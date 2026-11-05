מחיר המים צפוי לעלות בכ-2.3% ב-2027, כך על פי החלטה ראשונית של מועצת רשות המים שהתקיימה ביום שלישי האחרון. מספר גורמי מקצוע במועצה דרשו עלייה גבוהה בהרבה כדי להבטיח השקעה בתשתיות, אך בסופו של דבר הוחלט לוותר על מספר החלטות שתומכות בכך כדי לתמוך בעליה מתונה יותר במחיר המים.

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מחיר המים יעלה למשפחה ממוצעת של 5 נפשות בכ-3.5 שקלים נוספים בחודש, במקום 8.5 שקלים נוספים.

משק המים בישראל הוא משק סגור, שבו כלל העלויות מצטרפות יחד ל"אמבטיה" משותפת. הוצאות אלו מתחלקות על פני כלל אספקת המים הצפויה למשק בשנה הבאה, וכך נוצר מחיר המים לצרכן. פעם בשנה, מועצת רשות המים מחליטה על מחיר המים לשנה הבאה. המועצה כוללת נציגים מרשות המים עצמה, משרדי האוצר, הגנת הסביבה, הפנים, החקלאות, האנרגיה ונציג ציבור (שממונה על ידי שר האנרגיה אלי כהן).

עלויות משק המים צפויות לעלות ב-835 מיליון שקל בשנת 2027, כאשר הרוב התחייבויות קשיחות, ומיעוטם (בשווי מאות מיליוני שקלים) נתונים להחלטת המועצה. בסך הכל, המועצה החליטה על העלאות של 259 מיליון שקל בתעריף המים, שמתורגמות כאמור לעלייה של 2.3% בתעריף, כלומר כ-3 שקלים בחודש למשפחה.

תוספת של 30 מיליון שקל לקרן למתקני טיהור שפכים

רוב ההחלטות התקבלו במועצה פה אחד, אך החשובות בהן התקבלו ברוב קולות בלבד, ולמעשה על חודו של קול, עם 4 חברי מועצה מצד אחד ו-3 מצד שני. אלו כוללות למשל תוספת של 30 מיליון שקל לקרן למתקני טיהור שפכים (מט"שים), שנותנת ערבויות לתאגידי המים העירוניים להקמת מט"שים - כדי שיוכלו לקחת מהבנקים הלוואות כדי לכסות זאת.

מט"שים מאפשרים בנייה של שכונות נוספות, וגם מייצרים מי קולחין זולים לשימוש חקלאי. בנוסף, המועצה החליטה שלא ליישם את דוח קנדל, שנכתב על ידי ועדה בראשות הכלכלן יוג'ין קנדל, שמכירה בפחת מים נמוך יותר, במטרה לדחוף את תאגידי המים להתייעל. המועצה גם החליטה להפחית את התשואה שתאגידי המים יקבלו על ההון ברשותם.

בעמדת המיעוט בוועדה היו נציג רשות המים עצמה, נציג משרד האוצר ונציג המשרד להגנת הסביבה. אילו עמדתם הייתה מתקבלת, מחיר המים היה עולה ב-5.74%, או כ-8 שקלים בחודש למשק בית של 5 נפשות. על פי עמדת המיעוט, דרושות השקעות נרחבות בהרבה כדי לתמוך בגידול האוכלוסיה של ישראל ובהכנות לשנות בצורת בשנים הבאות. מהצד השני, עמדת דעת הרוב, שכוללת גם את נציג הציבור הממונה על ידי שר האנרגיה אלי כהן, היא כי אין בעיות של מימון לתשתיות המים, ומדובר במוצר צריכה בסיסי שמחולל אינפלציה במשק.