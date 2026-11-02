חברת הקונגרס הדמוקרטית תמכה במועמד הרפובליקאי. הסיבה: ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1דמוקרטית בכירה הודיעה שתתמוך ברפובליקאי בעקבות מחלוקת סביב ישראל

ימים ספורים לפני הבחירות לסנאט האמריקאי, חברת הקונגרס הדמוקרטית ממישיגן היילי סטיבנס הפתיעה את מפלגתה כשהודיעה כי תתמוך במועמד הרפובליקאי מייק רוג'רס, במקום במועמד הדמוקרטי עבדול א־סייד. ההחלטה עוררה סערה במפלגה הדמוקרטית, במיוחד משום שסטיבנס הבטיחה זמן קצר קודם לכן כי לא תסיר את תמיכתה בא־סייד, שניצח אותה בבחירות המקדימות.

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במרכז העימות עומדות, בין היתר, מחלוקות סביב ישראל. א־סייד, המבקר בחריפות את פעילות ישראל בעזה ומתנגד לסיוע הצבאי האמריקאי לה, נתמך בידי גורמים פרו־פלסטיניים. סטיבנס, לעומתו, זכתה לתמיכה משמעותית של ארגונים המזוהים עם איפא"ק, השדולה הפרו־ישראלית. המתיחות החריפה בעקבות פרסומת של ארגון חיצוני שקשרה בין יוקר המחיה במישיגן לבין הסיוע האמריקאי לישראל, אף שא־סייד הסתייג ממנה.

המהלך של סטיבנס עורר גינויים חריפים מצד בכירים דמוקרטים, ובהם מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר ויו"ר בית הנבחרים לשעבר ננסי פלוסי. גם אנשי צוות בלשכתה התפטרו בעקבות ההודעה. מנגד, הנשיא דונלד טראמפ שיבח אותה.

מה גרם לסטיבנס להחליף צד ברגע האחרון? על כך בכתבה המלאה.

מאת אריק ברדנר, אדוארד־אייזק דובר ובריאן טוד, מתוך CNN. לקריאת הכתבה המלאה.

2איגודי העובדים בקנדה נגד משלוחי נשק לישראל

קונגרס העבודה הקנדי (CLC), ארגון הגג של איגודי העובדים במדינה, המייצג כ-3 מיליון עובדים, אישר החלטה שלפיה עובדים יסרבו לטפל בנשק ובציוד צבאי המיועדים לישראל. כך דווח באתר Middle East Eye. הארגון קרא גם לממשלת קנדה להפסיק את העברת הציוד הצבאי לישראל, במישרין או דרך מדינות אחרות.

ההחלטה התקבלה על רקע ביקורת על המשך יצוא ציוד צבאי מקנדה לישראל, למרות הגבלות שעליהן הכריזה הממשלה בעבר. לפי תחקיר שמוזכר בכתבה, תועדו יותר מ־390 משלוחים מ־21 יצרנים קנדיים, שכללו בין היתר תחמושת, רכיבים למטוסי קרב מסוג F-35 וציוד נוסף. על פי נתוני משרד החוץ הקנדי, בשנים 2023-2025 יוצאו לישראל מוצרים צבאיים בשווי של יותר מ־44 מיליון דולר.

האם החלטת איגודי העובדים תצליח לעצור משלוחי נשק לישראל? על כך בכתבה המלאה.

מאת מערכת Middle East Eye. לקריאת הכתבה המלאה.

3הניצחונות הצבאיים של ישראל והמחיר שהממשלה הבאה תידרש לשלם

ישראל הצליחה להחליש משמעותית את חמאס, חיזבאללה ואיראן, אך מתקשה להפוך את הישגיה הצבאיים לביטחון ארוך טווח. כך טוען דניאל ביימן, מומחה לביטחון מאוניברסיטת ג'ורג'טאון, במאמר שפרסם במגזין Foreign Policy. לדבריו, הממשלה הבאה בישראל, ללא קשר לזהות העומד בראשה, תצטרך להתמודד עם שורה של עימותים מתמשכים ועם המחיר שהם גובים מהמדינה.

ביימן מציין כי בשלוש השנים האחרונות הפעילה ישראל כוח צבאי בשמונה מדינות ושטחים, ובהם איראן, לבנון, סוריה, תימן ורצועת עזה. לדבריו, אף שישראל פגעה קשות ביכולות אויביה, חמאס וחיזבאללה ממשיכים לפעול, ואיראן עשויה לשקם חלק מכוחה. במקביל, המלחמות המתמשכות מכבידות על חיילי המילואים ועל משפחותיהם ומעמיקות את המחלוקת סביב גיוס החרדים.

אזהרה נוספת במאמר נוגעת ליחסים עם ארה"ב. ביימן מצביע על ירידה בתמיכה בישראל בקרב הציבור האמריקאי, במיוחד בקרב צעירים ודמוקרטים. להערכתו, בשנים הקרובות עלול הקונגרס האמריקאי להגביר את הפיקוח על הסיוע הצבאי לישראל, והתמיכה הדיפלומטית והכלכלית בה עלולה להיחלש.

מדוע, לדעת ביימן, העליונות הצבאית של ישראל אינה מבטיחה לה ביטחון? על כך במאמר המלא.

מאת דניאל ביימן, Foreign Policy. לקריאת הכתבה המלאה.