בית המשפט בביקורת על הבורר אורנשטיין: "בהתנהלותו נפלו פגמים"

בדרך לסיבוב נוסף בסכסוך שבין היהלומן, דן גרטלר, לאנשי העסקים, האחים מנדי ומשה גרטנר: שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, איריס אילוטוביץ סגל, קבעה היום (א') כי פסק הבוררות של נשיא בית המשפט המחוזי בדימוס, איתן אורנשטיין, אשר קבע כי גרטלר ישלם לאחים 85 מיליון דולר, לא יקבל תוקף של פסק דין "בשלב זה" אך גם לא יבוטל אלא יעבור "בחינה מחודשת".

השופטת אילוטוביץ סגל קבעה כי מתוך עשרות הסוגיות שאליהן התייחס אורנשטיין בפסק הבוררות, חמש יוחזרו אליו לפי "עקרון העפרון הכחול", המאפשר בחינה מחדש. "בהתנהלות הבורר אכן נפלו מספר מועט של פגמים. עם זאת, סבורתני כי אין בפגמים אלה, כשלעצמם, להצדיק את ביטול פסק הבוררות במלואו". השופטת הורתה על השבת הפסק לאורנשטיין "לשם השלמתו, באופן שיאפשר בחינה מחודשת של הסוגיות הנדרשות והענקת הזדמנות דיונית ראויה למבקשים".

בין הסוגיות שיעברו כעת בחינה מחודשת בהתאם מצויות טענות לגבי הימנעותו של אורנשטיין מלהתייחס למסמכים שהוצגו בפניו ואי-מתן הזדמנות לצדדים לטעון בעל פה לגבי בקשת גרטלר לחזור בו מוויתור על חלק מהתביעה שהגיש נגד האחים גרטנר.

פסק הבוררות המלא לא יבוטל

פגם נוסף שמצאה השופטת בפסק הבוררות נגע לכך שאורנשטיין חייב את גרטלר ואת החברות שלו "כמקשה אחת" במקום לבסס תחילה את אחריותה של כל אחת מהחברות ורק אז לדון באחריותו האישית של גרטלר. "צבר הפגמים האמור יוצר מארג טענות ועובדות המקים יסוד מוצק להתערבות בפסק הבוררות", כתבה אילוטוביץ סגל.

עם זאת, פסק הבוררות המלא - שאותו הגדירה השופטת כ"סדור ומנומק" - לא יבוטל כאמור, בניגוד לדרישת גרטלר. השופטת קבעה בהקשר זה, כי "ביטול פסק הבוררות כולו הוא האופציה האחרונה אליה יפנה בית המשפט".

בית המשפט דחה את טענת גרטלר, ולפיה אורנשטיין היה מצוי בניגוד עניינים וקבע כי הטענה "נותרה בגדר ספקולציה בלבד". בסמוך לפרסום פסק הבוררות של אורנשטיין באפריל 2024 דרשו ממנו עורכי דינו של גרטלר לפסול את עצמו.

לטענתם, אורנשטיין מייחס לגרטלר את חשיפת הפרשה שבו פורסמו הקלטות של שיחות בין אורנשטיין לבין ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, לגבי מינוי הראשון לנשיא ביהמ"ש המחוזי. גרטלר טען אפוא, כי אורנשטיין פעל בחופזה לפרסם את פסק הבוררות מחשש כי תיפתח חקירה נגדו. נציין, כי חקירה כזו אכן נפתחה ובמסגרתה נחקר אורנשטיין באזהרה.

בית המשפט קבע בהקשר זה, כי "לכאורה, לא ניתן לשלול את האפשרות כי במארג השיקולים שהנחה את הבורר במתן פסק הבוררות במועד שניתן, נשקלה גם ההיתכנות לפתיחת חקירה פלילית. ואולם, אף בהנחה שניתן להסיק אפשרות לקיומו של חשש למשוא פנים על בסיס נסיבות חיצוניות, הרי שהמבקש (גרטלר - ע'ג') לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש לשם ביסוס הטענה".

"הבורר בחר לסטות מן המתווה שנקבע"

השופטת אילוטוביץ סגל עמדה על כך שאורנשטיין דווקא דחה את רוב תביעתם של האחים גרטנר, עובדה המנוגדת אף היא לטענת גרטלר לגבי ניגודי עניינים שפגעו בו. לדבריה, גרטלר לא הצליח להוכיח כי אורנשטיין פעל מתוך שיקולים זרים ו"לא הציג ראיות אובייקטיביות שיש בהן כדי להצביע על קיומו של ניגוד עניינים ממש, אשר השפיע בפועל על שיקול דעתו של הבורר".

עם זאת, בית המשפט מתח ביקורת על המהירות שבה פעל אורנשטיין לפרסם את פסק הבוררות, תוך פגיעה אפשרית בזכות הטיעון של גרטלר ושל החברות שבבעלותו ב"מספר מועט של עניינים", וקבע כי ניתן היה להאריך במעט את הליך הבוררות שהתנהל מזה למעלה מעשור.

אילוטוביץ סגל הוסיפה, כי אין להצדיק את מתן פסק הבוררות על ידי אורנשטיין "בטרם מוצו טיעוני הצדדים במלואם". במקום זאת, קבעה השופטת, "בחר הבורר לסטות מן המתווה שנקבע, לקצר את לוחות הזמנים, ולהחיש את מתן פסק הבוררות טרם הושלמה המלאכה כדבעי".

סכסוך שנמשך 15 שנה

הסכסוך בין גרטלר לאחים גרטנר פרץ ב-2010 סביב ההשקעות שביצעו האחים בעסקי גרטלר לכריית מחצבים בקונגו. במרכז הסכסוך עמדו לא פחות מ-20 עסקאות, הלוואות והסכמים שנערכו בין הצדדים.

בפסק הבוררות שפרסם אורנשטיין אשתקד, ואשר השתרע על פני 1,250 עמודים ונכתב במשך שנתיים, הוא חייב, כאמור, את גרטלר לשלם לאחים 85 מיליון דולר, המהווים 5% בלבד מסכום התביעה שהגישו נגדו על סך 1.6 מיליארד דולר. תביעה שכנגד שהגיש גרטלר בגובה של 129 מיליון דולר נדחתה. האחים גרטנר ביקשו לתת תוקף של פסק דין לפסק הבוררות, בעוד שגרטלר ביקש לבטלו.

השופטת אילוטוביץ סגל הביעה אמון באורנשטיין: "בית המשפט סומך את ידיו על הבורר ומביע אמון מלא ביכולתו להוסיף, ככל שיידרש, את ההשלמות הנדרשות, ולהמשיך במלאכתו באותה מקצועיות ויסודיות שאפיינו את פסק הבוררות".

בסיכום הדברים כתבה השופטת: "נקווה כי הסכסוך המר אשר התגלע בין הצדדים, בניגוד ליהלומים שחברו ביניהם, לא יישאר חקוק לנצח אלא יגיע לסיומו ויאפשר לכל צד להמשיך בדרכו".

בית המשפט חייב את גרטלר לשלם לאחים גרטנר הוצאות בגובה 55 אלף שקל. גרטלר יוצג בידי עו"ד דורי קלגסבלד ממשרד ד"ר א. קלגסבלד והאחים גרטנר יוצגו ע"י עו"ד אוריאל פרינץ ממשרד ש. הורוביץ.