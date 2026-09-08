בית המשפט העליון קבע היום (ג') כי השופט בדימוס איתן אורנשטיין ימשיך לשמש כבורר בסכסוך הענק בין המיליארדר דן גרטלר לבין האחים משה ומנדי גרטנר.

באפריל 2024 ניתן פסק הבוררות, שדחה את מרבית תביעת האחים, אך חייב את גרטלר לשלם להם 85 מיליון דולר, בתוספת ריבית משנת 2006 - סכום שעל פי ההערכות הצטבר עד כה לכ-300 מיליון דולר.

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הסכסוך בין הצדדים נוגע לסכום של כ-600 מיליון דולר שהעבירו האחים גרטנר לגרטלר במסגרת שותפות עסקית במכרות נחושת באפריקה. האחים תבעו בגין נזקים שנגרמו להם.

השופט דוד מינץ דחה את בקשת רשות הערעור שהגיש גרטלר על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שדחה את בקשתו להעביר את אורנשטיין מתפקידו כבורר.

המאבק המשפטי בין האחים גרטנר לבין גרטלר נמשך זה 16 שנים. באפריל 2024 ניתן פסק בוררות בהיקף של כ-1,200 עמודים. התביעה שכנגד שהגיש גרטלר נדחתה באופן חלקי. בית המשפט המחוזי הורה להחזיר לבורר מספר סוגיות נקודתיות ומצומצמות לצורך השלמת ההכרעה בהן.

לאחר החזרת הסוגיות לבורר, ביקש גרטלר כי המשך הדיון יועבר לבורר אחר. לטענתו, פסק הבוררות כלל קביעות נחרצות באופן המעורר חשש כי דעתו של אורנשטיין כבר גובשה ביחס לסוגיות שנותרו לבירור. העברת הדיון לבורר אחר הייתה עלולה לעכב את המשך הבוררות ואת האפשרות לאכוף את התשלום.

השופט מינץ קבע כי לא הוכח חשש ממשי לכך שהשופט בדימוס אורנשטיין לא יוכל לדון בסוגיות בלב פתוח ובנפש חפצה, וכי הוא הגורם המתאים ביותר להשלים את המלאכה, לנוכח היכרותו המעמיקה עם ההליך המורכב.

בהחלטתו מהיום פסק מינץ כי אורנשטיין ימשיך לשמש כבורר בסכסוך. נקבע כי העובדה שגורם מכריע כבר הביע עמדה או הכריע בהליך אינה מקימה, כשלעצמה, עילה לפסילתו. ההחלטה אינה מסיימת את הסכסוך בין הצדדים, והליך הבוררות צפוי להימשך בפני אורנשטיין.

דן גרטלר מיוצג בהליכים על ידי עורכי הדין דורי קלגסבלד, אמיר שרגא ודון סוסונוב.

האחים גרטנר מיוצגים על ידי עורכי הדין רון ברקמן וגילעד פורת ממשרד ברקמן, ועורכי הדין אוריאל פרינץ, מרינה רויזר ואילן גולוד ממשרד ש. הורוביץ.