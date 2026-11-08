לראות מעבר לטרנד: כנס ההשקעות יוצא לדרך

כנס ההשקעות לראות מעבר לטרנד יתמקד במגמות הפיננסיות שמעצבות את עולם ההשקעות לאורך זמן, ובשאלה כיצד ניתן להבחין בין שינוי עמוק לבין מרדף אחר הדבר הבא.

נבחן האם נכון להיות במקום שבו כולם נמצאים ומה אנחנו עלולים לפספס כשהקונצנזוס מתבסס סביב נכס, מדד או סקטור מסוים. לצד מגמות ההשקעה, נבחן את הכוחות והמגמות האקטואליות - ריבית, תשואות האג"ח, מניות השבבים ואת האופן שבו הם משפיעים על החלטות השקעה בישראל ובעולם.

הכנס יארח רגולטורים פיננסיים, מובילים בקהילת שוק ההון ומנהלים בכירים.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות וקפה

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 מפגש מיוחד: לראות מעבר לטרנד

יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל אלטשולר שחם פיננסים

אסף בנאי, מייסד ובעלים קבוצת הפיננסים פרופיט

10:15 שוק ההון ב-2027: רגולציה, תחרות ואמון הציבור

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר

10:40 ריביות, AI, וחוב: מה באמת קורה בשווקים?

עדי שחף, מנהל החטיבה הפיננסית, בנק מזרחי טפחות

11:00 ישראל על המפה: סיכון גיאופוליטי או הזדמנות השקעה?

תומר ראב"ד, יו"ר קבוצת בזק

11:20 חידון השקעות

11:40 ישראל שאחרי הבחירות: לאן הולך הכסף

שמעון אוליאל, מנהל מחלקת השקעות ישראל, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל לשעבר

12:00 המגמות שמעצבות את עולם ההשקעות

לנה קרופאלניק, חברת הנהלה, בנק ישראל

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר, הבורסה לניירות ערך בת"א

רו"ח ועו"ד מתן פסטרנק, מנכ״ל ושותף ואר קפיטל

מנחה: פרופ' דן עמירם, דקאן לשעבר ופרופ' בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב

12:30 השבבים שבמרכז מהפכת ה-AI והזדמנויות ההשקעה

ערן חרותי, מנכ"ל מארוול ישראל וסגן נשיא להנדסה, Cloud Switch BU

13:00 תעשיית השבבים בעיני המשקיע

עו"ד ליאור אבירם, יו"ר קמטק

עופר גרינברגר, נשיא ומנכ"ל אפלייד מטיריאלס ישראל

יותם עירוני, מנהל מערך מניות חו״ל, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

מנחה: שחר כהן, מנכ"ל ומייסד לוסיד קפיטל

13:30 ארוחת צהריים ומינגלינג

14:30 חוזרים לעבודה

***גילוי מלא. הכנס בשיתוף אלטשולר שחם פיננסים ובחסות בנק מזרחי טפחות, בזק וקבוצת הפיננסים פרופיט