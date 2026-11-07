רבותיי, הנוסטלגיה חוזרת: הסיבה שמותגים מנסים לשחזר את העבר

הכותב הוא מומחה מיתוג, מייסד הברנד אקדמי

אנחנו חיים בתקופה שבה הבינה המלאכותית מסוגלת לייצר תמונה בתוך שניות, האלגוריתם יודע להציע לנו את הסרט הבא עוד לפני שבחרנו בו, והטלפון שבכיס משמש בו זמנית כמצלמה, ארנק, מפה, משרד ומרכז בידור. ובאופן כמעט פרדוקסלי, דווקא בתוך המציאות העתידנית הזאת אנחנו מביטים לאחור.

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תקליטי ויניל ומצלמות ישנות חוזרים לאופנה, בני דור ה־Z מאמצים את אסתטיקת תחילת שנות האלפיים, מותגים מחזירים לוגואים מן העבר, ומוצרים שנעלמו לפני שנים חוזרים למדפים. לעיתים נדמה שככל שהטכנולוגיה דוהרת קדימה, הצרכנים מחפשים משהו שיזכיר להם תקופה פשוטה, איטית ומוכרת יותר.

הסיבה אינה בהכרח שאנחנו באמת רוצים לחזור לחיים של פעם. סביר יותר שאנחנו רוצים לחזור לתחושה שאנחנו מייחסים לפעם: פשטות, ביטחון, תמימות, אותנטיות ועולם שבו נדמה היה שהדברים השתנו קצת פחות מהר.

חשבון בנק רגשי

אחת הדרכים להבין את גל הנוסטלגיה עוברת דווקא דרך מושג אחר - אמון. דו"ח Most Trusted Brands של Morning Consult לשנת 2026 בחן את אמון הצרכנים האמריקאים במותגים. השאלה שהופנתה למשיבים הייתה פשוטה: עד כמה אתם סומכים על המותג שיעשה את הדבר הנכון?

המשמעות העסקית ברורה: אמון אינו רק עוד מדד תדמיתי. הוא נכס שנבנה לאורך שנים של חוויות, עקביות ועמידה בהבטחות, ובהמשך יכול להפוך למעין חשבון בנק רגשי של המותג.

אלא שהנקודה המעניינת במיוחד מגיעה כאשר בוחנים את התקופה שבה אנחנו נמצאים. אינפלציה, מלחמות, קיטוב פוליטי, הצפה של מידע ומהפכת ה־AI יוצרים עבור צרכנים רבים תחושה שהעולם פחות צפוי מבעבר. כאשר הסביבה משתנה במהירות, אנחנו מתחילים לחפש דברים שכן נראים לנו יציבים - וכאן נכנסים לתמונה המותגים הוותיקים.

ב-Morning Consult מצאו כי בין המותגים שרשמו עלייה משמעותית באמון ב־2026 נמצאים בעיקר מותגים נוסטלגיים, ופחות סטארט־אפים חדשים או המצאות טכנולוגיות פורצות דרך. למה? כי עבור מיליוני אמריקאים הם מחוברים לילדות, לבית ולזיכרונות מתקופה אחרת. הצרכן, במובן הזה, אינו רוכש רק מוצר. הוא רוכש תחושה.

מפת הזיכרונות

נוסטלגיה היא כמיהה רגשית לעבר, בדרך כלל לתקופה או למקום שאנו מקשרים עם זיכרונות חיוביים. אבל הכוח שלה גדול הרבה יותר מזיכרון מתוק. כאשר אנשים חווים לחץ, אי־ודאות ושינוי מהיר, העבר יכול להפוך למעין עוגן. המותג שהיה במקרר בבית ההורים, החטיף שקיבלנו כילדים או הלוגו שהיה תלוי מעל החנות השכונתית אינם רק סמלים מסחריים. הם חלק ממפת הזיכרונות האישית והקולקטיבית שלנו.

לכן, גם המשכיות חזותית מקבלת משמעות חדשה. מותג ותיק אינו מוכרח להמציא את עצמו מחדש בכל שנה. לפעמים דווקא העובדה שהוא נראה מוכר מעניקה לצרכן משהו יקר במיוחד בתקופה של שינוי: תחושה שיש בעולם דברים שנשארים כפי שהכרנו אותם.

וזה אולי אחד השינויים המעניינים בתפיסת המיתוג כיום: במשך שנים מותגים שאפו להיראות "חדשים". כיום, במקרים מסוימים, דווקא היכולת להיראות מוכרים יכולה להיות יתרון.

הנוסטלגיה מקבלת ממד מסקרן במיוחד אצל דור ה־Z. בשיח על התופעה מופיע המושג Anemoia - געגוע לזמן או למקום שמעולם לא חווינו בעצמנו. צעירים שנולדו אחרי שנות ה־90 יכולים להתאהב במצלמות פילם, בלבוש של תחילת שנות האלפיים, בטלפוני צדפה ובאסתטיקה של תקופה שהם עצמם בקושי זוכרים - ולעיתים כלל לא חוו.

מדובר בנוסטלגיה שאינה בהכרח זיכרון אישי. היא זיכרון תרבותי מתווך: דרך סדרות, סרטים, מוזיקה, טיקטוק או אינסטגרם. העבר נראה דרך המסך איטי יותר, אנושי יותר ואולי אפילו תמים יותר. ובאופן אירוני, דווקא הרשתות החברתיות והטכנולוגיה המתקדמת הן שמאפשרות לדור צעיר לגלות אותו מחדש.

וכך נוצר פרדוקס מרתק: הטכנולוגיה שמאיצה אותנו אל העתיד היא גם זו שמאפשרת לנו להתאהב מחדש בעבר.

זהות חדשה-ישנה

מותגים בינלאומיים כבר הבינו שהעבר שלהם אינו מטען שצריך להיפטר ממנו, אלא לעיתים אחד הנכסים החזקים ביותר שיש להם. במקרים מסוימים הם מחזירים לוגו ישן, באחרים מוצר או שם ותיק, ולעיתים הם פשוט מדגישים מחדש נכסים שהיו חלק מילדותם של מיליוני צרכנים.

אחת הדוגמאות הבולטות היא ברגר קינג. ב־2021 הציגה הרשת מיתוג מחדש מקיף - הראשון שלה זה כ־20 שנה - ובמרכזו לוגו שמזכיר מאוד את הלוגו הקלאסי שלה. במקום לנסות להיראות טכנולוגית ועתידנית, רשת ההמבורגרים בחרה צורות, צבעים וטיפוגרפיה שמחזירים את הצרכן לעולם המוכר של המותג מן העבר.

דוגמה אחרת היא פפסי, שב־2023 הציגה זהות חדשה לקראת יום הולדתה ה־125, אבל במקום למחוק את ההיסטוריה, העיצוב החדש החזיר למרכז אלמנטים המזכירים לוגואים קודמים של המותג. השם והסמל שוב משתלבים יחד, במהלך שפפסי עצמה הסבירה כשילוב בין המורשת העשירה שלה לבין הצורך להכין את המותג לעולם דיגיטלי יותר.

שילוב בין העבר לעתיד ניתן למצוא גם בשיתוף הפעולה בין HMD למותג ברבי. דווקא בעידן הסמארטפונים וה־AI הושק טלפון צדפה ורוד בעיצוב רטרו, המאפשר שיחות והודעות, אך לא רשתות חברתיות. HMD עצמה הציגה את המכשיר כדרך לקחת הפוגה מהסמארטפון - פחות גלילה, ויותר חיבור לעולם שמחוץ למסך.

למכור המשכיות

ומה קורה בישראל? אצלנו הנוסטלגיה המותגית מקבלת שכבה נוספת. היא אינה נוגעת רק לילדות האישית שלנו, אלא לעיתים קרובות גם לדימוי של ישראל של פעם. רק החודש השיקה שטראוס חבילת נוסטלגיה: חיים שלמים של רגעים מתוקים, כשהטעמים שגדלנו עליהם חוזרים. למעשה החברה השיקה מהלך נוסטלגיה רחב, שמחבר בין דורות עם 16 מוצרים אייקונים.

המהלך בא אחרי שבקיץ חזר המסטיגם למקפיאים - שלגון שמזוהה במיוחד עם ילדי שנות ה־90. קשה לחשוב על המחשה טובה יותר לכוחה של נוסטלגיה: מוצר פשוט הופך עבור קהל שלם לקיצור דרך אל הילדות.

מוקדם יותר השנה, תנובה השתמשה במסגרת חגיגות המאה שלה בעולם תוכן המדגיש "טעם של פעם". החיבור למותג בן מאה מאפשר לה למכור לא רק מוצר, אלא המשכיות: משהו שהיה כאן לפני שהעולם התמלא באפליקציות, אלגוריתמים ובינה מלאכותית - ועדיין נמצא כאן.

גם בתחום הנדל"ן אפשר לזהות את המגמה. בפרויקט "זוהי תל אביב" בשדה דב, השם והשפה החזותית מבקשים לחבר שכונה חדשה דווקא לדימוי של תל אביב הישנה: עברית, ים, רחוב, באוהאוס ובתי הקפה של פעם. השמש הכתומה, הטיפוגרפיה העברית וההשראה מכרזות תרבות תל אביביות מעניקים למוצר נדל"ני חדש תחושה של שורשים.

וזו אולי המהות של שיווק נוסטלגי מוצלח. אנחנו חושבים שאנחנו קונים משקה, שלגון, חולצה, מכונית צעצוע או טלפון, אבל למעשה אנחנו מקבלים יחד איתם משהו נוסף, שאין לו מחיר רשמי על האריזה: זיכרון טוב ורגש מנחם, בעידן המהיר של היום.

המותגים המעניינים ביותר משתמשים בעבר כנקודת מוצא: הם שומרים על הסמל, הטעם, הדמות או התחושה המוכרת - אבל מחברים אותם למוצר, לטכנולוגיה ולתרבות עכשוויים. ככל שהעתיד נעשה עתידני יותר, כך העבר הופך לנכס שיווקי יקר יותר.