הקלפים מתערבבים: זו השותפה החדשה שבחרה כאף למכרזי המטרו

בסוף אוגוסט חברת נת"ע פרסמה את הליך המיון המוקדם (PQ) למכרזי אינפרא 2 של פרויקט המטרו, בהיקף כולל של כ-30 מיליארד שקל. כעת, לגלובס נודע כי השבוע חברות דניה סיבוס, דן, וכאף הספרדית הודיעו לנת"ע כי הן כי הגיעו להסכם שותפות והן יתמודדו יחד על המכרז.

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כאף, שנחשבת לאחת השחקניות החזקות בתחום, נמצאת בשותפות ברכבת הקלה דווקא עם חברת שפיר. יחד, הן שותפות בקו הסגול של הרכבת הקלה בגוש דן, ובקו הירוק והארכת הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים. כעת, למרות ההיכרות עם שפיר ופנייה של חברות נוספות בשוק - כאף בחרו בדניה ובדן כשותפות המתאימות ביותר. יחד, יביאו שתי החברות ניסיון תפועלי ויכולת הסעת המונים של דן, לצד המומחיות המסילתית של כאף.

על פי ההסכם שנחתם בין השתיים, במסגרת ההקמה, כאף צפויה לבצע עבודות ששוויין מוערך בכמחצית משווי עבודות ההקמה. יתר העבודות יבוצעו בידי שותפות שבה דניה תחזיק ב-75% ודן ב-25%. במקביל, דן תוביל את חברת ההפעלה והתחזוקה ותחזיק ב־70% ממנה, לצד כאף עם 20% ודניה עם 10%.

בניגוד לאינפרא 1, שכולל בעיקר עבודות אזרחיות של כריית מנהרות, האינפרא 2 עוסק למעשה בכל עולם הרכבות, הקרונות, מערכות האיתות, החשמל וגם ההפעלה של המערכת. לפיכך, במסגרת ההליך נת"ע תיבחר את החברות שיספקו את רכבות המטרו, מערכות האיתות ובקרת הרכבות, מערכות החשמל והאנרגיה, מערכות התחנות התת-קרקעיות ועבודות הגמר.

בנת"ע אף מכוונים להפעיל רכבות ללא נהג, כך שהמטרו צפוי לפעול באופן אוטומטי מלא, באמצעות טכנולוגיית GOA4. המערכת תאפשר שליטה ובקרה חכמה בזמן אמת, דיוק תפעולי גבוה ורמת בטיחות מתקדמת. מערכות האיתות, החשמול, התקשורת והבטיחות יחוברו למערכת אחת שתאפשר הפעלה רציפה, אמינה ובטוחה של הרשת. עם זאת, הרצון ליישם טכנולוגיה גבוהה עשוי גם לפגוע במכרז במידה מסוימת, משום שאין שחקנים רבים, גם ברמה הבינלאומיות, שיודעים לספק רכבות שכאלו.

בעוד כשנה יפורסמו תוצאות המכרז עצמו - כאשר קבוצה אחת צפויה לזכות בקו M1 (שעובר בציר צפון-דרום ומחבר את הערים הצפוניות והדרומיות במטרופולין למרכז העיר תל אביב) וקבוצה נוספת תזכה בקו M2 (עובר בציר מזרח מערב ומחבר את ערי הטבעת התיכונה והפנימית, שממזרח למטרופולין, למרכז המטרופולין) וגם בקו M3 (הכולל בין היתר את הרצליה פיתוח, מערב רמת השרון, רמת החייל ועתידים, קריית אריה וחולון מזרח).

סוף לשותפויות המסורתיות בענף התשתיות?

במקביל, בתחילת החודש פרסמה נת"ע את התוצאות של הליך המיון המוקדם של האינפרא 1: 19 קבוצות בינלאומיות, המורכבות מ-31 חברות, שיוכלו להתמודד במכרזים לביצוע העבודות בהיקף כולל של כ-65 מיליארד שקל. בין החברות הישראליות ניתן למצוא כמובן גם את דניה סיבוס ושפיר.

במבט רחב יותר, נראה שהמטרו עשוי גם לסמן את ערבוב הקלפים שחל כעת בעולם הרכבות. אם עד, ברכבת הקלה, רצו הקבוצות עם אותן שותפויות (כמו כאף ושפיר שהלכו יחד), כעת נראה כי החברות לקחו את הזמן לחשוב מחדש, להסיק מסקנות ולהקים קבוצות חדשות.