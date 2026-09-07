ההליך הפלילי בפרשת קריסת אינווסטק גלובל הסתיים בהרשעתו של עדי מרדכי, הבעלים והמנהל של חברת אינווסטק, שפעלה בתחום המסחר האלגוריתמי, זאת במסגרת הסדר טיעון. עם קריסת החברה אבדו כ-34 מיליון שקל למשקיעים.

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לפי כתב האישום המתוקן, אינווסטק גלובל הוצגה כגוף הפועל בתחום המסחר האלגוריתמי - מסחר אוטומטי במכשירים פיננסיים באמצעות תוכנה, ולמשקיעים הוצג מנגנון שלפיו 70% מכספי ההשקעה יופקדו בחשבון נאמנות ביובנק, ואילו 30% בלבד ישמשו לפעילות המסחר. בפועל, לפי האישום, הוצגו ללקוחות מסמכים מזויפים שהתחזו לאישורי נאמנות של יובנק. הכספים שיועדו להיות מובטחים שימשו לכיסוי הוצאות והפסדים, תוך הסתרת מצבה הכלכלי האמיתי של החברה, כך נטען בכתב האישום. כאשר משקיעים ביקשו לאמת את קיומם של כספי הנאמנות, התברר כי האישורים אינם אותנטיים וכי הכספים לא הוחזקו בהתאם למצגים שנמסרו להם.

כתב האישום המיוחס למדרכי

סביב 2017, כך לפי כתב האישום, אינווסטוק נקלעה לקשיים כלכליים, ולשם המשך קיום החברה ולכיסוי הפסדיו, פעל מרדכי על מנת לצמצם, בד בבד עם שימוש בכלל הכספים שנמסרו לידיו - למימון החזרים ללקוחות שדרשו זאת, ולהשקעה בסיכון גדל והולך, זאת מבלי לעדכן את מערכת חשבונות הלקוחות וביצירת מצג שווא בנוגע להשקעת הלקוחות.

בטרם בקשת הפירוק של התאגיד, בחודש יוני 2018, פנו מספר לקוחות לנאשם בבקשה לקבל אישור על הבטחת כספם, ומרדכי הציג במרמה מסמכים המתחזים לאישור על כך שהכספים נמצאים בנאמנות בחברת יובנק. כתב האישום קובע כי במעשים אלו, השיג הנאשם במרמה את המשך קיומו של התאגיד, בנסיבות מחמירות נוכח היקף ההסתרה והיקף ההפסדים.

הסדר הטיעון שאושר על ידי בית המשפט קבע כי מרדכי הורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד. במסגרת גזר הדין, הוטלו על מרדכי תשעה חודשי עבודות שירות, מאסר מותנה, קנס בסך 10,000 שקל ותשלום פיצוי בסך מיליון שקל לנפגעי העבירה. הפיצוי יועבר באמצעות המנהלים המיוחדים המטפלים בהשבת הכספים למשקיעים.

עו''ד ניר יסלוביץ / צילום: צילום עצמי

ד"ר יואב ברנסקי, מנפגעי הפרשה, הסביר כי מדובר באנשים שחסכו שנים כסף עבור דירות לילדיהם, ולא היו מעוניינים לסכן את כספם. ההרשעה מסיימת פרשה שנמשכה שנים והותירה משקיעים רבים מול אובדן משמעותי של כספם, העומד על כ-34 מיליון שקל. לצד ההליך הפלילי, נמשכים המאמצים האזרחיים להשבת נכסים וכספים לנפגעי הפרשה.

עו״ד ניר יסלוביץ המייצג את מדרכי מסר: "הנני מברך את החלטת בית המשפט שאישר את ההסדר שהושג בין הצדדים, הסדר שלקח בחשבון בין היתר את העובדה שהמעשים המיוחסים בכתב האישום נעשו על רקע משבר כלכלי של חברת אינווסטק מבלי שמרשי נטל שקל אחד לכיסו".