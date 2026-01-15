ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות פרשת יוטרייד: האנליסט הנאשם בהונאת משקיעים הוסגר לישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יוטרייד

פרשת יוטרייד: האנליסט הנאשם בהונאת משקיעים הוסגר לישראל

רואי קוזין, בכיר בחברת האלגו-טריידינג יוטרייד, שגייסה במרמה כ-77 מיליון שקל מכ-600 לקוחות, הוסגר ממקסיקו לישראל • קוזין שימש כאנליסט ראשי בחברה בין השנים 2012 ל-2015, תחת ניהולו של אביב טלמור, שנידון לחמש שנות מאסר במגרת הפרשה

עמירם גיל 20:37
צילום: Shutterstock
צילום: Shutterstock

יותר משנה אחרי שבית המשפט העליון החמיר בעונשו של אביב טלמור, מייסד חברת האלגו-טריידינג יוטרייד, אשר הורשע באחת מהפרשות הדרמטיות של הונאת משקיעים בישראל ונידון לחמש שנות מאסר, בכיר נוסף בחברה הנאשם אף הוא בפרשה, רואי קוזין, הוסגר היום (ה') ממקסיקו לישראל.

תגביר אכיפה? רשות שוק ההון מבקשת תוספת של 30% לתקציבה
בג"ץ למשרד האוצר: גבשו פתרון זמני לחוסכי סלייס שכספם אבד

לפי כתב האישום שהוגש נגדו בישראל, קוזין שימש כאנליסט ראשי ביוטרייד בין השנים 2012 ל-2015, תחת ניהולו של טלמור. במהלך תקופה זו, יוטרייד גייסה במרמה כ-77 מיליון שקל מכ-600 לקוחות, תוך הצגת מצגים כוזבים בפניהם בנוגע להיבטים מהותיים בהשקעה.

בין היתר, הוצגו מצגי שווא בנוגע לסיכון ולסיכוי בהשקעה שכלל תשואות עבר פיקטיביות, בנוגע לשימוש שייעשה בכספים, ולגבי היעדר ניגוד עניינים בין החברה ללקוחותיה - בעוד שבפועל, משלב מסוים, התקיים ניגוד עניינים. יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות לצרכים שונים, ולא רק למסחר כפי שהובטח ללקוחות, ובשנת 2015 כבר לא היה בידי החברה די כסף להשבת ההשקעות ללקוחות.

קוזין נחקר באזהרה על פעילותו בשנת 2016 ועזב את הארץ זמן קצר לאחר מכן. ב-2018 הוגש נגדו ונגד אחרים כתב אישום, וכארבע שנים לאחר מכן, הורשע אביב טלמור ונדון, כאמור, לחמש שנות מאסר.

במהלך השנים, נעשו מאמצים נרחבים לאתר את קוזין, אשר נדד בין מדינות שונות. הוא נעצר לבסוף במקסיקו ביולי 2025, והוכרז שם כבר הסגרה בחודש שעבר. זאת, לאחר שהרשויות במדינה נענו לבקשות המעצר וההסגרה מטעם המחלקה הבין־לאומית בפרקליטות. הסגרתו לישראל התבצעה על־ידי משטרת ישראל ובסיוע של מחלקת חקירות ברשות ני"ע.

תיק ההסגרה טופל על ידי עו"ד אבי קרוננברג מהמחלקה הבין־לאומית בפרקליטות המדינה. התיק הפלילי נגד קוזין מנוהל על־ידי עו"ד ניצן וולקן והדס נאמן ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.