בנק ישראל מצמצם את האפשרות של הורים לסייע לילדיהם במימון רכישת דירה באמצעות הצטרפות למשכנתא ותשלום ההחזרים החודשיים.

עד כה, במקרים שבהם ההורים הצטרפו להלוואה כלווים וסייעו לילדיהם לעמוד בהחזרים, ניתן היה להביא בחשבון את מלוא הכנסתם הפנויה לצורך בחינת יכולת ההחזר. כעת, לפי הבהרה חדשה של בנק ישראל, הבנקים יוכלו להכיר רק במחצית מהכנסתו הפנויה של קרוב משפחה שאינו בעל זכויות במקרקעין, גם אם הוא נושא במלוא תשלומי המשכנתא.

במקרים רבים, הפער בין הכרה במלוא הכנסת ההורים לבין הכרה במחציתה עשוי להיות מכריע בשאלה אם הבנק יאשר את ההלוואה או ידחה את הבקשה.

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ההבהרה נוגעת לנוהג המכונה בענף המשכנתאות "היפוך לווים", או במונח הבנקאי "ממשכן לחיובו של אחר". במסגרת זו הילדים הם רוכשי הדירה, ואילו ההורים מצטרפים להלוואה כלווים, לעתים כלווים העיקריים, בזכות יכולת ההשתכרות הגבוהה יותר שלהם. מאחר שמדובר בהלוואת משכנתא, הריבית עליה נמוכה בדרך־כלל מזו של הלוואה לכל מטרה, גם כאשר האחרונה ניתנת בשיעבוד דירת מגורים.

הפיקוח על הבנקים החל לקדם את ההגבלה כבר בפברואר 2026, אז פרסם אותה כטיוטה בקובץ שאלות ותשובות שהועבר להערות הציבור. כעת, לאחר חודשים של קידום המהלך, ההנחיה מופיעה במסמך המעודכן כהבהרה מחייבת.

הנפגעים: זוגות צעירים ובנים ממשיכים

ההגבלה עשויה להקשות במיוחד על זוגות צעירים שעדיין אינם משתכרים מספיק כדי לקבל משכנתא בהיקף הנדרש. בין היתר, מדובר בזוכים בתוכניות הדיור המוזל, שבהן ההורים אינם יכולים להצטרף לרכישה כבעלי זכויות בדירה.

בנוסף, ההגבלה עשויה להשפיע גם על בנים ממשיכים בנחלות ועל משפחות המבקשות לבנות בית על קרקע משפחתית.

השינוי הנוכחי מצטרף לעדכון נוסף של בנק ישראל, שנכנס לתוקף ב־1 באוקטובר ונוגע לחישוב יחס ההחזר להכנסה (PTI) - היחס בין ההחזר החודשי על ההלוואות לבין ההכנסה הפנויה נטו של משק הבית.

לפי הכללים החדשים, הבנקים נדרשים לבדוק את סך ההחזרים על כלל ההלוואות לדיור של משק הבית, ולא רק את ההחזר על המשכנתא החדשה, כפי שהיה נהוג קודם לכן. הבדיקה כוללת גם הלוואות שנלקחו בבנקים אחרים או בגופים פיננסיים אחרים.

אף שהתקרה הרשמית עומדת על 50% מההכנסה הפנויה, בפועל היא צפויה להיות נמוכה יותר, כ־35%-40%, בשל דרישת הפיקוח על הבנקים להקצות הון גבוה יותר להלוואות שבהן יחס ההחזר עולה על שיעור זה.