עדכונים שוטפים

00:17 - ערב הסעודית וסוריה חתמו על 6 הסכמים למתן הלוואות פיתוח, בהיקף כולל של יותר מ-403 מיליון דולר. ההסכמים נחתמו במטרה לתמוך בפיתוח ובשיפור מגזרי השירותים בסוריה, כך על פי משרד האוצר הסורי

22:10 - בכירים במשרד התחבורה מסרו עדות בלהב במסגרת חקירת מחדל טיסת פליי-דובאי

22:01 - האזהרה החריפה של הרצוג בעקבות הפשיעה הלאומנית: "ללא אכיפה נגיע לאסון"

אתמול (ד') בחדשות 12 נחשף המכתב ששלח ביממה האחרונה הנשיא לראש הממשלה, לשר הביטחון, לרמטכ"ל וליועצת המשפטית לממשלה. "ביהודה ושומרון איש היישר בעיניו יעשה. החיילים מוצאים עצמם מול דילמות ערכיות ומבצעיות שעלולות להוביל למלחמת אזרחים", כתב הרצוג וקרא לגבש תוכנית למיגור התופעה: "לרבות מעצרים נרחבים ומעצרים מנהליים". לכתבה המלאה

20:28 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחסן רזאאי: "האומה האיראנית הנחילה לטראמפ תבוסה אסטרטגית בשדה הקרב ובמצר הורמוז, ותבוסה פוליטית בוושינגטון. בינתיים, האמריקאים נתקעו עם החשבון על המלחמה שלו. כל מי שיתעמת עם איראן ישלם את המחיר, משדה הקרב ועד לפתח ביתו"



20:19 - נשיא ארה"ב טראמפ מגיב להודעתו של ג'יי-די ואנס ואומר: "זה נכון שהפסדנו את הבחירות בגלל המלחמה באיראן אבל זה היה שווה את זה"

עוד הדגיש את התנגדותו לכך שאיראן תחזיק בנשק גרעיני: "אין לנו ברירה, אסור שיהיה להם נשק גרעיני".

18:15 - הרמטכ"ל בהערכת מצב בפיקוד הצפון: "לא נאפשר לחיזבאללה לבסס תשתיות טרור. צה"ל דרוך להתפתחויות בזירות קרובות ורחוקות"



17:54 - צה"ל מאשר שתקף להסרת איום שני חשודים שתצפתו על הכוחות בדרום לבנון מחוץ למרחב ההגנה הביטחוני

17:33 - חוסל בעזה מחבל חמאס שהחזיק בשבי את עומר שם טוב

המחבל אבו סעיד מילא שורה של תפקידים בכירים בארגון הטרור חמאס. במסגרת תפקידיו, היה אמון על הכשרת פעילים צבאיים מחוץ לרצועת עזה, שימש כמפקד גדוד נ"ט והיה אחראי להתמחויות הצבאיות בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור חמאס

17:23 - כעת מותר לפרסם: שתי האינדיקציות שהתקבלו לפני טבח 7 באוקטובר



שני סימנים מעידים נוספים לכך שחמאס עשוי לפתוח במתקפה ב-7 באוקטובר הותרו היום (ד') לפרסום ע"י הצנזורה הצבאית. המידע המודיעיני שהצטבר במערכת הביטחון ערב הטבח כלל זיהוי של מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, כשהוא יורד למנהרה. במקביל לכך, זיהו גורמי המודיעין שינויים בהתנהגות של מערך הנ"ט של הארגון ברצועת עזה. לכתבה המלאה