עדכונים שוטפים

06:42 - לאחר שפרסם תגובה ראשונה לבחירות בישראל וטען כי בזכותו בנימין נתניהו לא הובס, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל אם יהיו עוד תקיפות נגד איראן אחרי בחירות האמצע בנובמבר, והשיב: "הכול אפשרי"

03:24 - נתניהו: ישראל עומדת בפני הזדמנות היסטורית חד-פעמית עם שותפנו הנשיא טראמפ להסיר את האיום הקיומי מאיראן אחת ולתמיד

03:13 - ארה"ב הודיעה לכמה מדינות במפרץ להתכונן למערכה צבאית קצרה ואינטנסיבית לאחר בחירות האמצע במדינה - כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי מקורות המעודכנים בשיחות

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טרם החליט כיצד לפעול, ונכון לעכשיו הוא נוטה להורות על מתקפה נרחבת אך קצרה באיראן, שתכלול תשתיות ואתרי גרעין. בתוך כך, ארה"ב מתגברת כוחות באזור. לכתבה המלאה

02:46 - עלות הפעולות הצבאיות של ארה"ב במלחמה נגד איראן עולה על 47 מיליארד דולר - כך לפי הערכת הפנטגון שהגיעה לידי רויטרס

01:31 - ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אמר במועצת הביטחון של האו"ם כי הסוכנות לא זיהתה סימנים לכך שאיראן מנסה לשקם את מתקני הגרעין שהותקפו על-ידי ארה"ב וישראל. גרוסי הבהיר גם כי איראן ממשיכה למנוע גישה של פקחי הסוכנות למתקנים שהופצצו

פורסם לראשונה ב-N12