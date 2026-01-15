פרשת יוטרייד: האנליסט הנאשם בהונאת משקיעים הוסגר לישראל

יותר משנה אחרי שבית המשפט העליון החמיר בעונשו של אביב טלמור, מייסד חברת האלגו-טריידינג יוטרייד, אשר הורשע באחת מהפרשות הדרמטיות של הונאת משקיעים בישראל ונידון לחמש שנות מאסר, בכיר נוסף בחברה הנאשם אף הוא בפרשה, רואי קוזין, הוסגר היום (ה') ממקסיקו לישראל.

לפי כתב האישום שהוגש נגדו בישראל, קוזין שימש כאנליסט ראשי ביוטרייד בין השנים 2012 ל-2015, תחת ניהולו של טלמור. במהלך תקופה זו, יוטרייד גייסה במרמה כ-77 מיליון שקל מכ-600 לקוחות, תוך הצגת מצגים כוזבים בפניהם בנוגע להיבטים מהותיים בהשקעה.

בין היתר, הוצגו מצגי שווא בנוגע לסיכון ולסיכוי בהשקעה שכלל תשואות עבר פיקטיביות, בנוגע לשימוש שייעשה בכספים, ולגבי היעדר ניגוד עניינים בין החברה ללקוחותיה - בעוד שבפועל, משלב מסוים, התקיים ניגוד עניינים. יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות לצרכים שונים, ולא רק למסחר כפי שהובטח ללקוחות, ובשנת 2015 כבר לא היה בידי החברה די כסף להשבת ההשקעות ללקוחות.

קוזין נחקר באזהרה על פעילותו בשנת 2016 ועזב את הארץ זמן קצר לאחר מכן. ב-2018 הוגש נגדו ונגד אחרים כתב אישום, וכארבע שנים לאחר מכן, הורשע אביב טלמור ונדון, כאמור, לחמש שנות מאסר.

במהלך השנים, נעשו מאמצים נרחבים לאתר את קוזין, אשר נדד בין מדינות שונות. הוא נעצר לבסוף במקסיקו ביולי 2025, והוכרז שם כבר הסגרה בחודש שעבר. זאת, לאחר שהרשויות במדינה נענו לבקשות המעצר וההסגרה מטעם המחלקה הבין־לאומית בפרקליטות. הסגרתו לישראל התבצעה על־ידי משטרת ישראל ובסיוע של מחלקת חקירות ברשות ני"ע.

תיק ההסגרה טופל על ידי עו"ד אבי קרוננברג מהמחלקה הבין־לאומית בפרקליטות המדינה. התיק הפלילי נגד קוזין מנוהל על־ידי עו"ד ניצן וולקן והדס נאמן ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.