טילי השיוט הבאים של צה"ל? מערכת הנשק שבוחנים בישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ישראל בוחנת רכישת טילי שיוט לואו־קוסט

משרד הביטחון של ישראל הודיעה כי המנכ"ל אמיר ברעם ביקר בשבוע שעבר בחברת קובננט, שהקים בארה"ב היזם מייקל קאופמן. קובננט עוסקת בחימושים מעופפים, ובעלת מרכזי פעילות בישראל ובגרמניה. בדיפנס בלוג מדווח כי ישראל בוחנת רכישת טילי שיוט "לואו־קוסט" מהחברה.

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באתר הביטחוני צוין כי קובננט שמרה על פעילותה בחשאיות עד 9 בספטמבר, אז דיווחה על גיוס הון בהיקף יותר מ־250 מיליון דולר מקרנון כמו אלף, לוקס ו־8VC. מטה החברה נמצא בוושינגטון, בארץ היא מפעילה מרכז מו"פ, ומפעליה פרוסים בטקסט ובגרמניה. מוצר הדגל שלה הוא אנת'ם (Anthem), טיל שיוט שמשוגר מהקרקע וייחודו בתכנון שמאפשר לייצר אותו באלפי יחידות. הוא הופך לזול משמעותית ביחס למערכות ותיקות יותר כמו טומהוק, מאחר שמודל המכירות של החברה הוא אינו על ריבוי טכנולוגיות, כי אם התמחות באחת עיקרית - וייצור המוני של אותו הטיל.

בדיפנס בלוג נכתב כי התבצעו בו יותר מ־200 ניסויים, אבל לא היה שימוש מבצעי עד כה. איזה מדינות נוספות צפויות לרכוש את אנת'ם? על כך בכתבה המלאה.

מאת דילן מליאסוב, מתוך דיפנס בלוג. לקריאת הכתבה המלאה.

2העסקה הגדולה הבאה של התע"א צפויה להגיע מאמריקה הלטינית

התעשייה האווירית מוכרת בעולם כמובילה טכנולוגיית בהיבטים שונים, בהם מערכות הגנה אווירית. בדומה לכלל התעשיות הישראליות, שווקים מוכרים של החברה הם אירופה, אסיה־פסיפיק, ארה"ב, כשזירות כמו אמריקה הלטינית נותרות הרחק מאחור. אולם, באתר ZM הדרום אמריקאי מדווח, כי פרו מתעניינת ברכישת מערכת ההגנה האווירית ברק MX, בגרסתה הימית.

ברק MX תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מלטים, טילי שיוט, טילי קרקע־אוויר וטילי קרקע־קרקע. המערכת מאפשרת שילוב של טילים מיירטים נוספים: המיירט ברק MRAD לטווח עד 35 ק"מ; המיירט ברק LRAD לטווח של עד 70 ק"מ; וכן המיירט ברק ER לטווח ארוך של עד 150 ק"מ. הדגם היחיד שנמצא בשימוש במערך ההגנה האווירית הישראלי הוא LRAD, שנמצא בשימוש בספינות סער 6.

ב־ZM מסבירים כי בימים אלה נבנית במספנות SIMA שבפרו, פריגטה רב־משימתית. במסגרת השאיפה הפרואנית לצייד את הפריגטות החדשות במערכת הגנה איכותית, משלחת ממשרד ההגנה בלימה ביקרה לאחרונה במתקני התע"א, כדי לבחון את הטמעת ברק MX.

מה בדקו במשרד ההגנה של פרו? על כך בכתבה המלאה.

מתוך ZM. לקריאת הכתבה המלאה.

3המל"טים של אלביט עומדים לפעול בחוג הארקטי

משמר החופים של קנדה נערך להפעיל מל"טים מדגם הרמס 900 סטארליינר של אלביט, במסגרת משימות איסוף בחוג הארקטי. כך מדווח באתר החדשות הקנדי נונטסיאק הקנדי, שמסקר את צפון המדינה. הבחינות של המערכת כבר החלו השנה בבסיס באזור גרינווד שבפרובינציית נובה סקושה שבמזרח המדינה. לאחר מכן, ב־1 באוקטובר, המל"טים הועברו לאיקאלואיט, הבירה של הטריטוריה נונאווט, שבצפון קנדה.

הרמס 900 סטארליינר הוא מל"ט שמיועד לגובה בינוני ולמשך פעילות ארוך, בעל טווח של כ־1,000 ק"מ ואף יותר. הוא תוכנן לביצוע מגוון רחב של משימות, כולל שליטה אזורית ואיסוף מודיעין, סיור, רכישת מטרות ותצפית - הן בים והן וביבשה. מאז הוזמן לראשונה בשנת 2011, נרכש הדגם על ידי יותר מ־20 לקוחות ברחבי העולם. קנדה רכשה את המל"ט ב־2020 במחיר של כ־36 מיליון דולר ליחידה.

סוגיה מעניינת אך אופיינית באתגרים הקנדים, היא בחינה מיועדת של מל"טי הרמס מעל קו רוחב 72 צפון, משום שזהו מיקום של עיירה בשם פונד אינלט, שממוקמת בנקודה אסטרטגית עבור הקנדים במרחב.

עם אילו אתגרים ביטחוניים מתמודדים הקנדים בצפון המדינה? על כך בכתבה המלאה.

מאת מרים לפונטיין, מתוך נונטסיאק. לקריאת הכתבה המלאה.