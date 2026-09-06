בתום למעלה מ-26 ישיבות גישור, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים הוגש הסכם פשרה בין וולט לבין השליחים שלה במסגרת תביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה, במסגרתה דרשו השליחים להכיר בהם כעובדי החברה - על כלל המשמעויות הסוציאליות הנלוות לכך.

הצדדים הסכימו כי וולט תעניק תשלום כספי חד-פעמי בסך 34.3 מיליון שקל, שיחולק בין חברי הקבוצה. מדובר על 82 אלף שליחים שפעלו מתחילת הפעילות של וולט בישראל ב-2018.

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הסכם הפשרה שנחתם על-ידי הצדדים מבקש לשמור על מודל ההתקשרות הקיים בין הצדדים ועל מעמדם כשליחים עצמאים. בהתאם נקבעו בהסדר הפשרה תנאים מסוימים שבהתקיימם מוסכם כי לא יחול בין השליחים לבין וולט יחסי עבודה, אך תוך מענה לשאלות שעלו במסגרת התביעה, החלת הגנות שאינן מוקנות מכוח הדין לנותני שירות עצמאים וכן הטבות משמעותיות נוספות במישור הכספי.

החל מיום הפיכת הסכם הפשרה לפסק דין (לאחר אישורו על-ידי בית הדין), השליחים יזכו בהטבות הבאות: הבטחת תמורה מינימלית שלא תפחת משכר המינימום במשק, מענק תמרוץ שנועד לעודד את השליחים לממש את חובתם החוקית לבצע הפקדות לחיסכון לעצמאים, כיסוי ביטוחי במימון וולט, הדרכות בטיחות וזהירות, זכות טיעון בטרם קבלת החלטה על סיום התקשרות ועמידה בנורמות שוויון הקבוצות בחוקים שונים.

התביעה: "הסכם אחיד ומקפח"

בכך צפויה להגיע לסיומה תביעה שהגישו עורכי הדין עמית עידו ויעקב שפיגלמן ממשרד יעקב שפיגלמן ושות' בטענות להפרה של זכות העובד לקבל הכרה כעובד ואת הזכויות הסוציאליות הנובעות ממעמד זה.

בכתב התביעה נטען כי וולט מנצלת את פערי הכוחות בין הצדדים ומחתימה את השליחים על הסכם אחיד ומקפח, בו היא מסווגת את השליחים כעצמאים, תוך שהיא שוללת את מעמדם כעובדים ואת הזכויות הסוציאליות המגיעות להם.

במסגרת הסכם הפשרה הצדדים אינם מודים בטענות, ומוסכם כי אין באופן החיוב כדי לקבוע ממצאים לעניין הסוגיות שבמחלוקת, קרי יחסי העבודה הנטענים.

נזכיר כי הצדדים פנו להליך גישור בפני שופט העליון בדימוס יורם דנציגר והשופט בדימוס מיכאל שפיצר, אשר כלל יותר מ-26 ישיבות.

פיצוי דיפרנציאלי

לפי ההסכם, כל חבר קבוצה יהיה זכאי לקבל מוולט תשלום חד-פעמי לפי מדרגות, באופן דיפרנציאלי המבוסס על כמות המשלוחים שבוצעו על גבי פלטפורמת וולט החל ממועד תחילת הפעילות של וולט בארץ בנובמבר 2018 או ממועד תחילתו פעילותו של השליח בפלטפורמה.

לדוגמה, שליח שביצע ממועד תחילת הפעילות בפלטפורמה 200 משלוחים, יהיה זכאי ל-0.05 שקל עבור כל משלוח עד המשלוח ה-50; ל-0.07 שקל עבור כל משלוח מ-51-200, בסך-הכול 13 שקל. עם זאת, לשליח שביצע עד 250 משלוחים בוולט מובטח סכום מינימלי של 75 שקל. שליח שביצע ממועד תחילת הפעילות על הפלטפורמה 12 אלף משלוחים, יהיה זכאי ל-2,094 שקל בסך-הכול.

לגבי הבטחת התמורה המינימלית, בהסכם הפשרה נקבע כי התמורה שתשולם על-ידי וולט לא תפחת מסך השווה לשכר המינימום לשעה, הגם שוולט סבורה כי התמורה המשולמת לכלל השליחים גבוהה בהרבה משכר המינימום.

נוסף על כך, הסדר הפשרה יוצר תמריץ לשליחים לקיים את חובתם החוקית כעצמאים להפקיד לקופת גמל לקצבה מתוך התמורה ששולמה להם על-ידי וולט, וזאת באמצעות תשלום מענק כספי לכל שליח שיקיים את חובתו החוקית בשיעור של 50% מסכום ההפקדה שבוצעה בפועל.

כדי לקבל את המענק, על השליח לעמוד במספר תנאים, ובהם גיל 21, ביצוע 118 שעות משלוח לפחות במהלך הרבעון המשולם ולפחות 283 שעות משלוח מתחילת ההתקשרות.

בנוסף לכך, הסדר הפשרה מעניק הטבות נוספות: ביטוח תאונות אישיות, זכאות לטיעון לפני קבלת החלטה על סיום התקשרות, הגנה מהטרדה מינית והדרכות בתחום הבטיחות. כך למשל, וולט מתחייבת להעניק לכל שליט כיסוי ביטוחי בעבור פציעות גוף חמורות או חלילה נכות או מוות של שליח בזמן ביצוע משלוחים בפלטפורמה.