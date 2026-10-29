השופט בדימוס איתן אורנשטיין הודיע על התפטרותו מהבוררות בין האחים משה ומנדי גרטנר למיליארדר דן גרטלר, ביום בו הסתיימה החקירה בעניינו.

אורנשטיין קיבל את בקשת גרטלר, המנסה תקופה ארוכה לפסול אותו כבורר, וציין כי "הגעתי לכלל מסקנה כי איני יכול לפסוק בפתיחות ובאובייקטיביות".

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אורנשטיין כתב כי "לאחר מחשבה והפעלת שיקול-דעת, החלטתי לקבל את בקשת גרטלר ולהתפטר מתפקידי כבורר בתיק זה. החלטתי זו גמלה בליבי לנוכח האירועים שהתרחשו לאחר מתן פסק הבוררות".

אורנשטיין הבהיר כי הנסיבות שהביאו אותו להתפטר התרחשו לאחר מתן פסק הבוררות, ולא היו קיימות לפני או בעת מתן הפסק. עוד הוא ציין כי גרטלר ייחס לו האשמות חסרות שחר ובסיס, וניסה באופן שיטתי - במשך שנתיים מאז נתן את פסק הבוררות - למנוע את השלמת הליך הבוררות.

האחים גרטנר ביקשו לדחות את הבקשה לפסול את אורנשטיין. הם טענו כי הוא לא רשאי להתפטר מתפקידו.

לבסוף ציין אורנשטיין כי השלמת פסק הבוררות לא מחייבת בירור ארוך וממושך, שכן מדובר במספר מצומצם של סוגיות.

במקביל, אתמול (ד') הודיעה המשטרה כי סיימה את חקירת הפרשה של אורנשטיין ועו"ד אפי נוה, ממנה עלה חשד למערכת יחסים שוחדית בין השניים במסגרת מינויו של אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בעת שנוה היה ראש לשכת עורכי הדין וחבר בוועדה לבחירת שופטים. התיק הועבר להחלטת הפרקליטות, ובמשטרה סבורים כי יש תשתית ראייתית לחשדות.

מאבק של 16 שנה

המאבק המשפטי בין האחים גרטנר לבין גרטלר נמשך זה 16 שנה. באפריל 2024 ניתן בסכסוך פסק בוררות בהיקף של כ-1,200 עמודים. התביעה שכנגד שהגיש גרטלר נדחתה באופן חלקי. מרבית תביעת האחים נדחתה, אך גרטלר חויב לשלם להם 85 מיליון דולר, בתוספת ריבית משנת 2006 - סכום שעל-פי ההערכות הצטבר עד כה לכ-300 מיליון דולר.

הסכסוך בין הצדדים נוגע לסכום של כ-600 מיליון דולר שהעבירו האחים גרטנר לגרטלר במסגרת שותפות עסקית במכרות נחושת באפריקה. האחים תבעו בגין נזקים שנגרמו להם.

לאחר מתן פסק הבוררות, בית המשפט המחוזי הורה להחזיר לבורר מספר סוגיות נקודתיות ומצומצמות לצורך השלמת ההכרעה בהן.

לאחר החזרת הסוגיות לבורר, ביקש גרטלר כי המשך הדיון יועבר לבורר אחר. לטענתו, פסק הבוררות כלל קביעות נחרצות באופן המעורר חשש כי דעתו של אורנשטיין כבר גובשה ביחס לסוגיות שנותרו לבירור. העברת הדיון לבורר אחר הייתה עלולה לעכב את המשך הבוררות ואת האפשרות לאכוף את התשלום.

בחודש שעבר דחה בית המשפט העליון את בקשת רשות הערעור שהגיש גרטלר על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שדחה את בקשתו להעביר את אורנשטיין מתפקידו כבורר. השופט דוד מינץ קבע כי לא הוכח חשש ממשי לכך שהשופט בדימוס אורנשטיין לא יוכל לדון בסוגיות בלב פתוח ובנפש חפצה, וכי הוא הגורם המתאים ביותר להשלים את המלאכה, לנוכח היכרותו המעמיקה עם ההליך המורכב.

*** חזקת החפות: השופט בדימוס איתן אורנשטיין ועו"ד אפי נוה לא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.