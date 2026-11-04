עדכונים שוטפים

23:30 - הדיווח שנמסר לצוותי אל על עם ידיעת אירוע פליי-דובאי

חודש בדיוק חלף מאז היה עלול להתרחש אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בהיסטוריה של התעופה הישראלית. אתמול (שלישי) נחשף בחדשות 12 הדיווח הראשוני שקיבלו צוותי אל על ברגע ההתרעה הראשונית על חטיפת מטוס פליי-דובאי.

קברניט יונתן גת, הטייס הראשי של אל על, תיאר את מבול הודעות הוואצאפ שקיבל ברגעים הראשונים, וכיצד העביר הודעה לכלל המטוסים שהיו באוויר:

- מרכז השליטה: "שלום ביטחון אל על. להעביר בבקשה הודעה לכל המטוסים שבאוויר להבריח דלתות, לסגור דלתות, אין פתיחת דלת קוקפיט"

- צוות אוויר: "או-קיי. משהו שאנחנו צריכים לדעת?"

- מרכז שליטה: "יש לנו כרגע אירוע *** עם מטוס זר בדרך לתל אביב מדובאי שדיווח על חטיפה, אנחנו עדיין מנסים לברר פרטים. בסדר? זה נכון לכרגע"

- צוות אוויר: "מטוס זר. קיבלתי".

- מרכז שליטה: "להבריח דלתות בכל המטוסים באוויר"

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21:52 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יורט כטב"ם מעל האזור המזרחי של המדינה



20:42 - בלבול ודאגה במערכת הביטחון בעקבות אמירת טראמפ. בישראל מנסים להבין אם מדובר בהפסקה מיידית של העברת כספי הסיוע, או בהצהרה שמתייחסת לשינוי הדרגתי במודל שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות

גורמים הבקיאים בפרטי הדיאלוג עם ארה"ב אמרו לחדשות 12: "כשמפקד חיל האוויר שומע דבר כזה הוא עלול לחתוך ורידים. מהיכן יבואו 15 מיליארד שקל כל שנה, ומה זה אומר על תקציב הביטחון העתידי של ישראל? מהיכן יבואו מטוסי הקרב הבאים של חיל האוויר?"



20:21 - דיווח: ישראל הזהירה את ארה"ב כי איראן מתכננת להשתמש בנשק כימי נגד אויביה

ישראל העבירה בשבועיים האחרונים מודיעין לסוכנויות המודיעין בארצות הברית ולגורמים במדינות המפרץ, ולפיו איראן מתכננת להשתמש בנשק כימי נגד אויביה - כך דווח היום (שלישי) בניו יורק טיימס.

בשיחות שקיימו בכירים ישראלים עם אנשים מסוכנויות המודיעין בארה"ב, הם הציגו את איום הנשק הכימי כדחוף יותר משאיפותיה של איראן לפתח נשק גרעיני.

לפי הדיווח, חלק מהגורמים האמריקאיים רואים במודיעין הישראלי חלק מקמפיין לחצים של נתניהו, שנועד לשכנע את ממשל טראמפ לשוב לפעילות לחימה רחבת היקף נגד איראן. לכתבה המלאה