החליפו טיוטות לרכישת דירה והמוכר התחרט. האם הרוכשת תקבל פיצוי?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il

החליפו טיוטות לרכישת דירה והמוכר התחרט. האם הרוכשת זכאית לפיצוי? הפסיקה בקצרה: בית המשפט דחה תביעת אישה לאכוף טיוטת הסכם לרכישת דירה לאחר שהמוכר התחרט. נקבע שהטיוטה לא השתכללה להסכם מחייב. אישה שחיפשה לרכוש דירה למגורים באילת ניהלה מו"מ באמצעות באת כוחה. האישה היא בעלת דירה בקריית ביאליק ובמקביל ניסתה למכור את הדירה כדי לממן את רכישת הדירה באילת. המוכר התחרט לאחר שהועברו טיוטות ובטרם נקבע לוח תשלומים. הוא טען כי מסיבות אישיות הוא לא מעוניין למכור את הדירה וכי לא התגבש הסכם מחייב. האישה הגישה תביעה לאכוף את טיוטת ההסכם או לשלם לה פיצויים בגין הנזקים וההפסדים שנגרמו לה עקב מכירת דירתה בקריית ביאליק, שנעשתה לדבריה לצורך מימון רכישת דירת הנתבע. השופט יעקב דנינו מביהמ"ש המחוזי בבאר שבע דחה את התביעה וקבע כי טיוטת ההסכם לא השתכללה לכדי חוזה מחייב, בשל היעדר גמירת דעת ומסוימות מלאה, ובפרט משום שלוח התשלומים ופרטים מהותיים נוספים טרם אושרו בידי הנתבע. נקבע כי הנתבע התנהל בחוסר תום לב, אך אין הצדקה לפסוק פיצויים כי לא הוכח נזק. למרות דחיית התביעה, התובעת לא חויבה בהוצאות נוכח הקביעה בדבר חוסר תום ליבו של הנתבע. עוד נקבע כי טיוטת החוזה שהוחלפה בין עורכות הדין, כשלעצמה, אינה מספקת. מכלול ההתנהגות אינו מעיד על הסכמה מחייבת. "לא גובשה טיוטה סופית והצעת התובעת טרם אושרה על ידי הנתבע וממילא, לא הייתה גמירת דעת מצדו להתקשר בחוזה מחייב". השופט קבע כי העובדה שלא הייתה חתימה על הטיוטה מהווה אינדיקציה ראייתית משמעותית בשאלת היעדר גמירת הדעת. לצד זאת, נקבע כי הנתבע ניהל את המשא ומתן בחוסר תום לב, משום שלא גילה באופן ברור ובמועד כי המכירה מותנית ביכולתו לרכוש דירה חלופית ולקבל משכנתא. הוא לא פעל בדרך של מצג או הטעייה מכוונים, אך נקבע כי במערך היחסים שבינו לבין התובעת, התנהלותו במשא ומתן אינה מקובלת ואינה עולה כדי תום הלב הנדרש בין הנושאים ונותנים לקראת כריתתו של חוזה. הנתבע לא הנחה את באת כוחו להבהיר לבאת כוח המוכרת כי החלפת הטיוטות נועדה לאפשר התקדמות ניסוחית בלבד וכי היא אינה מוסמכת להתחייב בשמו. משמעות הפסיקה: כדי לחייב בטיוטת הסכם יש להוכיח כי יש גמירות דעת משני הצדדים וסוכמו הפרטים המהותיים והחיוניים של העסקה. מספר תיק: 23052-01-25 קראו עוד

ביקש איכון לטלפון של בת הזוג עשור אחורה כדי להוכיח שלא הייתה ידועה בציבור הפסיקה בקצרה: בית המשפט דחה בקשת איש לקבל איכון טלפוני למשך עשור של אישה, שטענה כי הייתה הידועה בציבור שלו ולכן זכאית למחצית מרכושו. בני זוג נפרדו והאישה טענה כי היו ידועים בציבור ולכן היא זכאית למחצית מנכסיו שנצברו בתקופת החיים המשותפת. האיש פנה לבית משפט לענייני משפחה בירושלים וביקש צו לקבלת איכון הטלפון הנייד של האישה לתקופה של 10 שנים, משנת 2014 עד שנת 2024. הוא טען כי הוא נזקק למידע כדי להפריך את הטענה שהיו ידועים בציבור ולהראות שהאישה לא הרבתה לשהות בביתו. האיש ביקש להשחיר פרטים שלא נוגעים לשהות בביתו כדי שלא תיפגע פרטיותה. האישה התנגדה לבקשה. היא טענה כי הנתונים לא יתרמו להכרעה בסוגיה שבמחלוקת וכי היענות לבקשה תפגע קשות בפרטיותה ותסרבל את ההליך. השופט משה בראון דחה את הבקשה השבוע. "המבחן המרכזי הוא אם נתוני האיכון עשויים לספק משקל ראייתי פוטנציאלי רב להכרעה ברורה בסוגיה עובדתית קונקרטית המצויה בליבת המחלוקת", הוא קבע והוסיף כי טענה כללית על פני תקופה של עשר שנים לא מצדיקה מתן צו גורף. זאת מאחר שהאיש לא ביקש להוכיח אירוע נקודתי, אלא ביקש להסיק מתקופה של עשר שנים כי האישה לא הרבתה לשהות בביתו. "הטענה מנוסחת בבקשה באופן כללי, ללא מועדים, מקומות או אירועים מסוימים, שבהם נטען כי המשיבה שהתה בבית המבקש. בכך נחלשת הרלוונטיות הקונקרטית של הצו", קבע השופט. "העובדה שנתוני איכון עשויים להראות שהטלפון שהה באזור מסוים אינה בהכרח מוכיחה שהמשיבה עצמה שהתה בבית, מה הייתה מטרת שהייתה, כמה זמן שהתה שם או אם התקיימו מאפיינים אחרים של מערכת היחסים". השופט ציין כי ישנן בתיק עדויות וראיות רבות, שמהן ניתן להסיק על מערכת היחסים בין השניים. נקבע כי הצו המבוקש "רחב ביותר והפגיעה בפרטיות המשיבה ממנו בלתי נמנעת. אין בהשחרת נתונים, שאינם קשורים ישירות לשהות המשיבה בבית המבקש, כדי לרפא את הפגמים. המבקש לא הראה צורך ממשי, רלוונטיות קונקרטית ומשקל ראייתי פוטנציאלי רב, שלא ניתן לבררו במסגרת החלופות הקיימות". האיש חויב לשלם 2,000 שקלים הוצאות משפט של האישה. משמעות הפסיקה: בית המשפט יאזן בין הפגיעה בפרטיות לבין מידת הרלוונטיות בחשיפת מידע אישי של הצדדים במסגרת תביעה רכושית. מספר תיק: 21701-02-25 קראו עוד