בחברת החשמל פתוחות בשעה זו הזמנות לאספקה של 27 ג'יגה ואט, לעומת 17 ג'יגה ואט שמציעה הרשת היום. כך חושף היום בכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית, ד"ר נועם שריקי, מנהל מגזר טכנולוגיות רשת חכמה בחברת החשמל. הגידול בביקושים נסק בבת אחת, לאחר שהמודלים באמצעותם חברת חשמל תכננה את התשתיות שלה, ניבאו עד לפני כמה שנים גידול הדרגתי בביקושים.

● כנס צמיחת הקיבוצים | המנכ"ל שהוביל לפתיחת דפוס בארי: "אנחנו בתחושת שליחות. 90% מחברי הקיבוץ יחזרו"

● כנס צמיחת הקיבוצים | מהקיבוץ לשוק ההון: דליה קורקין מספרת איך נבנתה עמל ומעבר

● כנס צמיחת הקיבוצים | הקיבוצים חיבקו את התיקון שנועד להגדיל ולצופף אותם. האם הוא הפך מברכה לקללה?

"אתגר תשתיתי לאומי לא פשוט"

"האנרגיה", אומר שריקי, "ולא רק כוח החישוב, היא אחד האתגרים הגדולים בהקמה של חוות שרתי מידע. העולם נמצא במרוץ חימוש לחיבור חוות שרתים לחשמל. זה אתגר תשתיתי לאומי לא פשוט והשאלה הגדולה היא - האם הגידול בביקוש לחשמל גדל מהר יותר מהיכולת שלנו לספק אותו".

לדברי שריקי, האתגר הזה מתרחש במקביל למהפיכת שילוב האנרגיות המתחדשות ואגירת אנרגיה ברשתות חשמל, ואתגר קטן יותר אך משמעותי של תחבורה חשמלית. "טעינה לא מבוקרת בו זמנית מוסיפה עומס על הביקושים", הוא מציין.

ליזמי חוות השרתים ישנה ציפייה לחיבור לרשת תוך כשנתיים, "ואנחנו יכולים לספק זאת תוך 5-6 שנים. כעת קיבלנו התאמה רגולטורית שמאפשרת הספק גבוה ללא חיבור למתח עליון, אלא בכמה חיבורים במתח גבוה. בזכות היכולות הזו של חברת החשמל, אנחנו השחקן הדומיננטי בתחום".

אתגר נוסף הוא אי הוודאות בתחום. "אנחנו לא רוצים לתת שירות למתקנים שלא יקומו. חברה יוצאת למכרז, בו אחד התנאים הוא חיבור. כתוצאה מכך נפתחות אינספור הזמנות על אותה חווה. ברגע שאחד זכה האם השאר יקומו? אנחנו צריכים לדעת מראש אם החיבור לא מתממש".

הוא מוסיף: "הלקוחות של חוות שרתים מאוד רגישים להפסקות השירות. אנחנו צריכים להקצות יותר תשתיות מהרגל".

אך יש לו גם מסר מרגיע: "אנחנו פועלים באופן פרו אקטיבי, מתחילים לתכנן בשלב המוקדם של ההזמנה, כדי שהחיבור יחכה לחווה ולא החווה לחיבור. אנחנו משתפים פעולה עם היזמים ובעלי העניין, כדי לספר שירותי ייעוץ א פורמליים ליזמים, וככל שהתשתית לא מספקת עובדים עם חברת נוגה כדי לאפשר את החיבור.

"אנחנו מספקים גם פתרונות גישור, באמצעות תחנות משנה שרצות במהירות רבה יותר. אנחנו מקימים מערכת ניהול מתקדמת, שלוקחת בחשבון את התרומה של כל השחקנים ברשת ומקצה את משאבי הרשת בצורה אופטימלית".

לכן, הוא אומר, היום נראה שניתן לספק את הביקושים בעתיד הנראה לעין. "חברת חשמל לא תהווה חסם לשילוב חוות שרתים ברשת החשמל בישראל".

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת חשמל