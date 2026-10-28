רחובות רבים בתל אביב ייחסמו הערב. זו הסיבה

תושבי תל אביב והמרכז יצטרכו להתמודד הערב (ד') עם רחובות רבים שייחסמו בין השעות 18:00 ל-24:00, זאת בעקבות מרוץ הלילה שייערך בעיר.

בתוך כך, שדרות רוקח ייחסמו החל מהשעה 18:00 מרחוב שטרית עד אבן גבירול; אבן גבירול ייחסם משדרות רוקח עד שאול המלך; דיזינגוף ייחסם מז'בוטינסקי עד אבן גבירול; המלך ג'ורג' ייחסם מרחוב הנביאים עד בורוכוב; שדרות בן ציון ייחסמו מהמלך ג'ורג עד רוטשילד; ושדרות תרס"ט ייחסמו משדרות בן ציון עד דיזינגוף. נוסף על כך, דרך נמיר תיחסם בשני הכיוונים, מצומת גלילות עד רחוב הרב שלמה גורן, בשעות 19:30 עד 22:00.

במרוץ צפויים להשתתף יותר מ-25 אלף רצים, בשלושה מקצים - 5,10 ו-15 ק"מ, כאשר בסוף המרוץ צפויה להתקיים מסיבת ענק באקספו תל אביב.

באשר להסדרי התנועה לאור החסימות - אפליקציית Waze צפויה להתעדכן בהתאם לחסימות. מומלץ לכל הנהגים להפעיל את Waze לפני היציאה לדרך, לבדוק את המסלול המומלץ ולפעול לפי הוראות הניווט.