עדכונים שוטפים

08:06 - צה"ל חיסל שני מחבלי נוח'בה, אחד מהם פשט לניר עוז בטבח 7 באוקטובר והיה אחראי לכשירות מבצעית של מחבלי נוח'בה. אחד מהמחבלים חוסל במרחב ח'אן יונס והשני במרחב נוסיראת

08:00 - רוחות מלחמה במזה"ת: הפריסה האמריקנית אל מול הארסנל האיראני

הסיכויים למלחמה נוספת במזה"ת הולכים וגדלים בכל יום שעובר. הלילה (בין ראשון לשני) התבטא שוב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בדבר הצורך לגמור את המלאכה מול איראן: "הסיבה היחידה שזה לא הסתיים היא שאני רוצה להיות נחמד, אבל באיזה שהוא שלב נצטרך להנחית עליהם את הפטיש".

בינתיים, מתנהלים בשני צירים מקבילים מאמצים הפוכים. הקטארים וגורמים נוספים באזור פועלים בקדחתנות בניסיון למנוע את ההסלמה באמצעים דיפלומטיים. במקביל, ארה"ב ואיראן נערכות לחידוש האש: האמריקנים מעבים בכל יום את הפריסה שלהם בשטח, והאיראנים מגדילים את אמצעי הלחימה שלהם. לקריאת הכתבה.

05:45 - טראמפ: אני הולך לקרוא למצר הורמוז "מצר טראמפ", אני חושב שלג'יהאדיסטים לא תהיה בעיה גדולה עם זה. הם יאהבו את זה

04:52 - דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי: החשש מחידוש המלחמה, גרם לתושבים בדאחיה בביירות לשנות את מקום מגוריהם או לשכור דירות באזורים אחרים, למרות שלחלקם יש בתים במצב טוב שלא ניזוקו. צפו וו החשש מפרוץ עימות חדש הפך לגורם מרכזי בבחירת מקום המגורים, ואפילו בתכנון הנישואים ובבחירת המקום שבו יעבירו את שנות הפנסיה.

לפי העדויות שמגיעות מלבנון, יש מי שכבר עזבו את הדאחיה ואחרים ממשיכים להתגורר בה - אבל שוכרים מקום חלופי למקרה שייאלצו להימלט. חלקם מוכנים לשאת בהוצאות נוספות כדי להבטיח מקום מפלט גם לבני משפחותיהם, כשהחשש מחידוש התקיפות גובר על השיקולים הכלכליים והחברתיים

04:04 - הזירה החות'ית: מכלית נפגעה משני טילים ליד ערב הסעודית, אף איש צוות לא נפגע - כך דווח על ידי המרכז הימי לסחר בריטי

03:24 - מקורות דיפלומטיים לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני: לבנון קיבלה אזהרה לגבי האפשרות שישראל תחזור על הימים הקשים שחוותה ביירות במהלך המלחמה האחרונה, אך הפעם זה לא יוגבל ליום אחד

02:28 - טראמפ בעצרת בחירות על איראן: "רציתי להיות נחמד אליהם, אבל באיזה שהוא שלב נצטרך להנחית עליהם פטיש"

01:57 - הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי: "7.10 היה כישלון שניתן למנוע"

הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי השתתף אמש (א') בוועידת "שורת הדין" למלחמה באנטישמיות בניו יורק. "כחלק מתהליך הריפוי, ישראל חייבת להשלים את הבירור ולשאול שאלות קשות", הוא אמר על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השבת השחורה. "בניגוד למה שחושבים, בלי לחץ צבאי בעזה, לא היינו יכולים להשיב את החטופים".

הלוי הבהיר כי לא הייתה בגידה ב-7 באוקטובר: "הדרג המדיני וההנהגה הפוליטית צריכים לומר את זה בקול רם וברור. אני יודע להסביר איך קרה 7 באוקטובר עד הפרטים הקטנים. אני גם מכיר את האנשים ואינני מאמין שמישהו מעמיתיי אחרי עשרות שנות שירות שבהן סיכן את חייו, יחליט יום אחד לעזור לחמאס. גם ברמה המעשית, כדי לעזור לחמאס לא מספיק אדם אחד שמשתף פעולה אלא רשת רחבה מאוד. אחרי שלוש שנים לא נמצא אפילו אדם אחד כזה". לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.