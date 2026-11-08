17 בני אדם נפצעו הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים קשה בנתיבי איילון לכיוון דרום, סמוך למחלפים רוקח וההלכה. מפרטים ראשוניים עולה שנהג מיניבוס הסעות ניסה להיכנס לנתיב התחבורה הציבורית דרך העמודים הצהובים המפרידים בין הנתיבים, החליק והתנגש בעוצמה בקיר בטון ובאוטובוס שנסע במקום. כתוצאה מההתנגשות נפצע הנהג באורח קשה, נערה בת 17 נפצעה בינוני ו-15 נוסעים נוספים נפצעו באורח קל. עקב התאונה נחסמו רוב נתיבי הנסיעה דרומה, נותר נתיב נסיעה אחד פתוח בלבד ועומס תנועה כבד מורגש באזור.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני ופינו את הפצועים לבתי החולים וולפסון, שיבא בתל השומר ואיכילוב. פרמדיק מד"א לוי וחובשי רפואת חירום מידן בן יואש ויהונתן כהן, שהגיעו לזירה, סיפרו כי נהג המיניבוס, גבר כבן 50, נלכד ברכבו כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלות בראש ובגפיים. "תוך כדי פעולות החילוץ הענקנו לו טיפול רפואי שכלל מתן תרופות ועצירת דימומים", תיארו לוי, בן יואש וכהן. מבית החולים איכילוב נמסר כי הנהג הגיע ליחידה לרפואה דחופה ומטופל בחדר הטראומה כשהוא במצב בינוני. שאר הפצועים, בהם שש נערות, הוגדרו במצב קל.

שוטרי התנועה של מחוז תל אביב ובוחני תנועה פועלים כעת בזירה כדי לחקור את נסיבות התאונה. המשטרה עדכנה כי האוטובוס המעורב סובל מפגיעות פח בחלקו הקדמי ומשמשה מנופצת, וכי עומס תנועה כבד מורגש באזור התאונה שבין מחלף רוקח למחלף ההלכה בשל צמצום נתיבי הנסיעה. הנהגים מתבקשים לגלות סבלנות או לבחור בדרכים חלופיות עד לסיום הטיפול בנפגעים ובפינוי כלי הרכב מהכביש.

הסכנה בנתיב המהיר

השימוש בעמודי הפלסטיק הצהובים להפרדת נתיב התחבורה הציבורית באיילון מעורר ביקורת בקרב מומחי בטיחות. הנתיב, שמשתרע על פני 60 קילומטרים, מראשון לציון ועד שפיים, נועד למנוע מרכבים פרטיים ואופנועים להיכנס אליו, אך מומחים מגדירים את העמודים ככאלו שיוצרים "אפקט של קיר" עבור מי שמנסה להשתלב או סוטה מהנתיב. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים מדגישים כי העמודים נועדו לשמור על סדרי התנועה, אך רוכבים ונהגים המנסים לעבור דרכם מסכנים את עצמם ועוברים על החוק.

רק בחודש ספטמבר האחרון התרחשה תאונה באותן נסיבות בנתיבי איילון, סמוך למחלף קק"ל. באותו מקרה התנגשו אוטובוס ומונית, ונהג המונית, גבר כבן 70, נפצע באורח אנוש ומת מאוחר יותר בבית החולים איכילוב. חמישה בני אדם נוספים נפצעו באותה תאונה, בהם גבר בן 69 שנפצע באורח בינוני.

פורסם לראשונה ב-N12