31 שנות זוגיות: האם ידוע בציבור יקבל מחצית מדירת בת הזוג?

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31 שנות זוגיות: ידוע בציבור יקבל מחצית מדירת המגורים הרשומה על בת הזוג הפסיקה בקצרה: בית המשפט קיבל את תביעת הגבר למחצית בית הרשום על בת זוגו למרות שבני הזוג שמרו על הפרדה רכושית בנוגע ליתר הכספים. בית המשפט לענייני משפחה באשדוד דן בתיק שנגע בשאלה האם בן הזוג הידוע בציבור זכאי למחצית מבית המגורים שרשום על שם האישה. בני הזוג חיו 31 שנה כידועים בציבור כפרק ב' ללא ילדים. לכל אחד מהם יש ילדים בגירים ממערכת יחסים קודמת. במשך כל השנים חיו בני הזוג תחת קורת גג אחת וניהלו משק בית משותף, אך הם שמרו על הפרדה רכושית בכל הנוגע לחשבונות הבנק, זכויות סוציאליות וחסכונות. על מערכת היחסים חלה חזקת השיתוף הקובעת כי בין ידועים בציבור יש להוכיח את כוונתם ליצור שיתוף בנכסים. בשנת 2000 נרכשה דירה באשקלון בסכום של 600 אלף שקל ונרשמה על שם בני הזוג. השניים לקחו משכנתא ששולמה מחשבון האישה. בשנת 2007 נמכרה הדירה ב־780 אלף שקל ובמקומה נקנה בית באשקלון בסכום של 840 אלף שקל, שנרשם על שם האישה בלבד וכך גם המשכנתא. במשך 12 שנים ועד לפרעון המשכנתא ב־2023, הבעל היה זה ששילם אותה. השופטת הילה אוחיון גליקסמן פסקה לטובת הגבר. בני הזוג נהגו ברכושם בהפרדה מלאה, אך ביחס לדירה היו יחסי "נאמנות משתמעת" כשבפועל היה בבעלות המשותפת של הצדדים. ביהמ"ש קבע כי בני הזוג חיו יחד באופן המשקף קשר זוגי ומשפחתי מחייב. כוונת השיתוף נלמדה מכך שבן הזוג נשא בתשלומי המשכנתא והבית נרכש מכספים של דירה קודמת שהייתה בבעלות משותפת. בנוסף, נקבע כי חתימת בני הזוג על צוואות הדדיות (שהאישה ביטלה לפני הפרידה), שבה ציוותה האישה כי לאחר פטירתה יימכר הבית ומחצית תמורתו תועבר לאיש או לילדיו - מחזקים את הקביעה בדבר שיתוף שחל בין הצדדים לגבי הבית. עו"ד מארי עשהאל, באת כוחה של האישה, מסרה כי בפסק דין זה יש טעויות משפטיות ויוגש ערעור. משמעות הפסיקה: גם אם בני זוג עורכים הפרדה רכושית, ניתן לקבוע כי התכוונו לשתף בנכס מסוים על פי התנהלותם, מקורות המימון ובשים לב לאורך הקשר. מספר תיק: 4895-04-25 קראו עוד

בעלי דירות בבניין בתל אביב תבעו את השכנה על שימוש בחנייה. מה קבע ביהמ"ש? הפסיקה בקצרה: המפקחת על המקרקעין אסרה על בעלת דירה לעשות שימוש בחנייה למרות הסכמת בעלי הדירות מאחר ולא קיבלה את אישור גורמי התכנון. ועד הבית של בניין ברחוב בן גוריון 49 בתל אביב הגיש תביעה נגד בעלת דירה אחת, שעשתה שימוש בקרקע בחזית הבניין לחנייה פרטית ואף הציבה שער חשמלי הנשלט על ידה. נציגות הבניין טענה כי ההשתלטות על החנייה נעשתה ללא הסכמת בעלי הדירות וללא אישור מוסד תכנון. האישה טענה כי ניתנה הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות לשימוש בלעדי בקרקע לטובת חנייה פרטית כאשר היא רכשה את הדירה ושילמה עליה במיטב כספה. הסכמה זו אושרה בתשריט ונרשמה בתקנון הבניין תוך שצוין כי היא כפופה לאישור הוועדה המקומית. בעלת הדירה טענה כי גם אם לא הסדירה את החנייה מול גורמי התכנון, לא ניתן לגרוע מזכות השימוש הבלעדית הקיימת לה מכוח הסכמת בעלי הדירות. אפילו אם בעלי הדירות לא היו מסכימים, שימוש ברכוש משותף לצורכי חנייה הוא שימוש רגיל וסביר. המפקחת על המקרקעין, אושרת ארפי מוראי, קבעה כי לשון התקנון הוא נקודת המוצא להכרעה. לפי התקנון, בעלת הדירה רשאית לעשות שימוש בחנייה, ללא הסכמת יתר בעלי הדירות, אך בכפוף לאישור "הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והרשויות המוסמכות". עוד נקבע כי התקנון מבחין במפורש בין המישור הקנייני לבין המישור התכנוני. כך שבמישור היחסים הקניינים בין בעלי הדירות - בעלת הדירה רשאית להכשיר את השטח המסומן בתשריט לחנייה ללא הסכמה של יתר בעלי הדירות. לצד זאת, הכשרת הקרקע לחנייה כפופה לאישור גורמי התכנון מכוח הוראות התקנון ומכוח דיני התכנון והבנייה. "אין בהסכמה חוזית-קניינית בין בעלי הדירות בבית משותף כשלעצמה כדי לאיין הצורך בקבלת אישור מוסד התכנון", נקבע בהחלטה. מאחר שאין מחלוקת שלא ניתן אישור הוועדה המקומית לחנייה, המפקחת אסרה על בעלת הדירה לעשות שימוש בשטח לחנייה ושעליה לסלק ידה משטח הקרקע ולהסיר את המחסום והשער החשמלי שהתקינה בתוך 30 ימים. משמעות הפסיקה: הסכמת בעלי דירות לשימוש בשטח, גם במקרה של חנייה, לא יכולה לבטל את דיני התכנון והבנייה ויש חובה באישור הוועדה והרשויות המוסמכות. מספר תיק: 5/674/2024 קראו עוד