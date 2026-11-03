מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב פורש מתפקידו

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הודיע היום (ג’) על כוונתו לסיים את תפקידו בשבועות הקרובים, וזאת לפני בחירת שר הבריאות הבא.

בר סימן טוב מוכר במיוחד כמי שכיהן כמנכ"ל משרד הבריאות בתקופת הקורונה, והיה גם הפנים של המשרד בהתמודדות עם המגפה מול הציבור הישראלי. לאחר פרישה קצרה חזר למשרד, ושימש בתפקיד במהלך אירועי 7 באוקטובר ובכל אירועי החירום הביטחוניים מאז.

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בר סימן טוב שימש כמנכ"ל משרד הבריאות במשך כתשע שנים במצטבר. הוא מונה לתפקיד על ידי יעקב ליצמן מאגודת ישראל ב-2015, ופרש ב-2020 עם מינויו של יולי אדלשטיין מהליכוד לתפקיד שר הבריאות. הוא חזר למשרד בינואר 2023, ביוזמתו של ח"כ אריה דרעי מש"ס.

בר סימן טוב נחשב לרגולטור נחרץ ודומיננטי מאוד בתחומי אחריותו. המהלכים המזוהים ביותר עם כהונתו, מלבד מדיניות הקורונה של ישראל, הם הגבלת התרחבותם של בתי החולים הפרטיים והשארת תקציבים במערכת הבריאות הציבורית, גיבוש ויישום התוכנית הלאומית לבריאות הנפש והובלת התוכניות להגדלה משמעותית של מספר הסטודנטים לרפואה בישראל מטעם משרד הבריאות. כמו כן, הוא עלה לכותרות כאשר נכנס למאבק מתוקשר מול יו"ר קופת חולים כללית, יוחנן לוקר, מאבק שטרם הוכרע.

לפני שמונה לראשונה למנכ"ל משרד הבריאות, שימש בר סימן טוב בתפקידים שונים במשרד האוצר, שם בין היתר ריכז את תחום הבריאות באגף התקציבים ולאחר מכן כיהן כסגן הממונה על התקציבים. בתפקיד זה ניהל את מאבקי השכר מול הרופאים. כאשר מונה למנכ"ל משרד הבריאות, נשמעה ביקורת מצד גורמים במערכת הבריאות על כך שאינו רופא ואינו מגיע מתוך המערכת, אולם בשנים האחרונות הביקורת הזו שככה.

צפוי להצטרף לאוניברסיטת קולומביה כעמית מחקר

בר סימן טוב נולד ביהוד וגדל בחולון וביישוב חשמונאים, להורים ממוצא טורקי. דודו מצד אביו, יעקב בר סימן טוב, היה איש מוסד שנרצח בפריז ב-1982. הוא גדל במשפחה דתית, ובתיכון למד בישיבת בני עקיבא אדר"ת בבת ים ובתיכון יבנה. הוא סיפר בעבר כי יצא בשאלה יחד עם אחיו, אך רעייתו דתייה. הוא אב לארבעה ומתגורר בירושלים.

בר סימן טוב שירת בחיל התותחנים, למד כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטה העברית, ולאחר שהשלים תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון, הגיע לאגף התקציבים. בין התפקידים הנוספים שמילא בעבר היו דירקטור במפעל הפיס, חבר הוועד המנהל של מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל והציר הכלכלי בשגרירות ישראל בוושינגטון.

בתקופת פרישתו ממשרד הבריאות, בין 2020 ל-2023, הצטרף כחוקר בכיר אורח למכון למחקרי ביטחון לאומי, מונה לדירקטור בחברת נופר אנרגיה ובחברת UpHealth, וכן מונה למשנה למנכ"ל כלל ביטוח, תפקיד שממנו התפטר כאשר הוזמן על ידי דרעי לנהל שוב את משרד הבריאות.

עם סיום תפקידו צפוי בר סימן טוב להצטרף בחודשים הקרובים כעמית מחקר באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, שם יקדיש את זמנו למחקר ולכתיבה בנושא התמודדותן של מערכות בריאות עם טראומה לאומית, תוך התמקדות בניסיון הישראלי שנצבר בשנים האחרונות.

"אני מסיים את תפקידי בידיעה שמערכת הבריאות הישראלית איתנה, מקצועית וערוכה לכל אתגר. המסירות והמקצועיות של עובדי המערכת הביאה לכך שזכינו לאמון שיא של 87 אחוזים מצד הציבור הישראלי - יותר מכל מערכת ציבורית אחרת", אמר בר סימן טוב היום.

שר הבריאות חיים כץ הוסיף: "אני מוקיר את תרומתו המשמעותית של משה בר סימן טוב למערכת הבריאות בישראל לאורך שנות שירותו הציבורי. משה הוביל את המשרד במקצועיות בתקופות מורכבות ומאתגרות במיוחד, מתוך מחויבות עמוקה לבריאות הציבור. אני מודה לו על שיתוף הפעולה הפורה בקידום מהלכים לשיפור השירותים הרפואיים ולהרחבת המענה לצורכי המטופלים, ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".