בחדות: במודיעין עילית, למשל, בלא פחות מ-20%.

גם בהתנחלויות היה שיעור הצבעה גבוה: בקדומים 79.5%, עופרה 76% ובית אל 80%, כולם כ-3% מעל שיער ההצבעה בבחירות הקודמות. אך אריאל בירת השומרון עם אחוז הצבעה מתחת לממוצע, שעומד על 67%, מעט מה הערים הגדולות.

במעוזי הליכוד שיעור ההצבעה עמד מסביב לממוצע: קרית גת 73%, דימונה 67% ובית שאן על 74%. במעוזי האופוזיציה שיעור ההצבעה מעט גבוה יותר: גבעתיים 74%, רמת השרון 76.5%, הוד השרון 79% וגם מודיעין 79%.

אחוזי הצבעה נמוכים במיוחד נרשמים ביישובים הדרוזיים ברמת הגולן: מג'דל שמס 40%, מסעדה 45% ובוקעאתא 49%. עם זאת, מספר בעלי זכות הבחירה בכפרים אלה כמעט שולש מאז 2022, בעקבות גל של בקשות לאזרחות, כך שמספר המצביעים בפועל גדל בקצב משמעותי.

בכפרים הדרוזיים בגליל ובכרמל שיעור ההצבעה אמנם עלה על זה של 2022, אך הוא עדיין נמוך מהממוצע: בית ג'ן 53.5%, סאג'ור 56% וירכא 61%. בכפר העלווי ע'ג'ר 48%. גם זה, יש לציין, עליה דרמטית לעומת 30% שנרשמו שם ב-2022.