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נדל"ן ותשתיות כמחצית מהמשקיעים שמכרו דירה בתוך חמש שנים מרכישתה - הפסידו
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עסקאות נדל"ן

נתוני האוצר חושפים: כמחצית מהמשקיעים שמכרו דירה בתוך חמש שנים - הפסידו

על פי נתוני האוצר, ככל שתקופת ההחזקה בדירה קצרה יותר, כך גדל הסיכון להפסד ריאלי • באזור הדרום ספגו 62% מהמשקיעים שמכרו בתוך חמש שנים הפסד ריאלי • מהנתונים עולה כי עליית מחירי הדירות אינה מבטיחה רווח לאחר שקלול האינפלציה

מאיה לוין 10:40
דירה למכירה (אילוסטרציה) / צילום: איל יצהר
דירה למכירה (אילוסטרציה) / צילום: איל יצהר

כמעט מחצית מהמשקיעים שמכרו את דירתם בתוך חמש שנים ממועד רכישתה עשו זאת בהפסד ריאלי. כך עולה מנתונים שפרסמה גלית בן נאים, סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר, המבוססים על עסקאות מכירה של משקיעים בשנת 2025.

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לפי הנתונים, 47.5% מהמשקיעים שמכרו דירה שהחזיקו בה עד חמש שנים רשמו הפסד ריאלי - כלומר, התמורה שקיבלו ממכירת הדירה הייתה נמוכה ממחיר הרכישה לאחר התאמה למדד המחירים לצרכן.

הנתונים מבוססים על כ-12 אלף עסקאות מכירה של משקיעים ברחבי הארץ, למעט מכירות של חלקי דירות, ורק על שומות מס שבח סגורות. כלומר, עסקאות שבהן ניתן לקבוע באופן סופי אם המוכרים הרוויחו או הפסידו.

מהנתונים עולה כי ככל שתקופת ההחזקה בדירה ארוכה יותר, כך פוחת הסיכוי למכירה בהפסד ריאלי. בעוד שכמעט מחצית ממי שמכרו בתוך חמש שנים הפסידו, בקרב מי שהחזיקו בדירה יותר מ-30 שנה שיעור המוכרים בהפסד עמד על 1.9% בלבד. בקרב מי שהחזיקו בדירה בין שש לעשר שנים, שיעור המכירות בהפסד עמד על 17.2%.

בפילוח לפי אזורים בולט במיוחד אזור הדרום. כמעט רבע מהמשקיעים שמכרו בו דירה בשנת 2025 עשו זאת בתוך חמש שנים מרכישתה, שיעור הגבוה ביותר מפי שניים מהממוצע הארצי, שעמד על 9.7%. בסך הכול, קרוב ל-2,000 עסקאות מכירה של משקיעים נרשמו באזור הדרום, יותר מבכל אזור אחר.

התמונה התהפכה

אלא שהנתון המעניין יותר נוגע לעובדה כי 62% מהמשקיעים בדרום שמכרו את דירתם בתוך חמש שנים מהרכישה עשו זאת בהפסד ריאלי, כאשר חלקם אף רשמו הפסד נומינלי.

בן נאים השוותה את המצב לתקופה אחרת בשוק הנדל"ן. לדבריה, בסקירות קודמות של האוצר, עוד בשנת 2009, בלט שיעור המשקיעים בדרום שמכרו את דירותיהם בתוך פרק זמן קצר, לעיתים פחות משנתיים, דווקא ברווח נאה. כעת, לדבריה, התמונה התהפכה: מי שמכרו את דירת ההשקעה בתוך חמש שנים באזור הדרום נתקלו לא פעם בהפסד, לאחר שלא נהנו מעליית הערך שאפיינה את השוק בשנים קודמות.

הנתונים ממחישים כי לצד עליות המחירים שנרשמו בשוק הדיור לאורך השנים, לא כל מי שרכש דירה להשקעה הצליח לממש רווח בעת המכירה. בפרט, מי שנכנסו לשוק בשנים האחרונות ומכרו בתוך תקופה קצרה יחסית עשויים לגלות כי גם עליית מחירים נומינלית אינה מבטיחה רווח לאחר שקלול האינפלציה.