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בארץ אחרי כמעט חודש: מתקני ההתפלה חוזרים לפעילות מלאה
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התפלה | בלעדי

אחרי כמעט חודש: האצות בים התיכון מתמעטות, מתקני ההתפלה חוזרים לפעילות מלאה

האצות המיקרוסקופיות שהגיעו ממצרים שיבשו את פעילותם של חמישה מתוך ששת מתקני ההתפלה בישראל • כעת העכירות יורדת, שורק א' כבר חזר לפעילות מלאה, ושורק ב' צפוי להצטרף אליו בקרוב • אם המגמה תימשך, רוב יכולת ההתפלה צפויה לשוב לתפוקה מלאה

עידן ארץ 12:41
מפעל התפלת מים שורק / צילום: איל יצהר
מפעל התפלת מים שורק / צילום: איל יצהר

האצות המיקרוסקופיות בים התיכון, שהגיעו מהנילוס במצרים אל החוף המזרחי של הים התיכון ושיבשו את פעילותם של חלק ניכר ממתקני ההתפלה בישראל, מתחילות להתמעט - כך מאשרים מספר מקורות ממשלתיים.

בסוף חודש אוגוסט החלה להתגבר עכירות במים בשל האצות, שהציפו את הממברנות (מסננים) של מתקני ההתפלה. הדבר הביא בתחילה להשבתה זמנית של 5 מתוך 6 מתקנים. היחיד שנותר בתפוקה מלאה היה המתקן הצפוני ביותר, באזור חדרה, שאליו האצות כמעט ולא הגיעו.

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לאחר 24 שעות של שיבושים, בעיקר למגזר החקלאי, שאר המתקנים, הנמצאים דרומה יותר במישור החוף, חזרו לפעול בתפוקה חלקית. הדבר הוביל לשאיבה מוגברת ממי התהום של ישראל ומהכנרת, שני משאבי מים הנמצאים במצב בעייתי במיוחד לאחר שנתיים שחונות, שלא מילאו מספיק את מקורות המים של ישראל.

אך כעת, כך מאשרים מספר גורמים ממשלתיים, רמת העכירות כתוצאה מהאצות יורדת בהדרגה. מתקן שורק א' כבר שב לפעילות מלאה, ומתקן שורק ב' צפוי לשוב לפעילות מלאה בקרוב - אולי עוד היום (ג'). אם מגמה זו תמשיך, ובהינתן שהנזק לממברנות של מתקני ההתפלה לא דרמטי, משק המים יוכל לחזור לתפקוד מלא.