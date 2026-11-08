ארי נדל"ן ואבני ספירים, בשליטת המנכ"ל צחי אבו ומשפחת בן זקן בהתאמה, מוכרות 50.1% מתחנת הכוח העתידית "אורות יצחק" שצפויה לקום במועצה האזורית מנשה. שווי התחנה על הנייר הוא 740 מיליון, וכשתקום השווי יגיע לכ-1.1 מיליארד שקל.

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לאחר העסקה, חברת הבת "מפרשים" בבעלות ארי נדל"ן תחזיק בכ-30% בלבד מתחנת הכוח, וכ-20% יישארו של אבני ספירים של משפחת בן זקן, שגם היא תקבל את חלקה היחסי מהתמורה. הרוכשת היא חברת האנרגיה רפק של משפחת אורן. בחודש אוגוסט התפרסם שחברת האנרגיה של "מבטח שמיר" ניהלה מו"מ לרכישת התחנה, אך הדבר לא צלח. בכוונת הצדדים להקים חוות שרתים בסמוך לפרויקט.

בתמורה לחצי מתחנת הכוח העתידית, רפק ישלמו 370 מיליון שקל לארי נדל"ן ואבני ספירים, מה שמשקף לתחנת הכוח במצבה הנוכחי (במהלך תהליך התכנון) שווי של 740 מיליון שקל. אם וכאשר תחנת הכוח תקבל היתר בניה סופי ממנהל התכנון, כלל השותפים ישלמו עוד 300 מיליון שקל על הקרקע של רמ"י, מה שמשקף שווי של 1.04 מיליארד שקל. יחד עם הוצאות נוספות של הליך התכנון, שווי תחנת הכוח יהיה כ-1.1 מיליארד. התחנה, על פי התכנון, אמורה להיות בעלת כושר ייצור של 850 מגהוואט. במקרה של הרחבה נוספת של תחנת הכוח ל-850 מגהוואט נוספים (סך הכל 1.7 ג'יגהוואט), החברות יקבלו 180 מיליון שקל נוספים.

ההתנגדויות לתחנה

כיום, התחנה עברה שלב הסמכה בממשלה, כלומר אישור עקרוני להקמתה בהמשך. ארי נדל"ן ואבני ספירים זכו במכרז רמ"י על הקמת תחנת כוח, אך כעת היא נמצאת בתהליכי תכנון בוועדת התכנון הלאומית (ות"ל) וטרם ברור מתי תאושר סופית, ובהתאם - מתי תקום. בחודש אוגוסט האחרון, שמיר אנרגיה של מבטח שמיר ניהלו מו"מ לרכישת חצי מהתחנה, אך בסופו של דבר העסקה ירדה מהפרק, משום ששמיר מחזיקים במספר נכסים בשלבי תכנון שונים, והחליטו שלא להוסיף ל"צנרת" שלהם נכס נוסף באמצע שלבי התכנון.

התחנה זוכה להתנגדות מצד המועצות האזוריות עמק חפר ומנשה, משום שצפויות לקום בתחומן מספר תחנות כוח בהמשך. מצד שני, הממשלה צפויה לאשר בשנים הקרובות הקמה של לא פחות מ-13 תחנות כוח באזור המרכז, כדי לעמוד בדרישות האנרגיה של ישראל, לרבות הקמה של חוות שרתים ומעבר לרכבים חשמליים, בנוסף לגידול הדמוגרפי והכלכלי הרגיל של ישראל.