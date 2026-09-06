בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (א'), על סמך הודאתו, את רואי קוזין, האנליסט הראשי של חברת האלגו-טריידינג יוטרייד, בעבירות רבות של סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, במסגרתן גויסו כ-77 מיליון שקל מכ-600 לקוחות.

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במסגרת הסדר טיעון שגובש, פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה, באמצעות עורכי הדין ניצן וולקן, דרור לוי והדר קולה, כתב אישום מתוקן נגד קוזין. קוזין הודה, והשופטת דנה אמיר הרשיעה אותו בעבירות שיוחסו לו.

במסגרת ההסדר יעתרו הצדדים לגזור על קוזין עונש של 22 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 25 אלף שקל.

מצגי שווא והסתרת מידע

בין השנים 2012-2015 שימש קוזין כאנליסט הראשי של חברת יוטרייד, שהציעה שירותי מסחר ממוחשב באמצעות אלגוריתם.

לפי כתב האישום המתוקן, במסגרת גיוס הלקוחות הוצגו להם מצגי שווא, והוסתר מהם מידע מהותי בנוגע לפעילות החברה. בין היתר, בסיועו של קוזין, הוצגו ללקוחות נתונים כוזבים ביחס לתשואות שהניבה פעילות המסחר, אף שקוזין, שפיקח על רובוט המסחר והיה בעל גישה לחשבונות, ידע שהנתונים אינם משקפים את הביצועים בפועל.

בשנת 2015, לאחר שנעשה שימוש בלתי מורשה בכספי הלקוחות לצרכיה השוטפים של יוטרייד, והחברה התקשתה להשיב להם את כספם, סייע קוזין לאביב טלמור, בעלי ומנהל יוטרייד, בהחתמת עשרות לקוחות על הסדרי פריסת חוב, תוך שהוצג להם כי העיכוב בהשבת הכספים נובע מקשיים טכניים זמניים, מבלי שנמסר להם עדכון על מצבה הכספי של החברה. טלמור עצמו הורשע בהונאת משקיעים בהיקף 77 מיליון שקל ונידון לחמש שנות מאסר בפועל וקנס בסך 250 אלף שקל.

עזב, נעצר והוסגר

בנוסף, נטען, סייע קוזין בהחתמת לקוחות על הסכמים שהבטיחו להם "חשבון מוגן בפני הפסדים", בתנאי שלא ימשכו את כספם מהחברה במשך 12 חודשים, אף שידע כי הותרת הכספים בידי יוטרייד העמידה אותם בסיכון.

קוזין נחקר בשנת 2016, וזמן קצר לאחר מכן עזב את ישראל. בשנת 2018 הוגש נגדו ונגד אחרים כתב אישום, ובמהלך השנים נעשו מאמצים לאתרו. ביולי 2025 הוא נעצר במקסיקו בעקבות בקשת הסגרה שהגישה הפרקליטות, ובינואר 2026 הוסגר לארץ לצורך העמדתו לדין.

התיק נחקר על-ידי רשות ניירות ערך.